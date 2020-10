Der LASK steht im Achtelfinale des ÖFB Cups. Die Linzer Athletiker feierten zu Hause gegen den SV Wörgl einen 3:0-Sieg. Neuzugang Johannes Eggestein brachte die Oberösterreicher in der ersten Halbzeit in Führung. Andreas Gruber (90.) und Peter Michorl (90.+3) legten die Partie spät auf Eis.

Goiginger legt bei seinem Comeback den ersten Treffer auf - Neuzugang Eggestein trifft

Der LASK fand in der 6. Minute die erste Chance des Spiels vor: Ranftl legte quer auf Raguz, dessen Schuss an die Stange ging. Die Linzer hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz und waren die klar spielbestimmende Mannschaft, doch in der Offensive fehlte es an der Durchschlagskraft. In der 24. Minute stellte sich Neuzugang Johannes Eggestein vor, doch der gebürtige Deutsche scheiterte.

Kurz darauf machte es die Bremen-Leihgabe besser: Thomas Goiginger, der heute mehr als sieben Monate nach seinem Kreuzbandriss gegen Mattersburg sein Comeback gefeiert hatte, nahm eine Flanke von Ranftl perfekt an und schoss Richtung langes Eck. Dort lauerte Johannes Eggestein, der das Leder aus kurzer Distanz über die Linie drückte - 1:0 (29.).

Und die Linzer Athletiker kamen dem zweiten Treffer nahe: Zunächst scheiterte Rene Renner mit einem Weitschuss, ehe Eggestein nach einem feinen Dribbling den Ball hauchzart am Tor vorbeischlenzte. Damit ging es für den LASK mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

LASK legt die Partie spät auf Eis

Die Linzer hatten die Partie auch nach dem Seitenwechsel im Griff. In der 54. Minute schoss Andrade von knapp außerhalb des Strafraums knapp vorbei, ehe Marko Raguz nur wenig später den Ball nicht richtig erwischte und dieser am Tor vorbeirollte (57.). Sieben Minuten später hatten die Linzer jedoch Glück, dass sie weiterhin in Führung lagen: Mujanovic dribbelte Trauner aus und schoss freistehend aufs Tor, doch Schlager reagierte bärenstark und verhinderte den Ausgleich.

Unschön wurde es in der 79. Minute, als Dino Bevab mit einem LASK-Kicker zusammengestoßen war und benommen zu Boden ging. In der Nachspielzeit legte der Bundesligist die Partie auf Eis: Zunächst traf der eingewechselte Andreas Gruber nach Zuspiel von Reinhold Ranftl, ehe der ebenso eingetauschte Peter Michorl eine Vorlage von Gruber über die Linie drückte - 3:0 (90.+3).

UNIQA ÖFB Cup, 2. Runde

LASK - SV Wörgl 3:0 (1:0)

Raiffeisen-Arena, Linz; SR Kijas

Tore: Eggestein (29.), Gruber (90.), Michorl (90.+3)

Startelf LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Madsen, Renner - Goiginger, Raguz, Eggestein

Startelf Wörgl: Stöckl, Mujanovic, Wörgetter, Aminpur, Kostadinovic, Auböck, Haderecker, Djuric, Kekez, Egger, Bevab

Gelbe Karten: Trauner (51.) bzw. Haderecker (62.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media