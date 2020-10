Der SK Rapid Wien hat erwartungsgemäß den Einzug ins Achtelfinale des UNIQA ÖFB Cups geschafft. Die Hütteldorfer ließen gegen den 1. Wiener Neustädter SC nichts anbrennen und siegten 5:1. Neuzugang Marcel Ritzmaier stellte sich bei seinem Debüt mit zwei herrlichen Treffern vor.

Rapid war in der Anfangsphase drückend überlegen und fand folgerichtig auch die erste Torchance des Spiels vor: Ercan Kara wurde im Strafraum gut freigespielt, stand zunächst mit dem Rücken zum Tor und traf anschließend die Stange (11.). Kurz darauf konnte ein Kopfball von Kara von der Linie gekratzt werden. Die nächste Aktion führte zum ersten Torerfolg: Petrovic brachte Knasmüllner in Position, der von knapp außerhalb des Strafraums wuchtig abzog und das Leder im kurzen Eck versenkte - 0:1 (17.).

Nur fünf Minuten später jubelten die Hausherren über den Ausgleich aus dem Nichts: Eine Freistoßhereingabe von Weidinger segelte an Freund und Feind vorbei und schlug im linken Kreuzeck ein - 1:1 (22.). Zehn Minuten später kam dann aber der große Auftritt von Rapid-Neuzugang Marcel Ritzmaier: Der Ex-WAC-Kicker legte sich den Ball bei seinem Startelf-Debüt für die Hütteldorfer zurecht und zirkelte einen Freistoß aus rund 20 Metern unhaltbar und sehenswert ins rechte Eck - 1:2 (32.).

Der Rekordmeister wollte noch vor der Pause nachlegen: Zunächst köpfelte Ljubicic nach einer Hereingabe von Schick knapp vorbei, ehe Neustadt-Keeper Otto einen abgefälschten Schuss von Ritzmaier sichern konnte. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff gelang Rapid doch noch der dritte Treffer: Ercan Kara war nach einem Eckball zur Stelle und köpfelte zum 1:3-Pausenstand ein.

Rapid-Trainer Kühbauer nahm zur Pause den in der ersten Halbzeit extrem starken Ercan Kara aus dem Spiel. An seiner Stelle kam Koya Kitagawa in die Partie. Und der Japaner stellte sich gleich mit einer starken Aktion vor: Der Stürmer legte sich das Leder elegant vor, doch sein Schuss zischte letztlich klar drüber (46.). Doch auch die Wiener Neustädter fanden nach dem Seitenwechsel eine absolute Top-Chance vor: Sabados war nach einem Missverständnis in der Rapid-Hintermannschaft auf und davon, doch Strebinger konnte sich im Eins gegen Eins auszeichnen und den Gegentreffer verhindern (54.).

Auf der anderen Seite hatte Kitagawa eine weitere klare Tormöglichkeit, doch der Japaner konnte in letzter Sekunde am Abschluss gehindert werden. Nicht am Abschluss gehindert werden konnte Marcel Ritzmaier, der in der 70. Minute mit einem herrlichen Schuss ins Kreuzeck auf 1:4 stellte. Die beiden eingewechselten Joker Melih Ibrahimoglu und Kelvin Arase sorgten dann für den Treffer zum 5:1 für Rapid. Kelvin Arase vollendete die Vorlage des 20-jährigen Ibrahimoglu souverän (77.).

UNIQA ÖFB Cup, 2. Runde

1. Wiener Neustädter SC - SK Rapid Wien 1:5 (1:3)

Wiener Neustadt Arena; SR Ciochirca

Tore: Weidinger (21.) bzw. Knasmüllner (17.), Ritzmaier (32., 70.), Kara (45.), Arase (77.)

Startelf Wr. Neustadt: Otto - Gradinger, Leitgeb, Weidinger - Piermayr, Prenqi, Klee, Sellinger, Spahic, Tatzer - Sabados

Startelf Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, Sonnleitner, M. Hofmann, Ullmann - D. Ljubicic, Petrovic - Schick, Knasmüllner, Ritzmaier - Kara

Gelbe Karten: Sellinger (58.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/Wien Energie