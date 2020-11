In der 3. Runde der UEFA Europa League kreuzten der kroatische Rekordmeister NK Dinamo Zagreb und der RZ Pellets WAC die Klingen. Die Kärnter holten sich Tipps beim ehemaligen Trainerduo Nenad Bjelica und René Poms, die noch im Vorjahr den Kroaten als Coach vorstanden. Man wusste also bestens über Dinamo Zagreb Bescheid. Die Abwehr der Kroaten stand bis dato bombensicher, in der laufenden Gruppenphase hatte Zagreb noch keinen Gegentreffer erhalten. Die Offensive der Kroaten ließ aber zu Wünschen übrig, die Elf von Trainer Zoran Mamić war bisher in der Europa-League-Gruppenphase noch ohne Treffer geblieben. Auf der Gegenseite hatte das Team von Coach Ferdinand Feldhofer in den letzten beiden Runden fünfmal eingenetzt und wollte auch bei dieser Begegnung wieder ein Tor erzielen. Am Ende siegte Dinamo mit einem Mann Überzahl, der Wolfsberger Matthäus Taferner wurde kurz vor dem Pausenpfiff ausgeschlossen, knapp mit 1:0. Das Schiedsrichterquartett stammte aus Frankreich, Chef am Platz war Jérôme Brisard, ihm zur Seite standen Benjamin Pages und Guillaume Debart an der Linie, Amaury Delerue war als vierter offizieller im Einsatz.

Ferdinand Feldhofers Wolfsberger gingen bei Dinamo Zagreb mit einem Mann weniger unter

Ein Spiel ohne Zuschauer ist gerade im Stadion Maksimir etwas ganz eigenartiges. Dort wo normalerweise die euphorischen und gefürchteten Dinamo-Fans für Gänsehautstimmung sorgen, hörte man heute nur die Zurufe der Trainer und der Spieler. Gerade für die Heimmannschaft ein ungewöhnliches Erlebnis, die bisher schon bei sehr vielen Spielen von ihrer Anhängerschaft zum Sieg gepeitscht wurden. Für die Gäste aus Kärnten war das sicher ein leichter Vorteil, den schon einige Gegner sind in Zagreb vor Ehrfucht fast erstarrt. Die Anfangsphase war eher unspektulär, der WAC bemühte sich zwar offensiv Akzente zu setzten, war aber im Abschluss zu wenig konsequent. Die Gastgeber machten das, was sie am besten können, hinten lauern und abwarten. Die einzige gefährliche Möglichkeit hatte Mario Gavranović in der 18. Minute, nach einem schönen Pass in die Tiefe stand er mutterseelenallein im Strafraum, doch sein Schuss in Rückenlage landete weiter über dem Tor. Gleich darauf waren die Kärntner dran, bei einer Möglichkeit von Cheikhou Dieng musste Bartol Franjić die Szene klären und seinen Torhüter aus der Misere retten. Eine Chance gab es noch im ersten Durchgang, Mislav Oršić zog links vom Strafraumeck ab, doch sein Schuss drehte sich gefährlich knapp über Keeper Alexander Kofler drüber und der Spielstand blieb unverändert. Nach einem sehr aggressiven Tackling, Matthäus Taferner stieg Kristijan Jakić auf den Fuss, musste der Kärntner mit der Ampel-Karte den Platz verlassen und durfte frühzeitig in die Dusche. Das war es dann auch schon mit Halbzeit eins, mit dem Pausenstand von 0:0 durften die Protagonisten in die Kabinen.

Das Spiel konnte man heute mit dem Stadion Maksimir vergleichen - es war dürftig und verbesserungswürdig

Zu Beginn der ersten Hälfte tröpfelte die Partie so vor sich hin, die Gastmannschaft konnte ihre numerische Unterlegenheit nicht in zählbare Erfolge umwandeln, der WAC stand zwar kompakt war aber in der Offensive zu zahnlos. Nach einigen Mittelfeldgeplänkeln fand die ersten Tormöglichkeit im zweiten Durchgang in der 74. Minute statt. Arijan Ademi kam nach einer Ecke von links im Strafraum zum Kopfball, doch seinen halbhohen Versuch ins rechte Eck konnte Alexander Kofler gut parieren. Die Gastgeber wachten jetzt auf und wurden immer gefährlicher. In der 75. Minute servierte Lovro Majer eine hohe Flanke auf Iyayi Believe Atiemwen, er nahm sich das Leder per Brust herunter und versenkte den Ball aus linker Position zum 1:0 ins linke Eck. Der Nigerianer bewies Effizienz, er erzielte diesen Treffer nur 60 Sekunden nach seiner Einwechslung. Das war es dann auch gewesen, die Gastgeber ließen nichts mehr anbrennen und jubelten am Ende als Sieger. Der WAC war am heutigen Tag nicht in der Lage das Spiel an sich zu reißen und musste punktelos die Heimreise antreten.

NK DINAMO ZAGREB - RZ PELLETS WOLFSBERGER AC 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (75. Atiemwen)

Stadion Maksimir; 0; Brisard - Pages - Debart

Aufstellung:

NK Dinamo Zagreb: 1 Danijel Zagorac, 02 Sadegh Moharrami (74. Atiemwen), 06 Rasmus Lauritsen, 55 Dino Perić (15. Leovac), 32 Joško Gvardiol, 10 Lovro Majer, 38 Bartol Franjić, 05 Arijan Ademi, 97 Kristijan Jakić (HZ Kastrati), 11 Mario Gavranović (92. Burton), 99 Mislav Oršić

RZ Pellets WAC: 31 Alexander Kofler; 27 Michael Novak, 22 Dominik Baumgartner, 44 Luka Lochoshvili, 07 Eliel Peretz (80. Schmerböck), 30 Matthäus Taferner, 06 Mario Pavelić (80. Hodžić), 24 Christopher Wernitznig, 17 Kai Stratznig, 09 Dejan Joveljić (HZ Perić), 08 Cheikhou Dieng

Verwarnungen:

Gelbe Karten: Leovac (54.), Franjić (65.), Majer (71.) Hodžić (88.); Taferner (14.), Baumgartner (25.), Wernitznig (36.), Dieng (47.), Pavelić (68.),

Gelb-Rot: Taferner (44.)

Stimmen zum Spiel:

by René Dretnik

Foto: Pulsinger