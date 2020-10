Der LASK hat am zweiten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase einen fulminanten 4:3-Heimsieg gegen Ludogorez Rasgrad gefeiert. Die Linzer lagen nach Treffern von Balic, Gruber, Raguz sowie dank eines Eigentors von Verdon mit 4:1 in Front, ehe die Bulgaren bis auf ein Tor heran kamen. Letztlich brachten die Linzer Athletiker das knappe Ergebnis über die Zeit und bejubelten den ersten Sieg in der diesjährigen Gruppenphase.

LASK bejubelt Blitz-Start: Balic und Gruber legen vor, Raguz legt mit seinem 10. Europacup-Tor nach

Die Linzer erwischten einen idealen Start ins erste Heimspiel der Europa-League-Gruppenphase. Marko Raguz schickte mit einem feinen Zuspiel in die Tiefe Husein Balic auf die Reise, der zwar leicht verzögerte, doch aus 20 Metern abziehen konnte und den Ball links unten versenkte (2.). Ein toller Auftakt für die Linzer und Husein Balic, der heute den Vorzug gegenüber Johannes Eggestein erhalten hatte. Und die Oberösterreicher legten umgehend nach: Peter Michorl spielte einen Corner flach in den Rückraum, wo Trauner das Leder passieren ließ. Andreas Gruber stand goldrichtig und schoss aus zentraler Position volley ins rechte Eck - 2:0 (11.).

Vier Minuten später wurde der Traumstart des LASK jedoch etwas getrübt: Elvis Manu nützte eine Unkonzentriertheit in der Defensive der Hausherren und kam nach einem Pass von Santana freistehend zum Abschluss. Der 27-jährige Niederländer netzte aus kurzer Distanz locker ein - 2:1 (15.). Kurz darauf wurden die Athletiker erneut nach einem Standard gefährlich: Filipovic stieg bei einer Michorl-Ecke am höchsten und köpfelte knapp vorbei (24.). Sekunden später kullerte eine missglückte Klärungsaktion von Badji knapp am eigenen Tor vorbei (25.).

Dann hatten die Schwarz-Weißen Glück, dass ein Schuss des freistehenden Santana haarscharf an der linken Stange vorbeizischte (28.). In dieser Phase waren die Bulgaren dem 2:2 näher als die Linzer ihrem dritten Treffer. In der 34. Minute erhöhten die Hausherren dennoch auf 3:1. Andres Andrade hatte auf der linken Seite viel Platz und flankte in den Strafraum, wo Marko Raguz das Leder in technisch perfekter Manier und im Fallen mit links im langen Eck versenkte (34.). Für den 22-jährigen Eferdinger war es bereits das zehnte Tor auf europäischer Bühne. Die Linzer Athletiker lagen zur Pause verdient 3:1 in Front.

Am Schluss wurde die Partie nochmal richtig spannend

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel verpasste Husein Balic einen ähnlich perfekten Start wie in die ersten 45 Minuten: Der 24-Jährige enteilte seinem Gegenspieler und schoss aus spitzem Winkel knapp vorbei (47.). Kurz darauf durfte Balic seinen zweiten Treffer am heutigen Abend bejubeln: Nach einem Eckball von Michorl zog Balic zum ersten Mal aus der Distanz ab, doch der Ball landete bei einem Mitspieler. Erneut kam der Ball zu Husein Balic, dessen Schuss diesmal abgefälscht im Tor landete - 4:1 (55.). Als Torschützen gab die UEFA Olivier Verdon an.

Etwas mehr als zehn Minuten später gelang Rasgrad der zweite Treffer des Abends: Elvis Manu war den Linzern nach einem Pass in die Tiefe enteilt und steuerte alleine auf Schlager zu. Der ÖFB-Teamgoalie brachte zwar die Hand an den Ball, konnte den Gegentreffer aber nicht mehr verhindern - 4:2 (67.). Und die Partie wurde tatsächlich noch spannend, nachdem Lukas Grgic mit einem Hands einen Strafstoß für die Bulgaren verursacht hatte und mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Elvis Manu übernahm die Verantwortung und netzte zum dritten Mal an diesem spektakulären EL-Abend ein - 4:3 (73.).

In der 80. Minute fand der eingewechselte Goiginger nach einem feinen Solo-Dribbling die Top-Chance auf das 5:3 vor, doch sein Schuss ging hauchzart am Tor vorbei. Eine Schlussoffensive der numerisch überlegenen Bulgaren blieb aus, sodass der LASK am Schluss einen spektakulären 4:3-Heimsieg feierte.

Europa League, Gruppenphase, 2. Spieltag

LASK - Ludogorez Rasgrad 4:3 (3:1)

Linzer Stadion; 1.500 Zuschauer; SR Xavier Estrada Fernandez (ESP)

Live-Ticker LASK gegen Ludogorez Rasgrad

Tore: Balic (2.), Gruber (11.), Raguz (34.), Verdon (55./Eigentor) bzw. Manu (15., 67., 73./Elfmeter)

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Grgic, Michorl, Andrade - Gruber (62./Goiginger), Raguz, Balic (62./Eggestein)

Rasgrad: Iliev - Cicinho, Moti, Verdon, Nedyalkov - Badji (53./Cauly), Santana, Yankov (80,/Tchibota) - Anicet Abel, Manu, Tekpetey (88./Ikoko)

Gelbe Karten: Wiesinger (17.), Grgic (27.), Michorl (47.) bzw. Moti (10.), Tekpetey (43.), Badji (45.)

Gelb-Rot: Grgic (73.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media