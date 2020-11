Der SKN St. Pölten hat der SV Ried am 6. Spieltag der Tipico Bundesliga eine empfindliche Niederlage zugefügt. Die Niederösterreicher fertigten den Aufsteiger mit 4:0 ab. Dor Hugi (2.) und Alexander Schmidt (45.) sorgten für die 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Schmidt auf 3:0, ehe Nicolas Meister den 4:0-Endstand fixierte. Während der SKN den dritten Sieg in der laufenden Saison einfuhr, kassierten die Rieder die fünfte Niederlage in Folge.

St. Pölten dominiert die erste Spielhälfte

Der SKN St. Pölten erwischte einen Start nach Maß und ging bereits wenige Augenblicke nach Spielbeginn in Führung: Michael Blauensteiner tankte sich auf der rechten Seiten nach vorne und marschierte fast bis an die Grundlinie, ehe er eine Flanke ins Zentrum schlug, wo Dor Hugi heranrauschte und per Flugkopfball vollendete - 1:0 (2.).

Die Anfangsphase in der NV-Arena gestaltete sich enorm abwechslungsreich mit Chancen auf beiden Seiten. Die größeren Tormöglichkeiten fanden aber die Niederösterreicher vor: Nach einem feinen Heber kam Alexander Schmidt an Daniliuc vorbei und schoss Richtung leeres Tor, doch Lercher eilte zurück und konnte das Gegentor verhindern (12.). Kurz darauf landete ein Ljubicic-Versuch an der Stange.

Die Rieder hatten in der Folge Glück, dass Dor Hugy im Abschluss nicht effizient agierte: Der Israeli scheiterte aus kurzer Distanz und schoss drüber (18.). Kurz darauf zählt ein Abseitstor von Alexander Schmidt zu Recht nicht (22.).

Der Aufsteiger wiederum brauchte knapp 37 Minuten, ehe er sich die erste Topchance herausspielen konnte: Reifeltshammer köpfelte nach einer Flanke auf das Tor, doch Riegler tauchte stark ab und parierte stark. Kurz darauf war der St. Pölten-Keeper bei einem unangenehmen Schuss von Grüll zur Stelle (38.). Den zweiten Treffer erzielten aber die Hausherren: Davies schickte Schmidt auf die Reise, der Daniliuc umkurvte und locker einschob - 2:0 (45.).

Schmidt und Meister machen alles klar - Rieder zeigen trotz Entscheidung Moral

Den ersten Abschluss in Halbzeit zwei gaben die Innviertler ab: Takougnadi probierte es mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, doch Riegler konnte den Flachschuss parieren. Danach waren es wieder die Hausherren, die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten. In der 60. Minute sorgte Alexander Schmidt für die Vorentscheidung: Ljubicic legte einen hohen Freistoß ab auf Alexander Schmidt, der von der Strafraumgrenze überlegt einschoss - 3:0 (60.).

Kurz darauf verursachte Ried-Keeper Daniliuc, der viel zu ungestüm aus seinem Tor geeilt war, und Schmidt umgemäht hatte. Nicolas Meister, der zur Halbzeit eingewechselt worden war, verwandelte den Strafstoß souverän - 4:0 (62.). Die Partie war längst entschieden, doch der Aufsteiger zeigte Moral: Zunächst zischte ein Weitschuss von Offenbacher knapp drüber (69.), ehe Riegler bei einem Grüll-Schuss retten musste (70.). Sechs Minuten später prallte ein Schuss von Meisl an die Stange (76.).

Die Gäste aus Oberösterreich agierten zwar beherzt, doch der Ehrentreffer wollte der SV Ried heute nicht mehr gelingen. So kassierten die Rieder die fünfte Niederlage in Folge. Der SKN schiebt sich vorübergehend auf den dritten Tabellenrang.

Tipico Bundesliga, 6. Runde

SKN St. Pölten - SV Guntamatic Ried 4:0 (2:0)

NV-Arena, St. Pölten; 685 Zuschauer; SR Felix Ouschan

Live-Ticker SKN St. Pölten gegen SV Ried

Tore: Hugi (2.), Schmidt (45., 60.), Meister (63.)

St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Maranda, Muhamedbegovic (81./Drescher), Schulz - Schütz (68./Luxbacher), Pokorny, R. Ljubicic (68./Halper) - Davies (46./Meister), Schmidt (72./Grozurek), Hugi

Ried: Daniliuc - Takougnadi, Reifeltshammer, Meisl, Lercher - Ziegl - Paintsil, Nutz (72./Canadi), Offenbacher (72./Satin), Grüll - Sulley (66./Kerhe)

Gelbe Karten: Pokorny (84.) bzw. Sulley (11.), Meisl (59.), Reifeltshammer (90.+2)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media