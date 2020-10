Der FK Austria Wien hat am Samstagabend in der 4. Runde der Bundesliga den zweiten Saisonsieg eingefahren. Die Veilchen besiegten die WSG Swarovski Tirol auswärts 2:0. Patrick Wimmer und Manprit Sarkaria erzielten die Tore der Wiener, die aktuell auf dem fünften Tabellenplatz rangieren. Die Tiroler liegen mit vier Punkten auf Rang sechs.

Kaum Höhepunkte in Innsbruck

Die Anfangsphase am Innsbrucker Tivoli gestaltete sich eher harmlos. Während die Gäste aus Wien sehr tief standen und vor allem mit langen Bällen operierten, konnten die Tiroler noch keine entscheidende Torgefahr ausüben. Die Veilchen bekamen zwar viele Ecken zugesprochen, doch keine davon konnte die Gastgeber in Verlegenheit bringen. Im Großen und Ganzen gestaltete sich die Partie alles andere als chancen- und ereignisreich.

Erst in der 31. Minute gab es den ersten nennenswerten Abschluss der Partie: Baden-Frederiksen zog aus gut 20 Metern ab und zwang Pentz zu einer Glanztat. Fünf Minuten später tauchte Monschein nach einer missglückten Behounek-Rückgabe plötzlich völlig freistehend vor Oswald auf, doch der WSG-Keeper eilte geistesgegenwärtig heraus und war früher am Ball als der Austria-Stürmer.

Austria erwischt Traumstart in Halbzeit zwei

Die zweiten 45 Minuten hätten für die Gäste nicht besser beginnen können. Gleich in der ersten Aktion nach Wiederbeginn setzte Monschein nach einer Flanke zum Fallrückzieher an, den er auch auf das Tor brachte, doch Oswald konnte prallen lassen. Fabian Koch wollte die Aktion bereinigen, doch er beförderte das Leder via Unterkante der Latte sowie unter dem Mithilfe von Wimmer ins eigene Tor - 0:1 (46.). Mittlerweile war die Partie sehr ausgeglichen. Auch die WSG Tirol konnte in der Offensive durchaus Akzente setzen und Gefahr ausüben.

In der 68. Minute hatten die Hausherren eine große Chance auf den Ausgleich, nachdem Palmer-Brown ein Fehler unterlaufen war, doch Pentz konnte den Schuss des völlig freien Yeboah parieren. In der 75. Minute gelang Manprit Sarkaria aber die Vorentscheidung: Sarkaria spielte einen Konter perfekt aus, blieb bei seinem Abschluss hängen, dennoch ging der Ball sehenswert ins Tor der Tiroler - 0:2 (75.).

Tipico Bundesliga, 4. Runde

WSG Swarovski Tirol - FK Austria Wien 0:2 (0:0)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; SR Drachta

Tore: Wimmer (46.), Sarkaria (75.)

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg (77./Anselm) - Rogelj, Petsos (77./Pranter), Celic, Smith (63./Rieder) - Frederiksen (63./Yeboah), Dedic

Austria: Pentz - Demaku, Maudo, Palmer-Brown, Suttner - Ebner - Wimmer (81./Jukic), Sarkaria (89./Hahn), Sax (62./Grünwald), Pichler - Monschein

Gelbe Karten: Petsos (64.) bzw. Pentz (85.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media