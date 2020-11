Der FC Red Bull Salzburg hat auch sein sechstes Spiel in dieser Bundesliga-Saison gewonnen. Der Serienmeister besiegte zu Hause die WSG Swarovski Tirol mit 5:0. Mann des Spiels war der 20-jährige Schweizer Noah Okafor, der einen Dreierpack schnürte. Sekou Koita gelang als Joker ein Doppelpack. Die Salzburger halten damit nach sechs Ligapartien beim Punktemaximum von 18 Zählern. Die WSG Tirol liegt mit fünf Punkten auf dem achten Tabellenrang.

Idealer Start für Salzburg, doch WSG agiert clever

Die Bullen durften gleich wenige Augenblicke nach Spielbeginn den ersten Treffer des Spiels bejubeln: Szoboszlai kam auf Höhe der Toroutlinie zum Ball und chippte das Leder elegant in den Strafraum zu Noah Okafor, der aus zehn Metern zum 1:0 einschoss (3.).

Die Mozartstädter spielten sehr riskant, verteidigten hoch und hatten Glück, dass Yeboah in der 11. Minute freistehend an Salzburg-Keeper Coronel scheiterte. Kurz darauf konnte Yeboah nach einem Stellungsfehler von Onguene wieder recht alleine auf das Tor der Bullen zusteuern, doch diesmal rauschte sein Schuss aus spitzem Winkel vorbei.

Die Tiroler agierten recht clever, standen in der Defensive kompakt und konnten in der Offensive immer wieder Nadelstiche setzen. Die Salzburger taten sich schwer, an vorderster Front Lösungen zu finden. In der 34. Minute sorgte jedoch ein unglückliches Eigentor der Tiroler für das 2:0. Junuzovic bediente Okafor mit einem langen Ball in die Spitze. Der Schweizer zog ab, ehe David Gugganig den Ball klären wollte, diesen jedoch ins eigene Tor beförderte - 2:0 (34.). Die Bullen wollten zwar noch vor der Pause nachlegen, doch es blieb beim 2:0-Pausenstand.

Okafor schnürt den Dreierpack - Koita trifft als Joker doppelt

Unmittelbar nach Wiederbeginn hatte Okafor eine gute Chance auf seinen dritten Treffer: Der Schweizer zog nach einem Haken in den Strafraum ab, doch Oswald und Koch konnte den Einschlag mit vereinten Kräften verhindern (46.). Etwas mehr als zehn Minuten später machte Okafor den Triplepack perfekt. Szoboszlai setzte mit einem herrlichen Ball in die Tiefe Okugawa in Szene, der Noah Okafor im freien Raum erahnte und auf den 20-Jährigen querlegte. Der Schweizer hatte keine Mühe, den Ball ins leere Tor zu schieben - 3:0 (57.). In der 62. Minute hatten die Tiroler Glück, dass ein Weitschuss-Hammer von Ashimeru an der Latte landete (62.).

Salzburg drängte auf den vierten Treffer und erzielte diesen auch: Zunächst schoss der eingewechselte Koita nach einem feinen Solo noch knapp daneben, ehe der Malier wenig später auf 4:0 stellte: Koita staubte nach einer Vallci-Flanke eiskalt ab (74.).

Und Koita war es auch, der den 5:0-Endstand fixierte: Der 20-jährige Malier verwandelte einen Elfmeter, nachdem er zuvor von WSG-Keeper Oswald mit einem Foul gestoppt worden war.

Tipico Bundesliga, 6. Runde

Red Bull Salzburg - WSG Swarovski Tirol 5:0 (2:0)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 1.500 Zuschauer; SR Ciochirca

Tore: Okafor (3., 34., 57.), Koita (74., 83.)

Salzburg: Coronel - Vallci, Onguene, Solet, Farkas (61./Ulmer) - Ashimeru, Junuzovic (61./Camara), Okafor - Szoboszlai (61./Mwepu) - Okugawa (72./Ramalho), Adeyemi (61./Koita)

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Naschberger (58./Rieder), Petsos, Celic (70./Smith), Frederiksen (58./Pranter) - Anselm (76./Gölles), Yeboah (70./Dedic)

Gelbe Karten: Farkas (7.), Camara (75.) bzw. Gugganig (36.), Pranter (66.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: GEPA pictures/Jasmin Walter