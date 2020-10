Der SCR Altach hat heute den ersten Bundesliga-Sieg in dieser Saison gefeiert. Die Vorarlberger setzten sich zu Hause gegen den FC Flyeralarm Admira mit 4:2 durch. Der Verlauf der Partie war äußerst kurios: Referee Harkam schickte gleich drei Spieler vorzeitig unter die Dusche. Sebastian Bauer kassierte bereits nach einer Minuten glatt Rot. Kerschbaum und Oum Gouet musst mit Gelb-Rot vom Platz.

Blitz-Rot für Bauer - Altach nützt numerische Überlegenheit

Die Partie hätte für die Gäste nicht schlechter beginnen können. Nach einer gespielten Minute ging Sebastian Bauer mit hohem Bein in einen Zweikampf mit Fischer, den er am Hals traf. Referee Harkam zückte sofort Rot. Die Vorarlberger nützten die numerische Überlegenheit rasch und gingen in der 10. Minute in Führung: Tartarotti konnte von rechts unbedrängt in den Strafraum flanken, wo Daniel Maderner hochstieg und das Leder ins lange Eck köpfelte - 1:0 (10.). Für den 25-jährigen Stürmer war es das erste Bundesliga-Tor in seiner Karriere. Für Maderner ging es wenig später aber nicht mehr weiter, musste er doch nach einem harten Zusammenprall mit Rath ausgewechselt werden. An seiner Stelle kam Daniel Nussbaumer ins Spiel.

Die Hausherren ließen sich aber nicht beirren und waren auch in weiterer Folge die dominante Mannschaft. In der 28. Minute stellten die Vorarlberger auf 2:0. Auer unterlief im Mittelfeld ein leichtfertiger Ballverlust, Thurnwald spielte in den Lauf des eingewechselten Nussbaumer, der zunächst noch an Leitner scheiterte, doch im zweiten Versuch schob er den Ball ins leere Tor - 2:0 (28.). Die bis dato harmlosen Admiraner kamen dennoch zurück - dank eines kuriosen Eigentors. Zwischenbrugger traf den Ball nach einem hohen Zuspiel in den Strafraum derart schlecht, dass er das Leder ins eigene Tor beförderte - 2:1 (35.).

Kurz vor der Pause gab es beinahe ein weiteres Eigentor der Vorarlberger, nachdem Altach-Goalie Casali eine Kopfball-Rückgabe von Bumberger nicht stoppen konnte. Der Ball rollte nur knapp am eigenen Tor vorbei.

Am Ende spielten zehn Altacher gegen neun Admiraner

Die zweite Halbzeit begann genauso wie die erste. Diesmal musste jedoch ein Altacher nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn vom Feld. Oum Gouet kassierte nach gefährlichem Spiel gegen Hjulmand seine zweite Gelbe in diesem Spiel und musste vorzeitig unter die Dusche. Damit hieß es ab diesem Zeitpunk wieder zehn gegen zehn. Diesen Umstand nutzte die Admira: Tomic brachte den Ball von links in den Fünfer, wo die Altacher völlig auf Roman Kerschbaum vergaßen. Der Mittelfeldspieler hatte keine Mühe, den Ball über die Linie zu drücken - 2:2 (54.).

Kurz darauf hatten die Niederösterreich gar eine Doppelchance auf die Führung, doch zunächst scheiterte Hoffer völlig freistehend an Casali, ehe Ganda ebenfalls am Altach-Keeper scheiterte. Die Admira war zwar gut im Spiel, doch in Führung gingen erneut die Altacher: Nussbaumer bediente den eingewechselten Casar, der aus gut elf Metern locker zum 3:2 einschoss (68.).

In der Schlussphase wurde es hitzig: Zunächst kassierte Kerschbaum wegen zu heftiger Kritik Gelb-Rot, ehe die Admira dann beinahe zu neunt zum Ausgleich gekommen wäre: Ein Freistoß von Rath prallte aber an die Latte. Auf der anderen Seite verhinderte Leitner zunächst die Entscheidung durch Nussbaumer, ehe der eingewechselte Mario Stefel in der 88. Minute zum 4:2-Endstand im Tor unterbrachte.

Tipico Bundesliga, 5. Runde

SCR Altach - FC Flyeralarm Admira 4:2 (2:1)

Cashpoint-Arena, Altach; 500 Zuschauer; SR Harkam

Zum Live-Ticker SCR Altach vs. Admira Wacker

Tore: Maderner (10.), Nussbaumer (28.), Casar (68.), Stefel (88.) bzw. Zwischenbrugger (35./Eigentor), Kerschbaum (54.)

Altach: Casali - Zwischenbrugger, Bumberger (61./Wiss), Netzer - Thurnwald, Fischer, Oum Gouet, Tartarotti (61./Casar), Karic (60./Edokpolor) - Maderner (17./D. Nussbaumer), Obasi (74./Stefel)

Admira: Leitner - Bauer, Vorsager, Rath - Tomic (80./Ndifor) - Hausjell, Kerschbaum, Hjulmand, Auer - Ganda, Hoffer (80./Maierhofer)

Gelbe Karten: Oum Gouet (45.+4), Zwischenbrugger (52.), Netzer (52.), Nussbaumer (65.), Casali (90.+4) bzw. Kerschbaum (24.), Hausjell (45.), Leitner (80.), Maierhofer (90.+1)

Gelb-Rot: Oum Gouet (48.), Kerschbaum (79.)

Rot: Bauer (2.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: SCR Altach