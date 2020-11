Der LASK hat zum Abschluss der 6. Bundesliga-Runde einen 2:0-Auswärtssieg gegen den SK Sturm Graz gefeiert. Husein Balic brachte den LASK früh in Führung, Johannes Eggestein sorgte in der 92. Minute für die späte Entscheidung. Während die Oberösterreicher den dritten Tabellenplatz behaupteten und den vierten Ligasieg in dieser Saison einfuhren, kassierte Sturm Graz die erste Niederlage in dieser Spielzeit.

Blitz-Tor: Husein Balic schießt den LASK schnell in Front

Das Abschlussspiel der 6. Bundesliga-Runde startete schwungvoll. Beide Mannschaften waren von Beginn an bestrebt, in der Offensive Akzente zu setzen. Nachdem Jantscher eine aussichtsreiche Chance verstolperte, gab es wenig später auf der anderen Seite den ersten Treffer des Spiels. Die Linzer kamen mit sehr viel Tempo in die Gefahrenzone: Balic legte ab auf Eggestein, der mit einem herrlichen Pass in die Tiefe den flinken Balic in Position brachte. Der 24-Jährige nahm im Strafraum Maß und zirkelte den Ball überlegt ins lange Eck - 0:1 (6.).

Die Gäste aus Oberösterreich machten Druck, doch auch im Strafraum des LASK wurde es gefährlich: Friesenbichler war nach einem perfekten Steilpass von Hierländer auf und davon, doch Wiesinger holte den gebürtigen Steirer ein, sodass sein Schuss aufs kurze Eck keine Gefahr für Schlager bedeutete (18.). Die bessere Mannschaft am heutigen Abend war aber weiterhin der LASK. Husein Balic probierte es mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze, doch Siebenhandl war zur Stelle und konnte den Ball aufnehmen (21.).

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit erhöhte sich die Intensität des Spiels merklich. Beide Mannschaften schenkten einander nichts, doch die großen Torchancen blieben in weiterer Folge aus. Die 1:0-Pausenführung der Linzer ging in Ordnung.

Sturm belohnt sich nicht für großen Aufwand

Ohne personelle Veränderungen kehrten beide Mannschaften zurück auf das Spielfeld der Merkur-Arena. Die Linzer waren auch nach dem Seitenwechsel schnell um die Spielkontrolle bemüht, wenngleich es zunächst noch keine Torchancen zu bestaunen gab. In der 55. Minute war es Andreas Kuen, der sich ein Herz fasste und wuchtig aus der Distanz abzog, doch Schlager war auf dem Posten und konnte den Ball aufnehmen.

Sturm verteidigte kompakt, ließ kaum gefährliche Aktionen der Gäste zu und trat auch in der Offensive in Erscheinung: Jakob Jantscher versuchte Schlager mit einem Schuss auf das kurze Eck zu überraschen, doch sein Versuch landete im Außennetz (64.). Kurz darauf kamen die Grazer dem Ausgleich sehr nahe: Ein Querpass von Friesenbichler landete bei Ljubic, der aus kürzester Distanz an LASK-Keeper Schlager scheiterte (66.). Mittlerweile wäre ein Ausgleich durchaus verdient gewesen.

Die Hausherren agierten weiterhin giftig und schnürten den LASK phasenweise ein. In der 80. Minute stieg Hierländer bei einer Jantscher-Ecke hoch und köpfelte nur haarscharf drüber. Die Gäste waren mittlerweile nur mehr damit beschäftigt, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Sturm warf unermüdlich alles nach vorne, doch der Ausgleich wollte den Grazern heute nicht gelingen. Dafür machte der LASK alles klar: Madsen holte sich einen missglückten Fehlpass von Dante und legte quer auf Eggestein, der mühelos zum 0:2-Endstand einnetzte (90.+2).

Tipico Bundesliga, 6. Runde

SK Sturm Graz - LASK 0:2 (0:1)

Merkur-Arena, Graz; 1.500 Zuschauer; SR Weinberger

Live-Ticker Sturm Graz gegen LASK

Tore: Balic (6.), Eggestein (90.+2)

Sturm: Siebenhandl - Ingolitsch (83./Huspek), Wüthrich, Nemeth (72./Gazibegovic), Dante - Gorenc-Stankovic - Hierländer, Kuen - Ljubic (90.+2/Shabanhaxhaj)- Friesenbichler (72./Balaj), Jantscher (90.+2/F. Mwepu)

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade (62./Filipovic) - Ranftl, Grgic, Michorl (82./Madsen), Renner - Gruber (62./Goiginger), Eggestein, Balic (68./Raguz)

Gelbe Karten: Hierländer (26.), Ilzer (44.) bzw. Renner (45.+1), Filipovic (88.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Richard Purgstaller