Der LASK hat auch sein drittes Bundesliga-Heimspiel in dieser Saison gewonnen. Die Linzer Athletiker feierten in der 5. Runde einen souveränen und völlig ungefährdeten 4:0-Sieg gegen den SKN St. Pölten. Während Lukas Grgic das erste Bundesliga-Tor seiner Karriere erzielte, gelang Thomas Goiginger bei seinem Bundesliga-Comeback ebenfalls ein Treffer. Auch Andreas Gruber und Reinhold Ranftl durften sich über einen Torerfolg freuen.

Der LASK ist gegen St. Pölten drückend überlegen

Die Linzer fanden gleich in den ersten Zügen des Spiels gute Torchancen vor: Zunächst konnte Eggestein nach einer Ranftl-Hereingabe gerade noch am Abschluss gehindert werden, ehe Riegler beim darauffolgenden Eckball den Ball an die eigene Stange faustete. Und die nächste Riesenchance ließ nicht lange auf sich warten, als Reinhold Ranftl von der Strafraumgrenze direkt wuchtig abzog und Riegler zu einer Glanzparade zwang (6.).

Der gebürtige Steirer, der zuletzt sein Debüt für das Nationalteam gefeiert hatte, kam nach einer Wiesinger-Flanke zum Kopfball, setzte diesen aber knapp am Tor vorbei (9.). Und der LASK drückte weiter: Reinhold Ranftl, der auffälligste Akteur in dieser Anfangsphase, probierte es erneut mit einem Weitschuss, der links am Tor vorbei ging (13.). Zwei. Minuten später köpfelte Filipovic nach einer Michorl-Ecke hauchzart daneben (15.).

Es war klassischer Einbahnstraßenfußball auf der Linzer Gugl, denn St. Pölten war in der Offensive so gut wie gar nicht präsent. Äußerst präsent war dafür Reinhold Ranftl, der nach einem Gruber-Querpass erneut abschließen konnte, doch diesmal wurde sein Versuch in höchster Not geblockt (21.). Für die längst fällige Führung der Linzer sorgte Andreas Gruber, der eine raffinierte Freistoßvariante von Michorl herrlich vollendete. Riegler hatte bei seinem Heber keine Chance - 1:0 (34.).

Ranftl belohnt sich für Offensivmodus - Grgic gelingt erstes Bundesliga-Tor seiner Karriere

Nur wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel belohnte sich Reinhold Ranftl für seinen starken Auftritt mit einem Treffer: Johannes Eggestein erblickte bei seinem Bundesliga-Startelfdebüt den freistehenden Ranftl der halbrechts im Strafraum abziehen konnte. Maranda fälschte seinen Schuss unhaltbar ab - 2:0 (46.). Kleiner Schönheitsfehler: Assistgeber Eggestein stand zuvor wohl knapp im Abseits. Zehn Minuten später gelang den überlegenen Hausherren die Vorentscheidung: Gruber verlängerte eine Michorl-Ecke in den Fünfer, wo Grgic aus kürzester Distanz zum Kopfball kam und diesen im Tor unterbrachte - 3:0 (56.). Für Grgic war es das erste Bundesliga-Tor seiner Karriere.

Wenig später hatte Grgic gar die Chance auf sein zweites Tor in der höchsten Spielklasse, doch der gebürtige Welser scheiterte freistehend an SKN-Keeper Riegler (62.). Sieben Minuten später fand Reinhold Ranftl seine siebente (!) Chance in diesem einseitigen Spiel vor. Diesmal knallte der Neo-Teamspieler das Leder an die Stange. Für den 4:0-Endstand sorgte Thomas Goiginger, der sich bei seinem Bundesliga-Comeback nach seinem Kreuzbandriss in gewohnter Manier nach vorne tankte, geschickt verzögerte und mit einem überlegten Schuss ins lange Eck vollendete - 4:0 (87.).

Damit blieb der LASK auch im elften Bundesliga-Spiel gegen den SKN St. Pölten ungeschlagen und arbeitete sich in der Tabelle auf Platz drei.

Tipico Bundesliga, 5. Runde

LASK - SKN St. Pölten 4:0 (1:0)

Raiffeisen-Arena, Linz; SR Eisner

Tore: Gruber (34.), Ranftl (46.), Grgic (56.), Goiginger (87.)

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic (66./Cheberko) - Ranftl, Grgic (78./Madsen), Michorl, Andrade - Gruber (67./Goiginger), Raguz (57./Balic), Eggestein

St. Pölten: Riegler - Steinwender, Maranda, Muhamedbegovic (45./Schütz) - Blauensteiner, Pokorny, R. Ljubicic, Schulz - Davies, Grozurek (66.Tanzmayr), Hugi (66./Meister)

Gelbe Karten: Pokorny (58.), Meister (75.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media