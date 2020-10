Der TSV Hartberg hatte in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups ordentlich zu kämpfen. Die Oststeirer konnten gegen Viertligist ASKÖ Gmünd erst spät eine Blamage verhindern. Nach 90 Minuten war es 3:3 gestanden. Julius Ertlthaler gelang in der 114. Minute der Treffer zum 4:3-Sieg.

Underdog Gmünd geht zwei Mal in Führung

Die Hartberger hatten von Beginn an deutlich mehr Ballbesitz und starteten einen Angriff nach dem anderen. In der 5. Minute konnte Dario Tadic nach einer Flanke unbedrängt abziehen, doch Gmünd-Keeper Pirker parierte den etwas zu zentralen Versuch des Goalgetters stark (5.). Zwei Minuten später rollte ein Versuch von Rajko Rep knapp am Tor vorbei (7.).

Völlig entgegen dem Spielverlauf ging jedoch der Underdog aus Kärnten in Führung: Andreas Allmayer tauchte nach einem langen Zuspiel alleine vor Hartberg-Keeper Swete auf, dem er mit seinem Schuss ins lange Eck keine Abwehrchance ließ - 1:0 (17.). Groß war der Jubel auf dem Sportplatz in Gmünd. Doch nur vier Minuten später war der Bundesligist zurück im Spiel: Thomas Rotter war nach einer Freistoßhereingabe von Kainz zur Stelle und köpfelte aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich ein (21.).

Die Gäste waren zwar weiterhin die spielbestimmende Mannschaft, doch der Außenseiter aus der Kärntner Liga steckte nicht auf und ging erneut in Führung: Gmünd-Kapitän Udo Grasser verwandelte einen Foulelfmeter souverän zur 2:1-Führung (37.). Mit diesem überraschenden Zwischenstand ging es in die Pause.

Rep erzielt Traumtor von Mittellinie, Rotter schnürt Doppelpack, doch Gmünd sorgt für dramatische Schlussminuten

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel glich der Bundesligist aus der Steiermark erneut aus. Und zwar mit einem Traumtor: Rajko Rep zog von der Mittellinie ab und beförderte den Ball über Gmünd-Goalie Pirker hinweg ins Tor - 2:2 (49.). Drei Minuten später scheiterte der eingewechselte Lukas Ried an der Stange. Und in dieser Tonart ging es weiter: Lukas Ried hatte die erstmalige Hartberger Führung erneut auf dem Fuß, doch erneut konnte sich Pirker mit einer starken Parade auszeichnen (59.).

Der TSV Hartberg drängte nun auf den 3:2-Führungstreffer, doch in der Offensive fehlte es an der entscheidenden Genauigkeit und etwas an Glück. In der 82. Minute konnten die Oststeirer den Bann brechen: Thomas Rotter stand zum zweiten Mal in dieser Partie goldrichtig und köpfelte ein - diesmal nach einem Corner - 2:3. Doch ASKÖ Gmünd kämpfte sich tatsächlich zurück in die Partie und glich in der 94. Minute aus: Udo Gasser verwandelte erneut einen Elfmeter und schoss sei Team damit in die Verlängerung. Was für eine unfassbare Schlussphase in dieser Cup-Partie.

Julius Ertlthaler schießt Hartberg weiter

In der Verlängerung passierte bis zur 113. Minute recht wenig, doch dann kassierte Kainz nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot. Der Bundesligist zeigte sich jedoch völlig unbeeindruckt und traf nur Sekunden später zum 3:4. Lukas Ried bediente Julius Ertlthaler, der zum 3:4-Endstand einnetzte (114.).

UNIQA ÖFB Cup, 2. Runde

ASKÖ Gmünd - TSV Prolactal Hartberg 3:4 n.V. (2:1)

Sportplatz ASKÖ Gmünd; SR Gishamer

Tore: Allmayer (17.), Gasser (37./Elfmeter, 90.+4/Elfmeter) bzw. Rotter (21., 82.), Rep (49.), Ertlthaler (114.)

Startelf ASKÖ Gmünd: Pirker - Preiml, Gasser, N. Hinteregger, Vasiljevic - Moser, Steiner, Kovacic, Wettengl - Winkler, Allmayer

Startelf Hartberg: Swete - Klem, Rotter, Luckeneder, Gölles - Tijani, Rep, Rakowitz, Kainz, Horvath - Tadic

Gelbe Karten: Allmayer (28.), Vasiljevic (78.), Gasser (94.), Steiner (115.) bzw. Rotter (31.), Kainz (113.)

Gelb-Rot: Kainz (113.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller