In der 5. Runde traf in der tipico Bundesliga der FK Austria Wien auf den FC Red Bull Salzburg. Und dabei gelang es den "Bullen" einen harterkämpften Auswärtssieg unter Dach und Fach zu bringen. Wirklich viel Möglichkeiten boten sich den Gästen nicht. Aber Mergim Berisha versenkte in der 62. Minute einen Kopfball und legte so die Basis für den Erfolg. In der 91. Minute sorgte dann Patson Daka endgültig für klare Fronten. Was soviel heißt, dass die Salzburger, saisonübergreifend, bereits den 9. Sieg infolge, in der Bundesliga sicherstellen konnten. Der Austria kann man vielleicht vorwerfen, die ganze Sache zu defensiv angelegt zu haben. Sei wie es sei, unterm Strich schaut nichts raus bzw. steht man punktelos da.

(Wie hier am Bild war Austria-Angreifer Christoph Monschein praktisch permanent bestens beschattet)

Die Partie verläuft ohne Aufreger

Keine Verschnaufpause gibt es für die Salzburger Bullen, die zwischen den CL-Partien gegen Lok Moskau und bei Atletico Madrid, einen "Abstecher" zur Wiener Austria machen. Der Kader der Mozartstädter verfügt aber über genug Klasse, um diesen Aufgaben auch gerecht zu werden. Aber die "Veilchen" sehen durchaus eine Möglichkeit, der Marsch-Truppe den ersten Punkteverlust zuzufügen. Dazu bedarf es für die Stöger-Mannen aber einer außerordentlichen Darbietung. Die stark veränderte Marsch-Truppe ist dann vom Start weg, wenig überraschend, das dominierende Team. Mit dem gewohnt geradlinigen Direktspiel bringt man die "Veilchen" ordentlich ins schwitzen. Die "Bullen" sind den Austrianer praktisch in allen Belangen überlegen. Aber, das wesentliche, die Torgefahr, bleibt vorerst aus bzw. gelingt es den in der Defensive gut sortierten Hausherren, nichts anbrennen zu lassen. Nach vorne geht bei der Austria so gut wie gar nichts, was heißt, dass Stoßstürmer Monschein völlig in der Luft hängt. Salzburg verzeichnet zwar eine optisch frappante Überlegenheit. Davon kann man sich aber nichts kaufen, weil sich die Stöger-Schützlinge unermüdlich erfolgreich verteidigen. In der 33. Minute kommt es dann zur ersten Tormöglichkeit, allerdings auf Seiten der Austria. Benedikt Pichler setzt einen Schuss aus guter Position aber über das Gäste-Gehäuse. Im Gegenstoß verfehlt dann ein Berisha-Abschluss nur knapp sein Ziel. Kommt die Begegnung etwa doch noch in der ersten Hälfte auf Touren? Mit nichten, man geht mit gefährlichen Torraumszenen beiderseits weiter sehr sparsam um - logischer Halbzeitstand: 0:0.

(62. Spielminute: Mergim Berisha hat soeben zum 0:1 eingeköpfelt. Austria-Keeper Patrick Pentz bleibt nur das Nachsehen)

Salzburg legt eine Schippe drauf

Aufgrund des Gebotenen im ersten Abschnitt kann es nun im zweiten Durchgang eigentlich nur besser werden. Vor allem von Seiten der Salzburger darf man sich doch um einiges mehr erwarten, als nur eine Halbchance in einer Hälfte. Da wird es wohl zu erwarten sein, dass die Gäste von der Bank aus nachjustieren werden. Vorerst aber bleibt einmal alles beim alten, auch was die Spiel-Charakteristik anbelangt. Salzburg kombiniert bis in Nähe des Strafraums, dann aber ist Schluss mit lustig bzw. können die Austrianer praktisch jede Angriffsaktion nach wie vor im Keim ersticken. In der 52. Minute kommt es dann zur ersten Topchance für die RB Salzburg. Farkas bedient Mergim Berisha, der aus der Drehung sofort abschließt, aber FAK-Keeper Patrick Pentz reagiert hervorragend. Aber der Tabellenführer lässt auch danach den erforderlichen Spielfluß vermissen. Aber nach einer gespielten Stunde nimmt die Partie doch noch Fahrt auf. 62. Minute: Szoboszlai zirkelt eine Flanke zur Mitte, Mergim Berisha vollstreckt per Kopf zum 0:1. Nachfolgend wird das Spiel noch richtiggehend rassig. Was daran liegt, dass die Wiener nun (warum nicht früher) das ihre dazu beitragen. Ein Monschein-Schuss (68.) zischt in der 68. Minute nur knapp am Bullen-Tor vorbei. In der Schlussviertelstunde ziehen die Salzburger die Zügel wieder an bzw. legt man Augenmerk darauf, diesen knappen Vorsprung nicht mehr aus der Hand zu geben. Okafor lässt in der 87. Minute noch die Gelegenheit auf den zweiten Salzburger verstreichen. Diesen markiert dann in der 91. Minute der eingewechselte Patson Daka, der verlässlich abliefert - Spielendstand: 0:2. In der nächsten Runde trifft die Wiener Austria am Samstag, 31. Oktober um 17:00 Uhr in Hartberg. Red Bull Salzburg ist zur selben Zeit der Gastgeber gegen die WSG Tirol.

FK AUSTRIA WIEN - FC RED BULL SALZBURG 0:2 (0:0)

Generali-Arena, 3.000 Zuseher, SR: Walter Altmann (Tirol)

FK Austria Wien (4-1-4-1): Pentz, Palmer-Brown, Zwierschitz, Suttner, Handl, Wimmer (69. Edomwonyi), Grünwald (83. Jukic), Ebner (77. Sax), Sarkaria, Pichler, Monschein

FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Stankovic, Onguene, Ramalho, Farkas (63. Farkas), Kristensen, Ashimeru, Szoboszlai (63. Okugawa), Camara (73. Mwepu), Koita (83. Solet), Berisha (63. Daka), Okafor

Torfolge: 0:1 (62. Berisha), 0:2 (91. Daka)

Gelbe Karten: Farkas, Okafor (Salzburg)

stärkste Spieler: Pentz, Pichler bzw. Kristensen, Onguene

Stimmen zum Spiel:

Peter Stöger, Trainer Austria Wien:

"Wir haben eine ordentliche Partie gemacht. Wir haben versucht das Zentrum dichtzuhalten, das war ein Heidenaufwand. Am Ende muss man aber zur Kenntnis nehmen, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dieser Gegner für uns zu groß."

Jesse Marsch, Trainer RB Salzburg:

"Es ist wichtig, dass die Leistung stark ist, wenn wir rotieren. Es war nicht einfach, der Gegner stand tief und hat hart verteidigt. Aber wir waren sehr sicher und haben keine Torchance zugelassen. Wir haben ordentlich getauscht, sodass wir am Dienstag in der CL bereit sind."

Photocredit: Josef Parak

by: Ligaportal/Roo