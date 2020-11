Am 7. Spieltag traf in der tipico Bundesliga der SV Guntamatic Ried auf den TSV Prolactal Hartberg. Und dabei gelang es nach einem sehr munteren Spielchen, den Innviertlern, drei ganz wichtige Zähler gutzuschreiben. Vor allem für Coach Baumgartner könnte dieser Heimsieg vor der Länderspielpause, von großer Wichtigkeit gewesen sein. Die Hartberger schafften es einfach nicht, aus einer Unzahl guter Möglichkeiten, Kapital zu schlagen. Dreimal traf man zudem die Torumrandung. Was heißt, dass man tor- und punktelos die Heimreise antreten musste.

(Mit seinem Kopfball-Treffer zum 1:0 legte Stefan Nutz in der 17. Minute, den Grundstein für den zweiten Rieder Saisonerfolg)

Ried mit der Führung - Hartberg mit drei Alu-Treffern

Die Wikinger haben sich die Rückkehr in die höchste Spielklasse wohl etwas anders vorstellt. Setzt es nach dem Startsieg gegen die WSG Tirol doch bei 3:14-Toren, gleich fünf Leermeldungen infolge. Demnach ist die Brust bei weiten nicht so breit, wie die momentane bei den Hartbergern. Denn die Oststeirer können zuletzt die Austria biegen, was gleichkommt mit dem ersten Saisonsieg. Die Begegnung wird dann vom Start weg sehr intensiv geführt. Beiderseits ist man darum bemüht, das erforderliche Momentum möglichst rasch auf die Seite zu bekommen. 5. Minute: Rajko Rep taucht völlig unbedrängt im Rieder Strafraum auf, aber Keeper Sahin-Radlinger kann Schlimmeres verhindern. Augenblicke später kommt es erneut zu Toralarm im Gefahrenraum der Innviertler. Felix Luckeneder trifft aus 14 Metern per Kopf aber nur das Quergebälk. Aber die Hausherren zeigen sich davon wenig beeindruckt bzw. bleibt man der Linie, geradlinig nach vorne zu spielen, treu. In der 17. Minute gelingt es den Riedern dann mit der ersten Gelegenheit in Führung zu gehen. Paintsil glänzt dabei mit der Vorarbeit, den Rest erledigt dann Stefan Nutz, der zum 1:0 einnickt. 19. Minute: Tadic trifft mit einem Heber über den Goalie, zum zweiten Mal Aluminium für Hartberg. Demnach verzeichnen die Gäste nach einer gespielten halben Stunde, ein doch deutliches Chancenplus. Vor allem mit weiten Diagonal-Pässen bringen die Oststeirer die Baumgartner-Truppe immer wieder gehörig ins wanken. In der 45. Minute treffen die Hartberger, nach einem Tadic-Freistoß, zum dritten Mal Aluminium. So gesehen darf sich bei den Innviertlern wohl niemand beschweren bzw. entspricht die knappe Eintore-Führung ganz und gar nicht den Gezeigten.

Die Innviertler sind das klar effizientere Team

Angesichts des ersten Abschnitts, darf man sich wohl darauf einstellen, dass da im zweiten Durchgang weiter jede Menge Arbeit auf die Rieder wartet. Denn da war doch jede Menge Betrieb in der Hälfte der Oberösterreicher gegeben. Aber entscheidend ist nun einmal der Spielstand und der lautet nun einmal 1:0. Tatsächlich, dem Gastgeber gelingt es gleich nach Wiederbeginn, sich wesentlich formatfüllender ins Bild zu stellen. 51. Minute: Nach einem Lercher-Flankenball setzt Torschütze Nutz einen Kopfball nur knapp neben das Gehäuse. 52. Minute: Der 24-jährige Ghanaer Seth Paintsil luchst im Hartberger Strafraum, Luckeneder das Leder ab. Der Rest ist dann Formsache - neuer Spielstand: 2:0. Woraufhin die Schoppen-Mannen noch einmal darum bemüht sind, die Taktzahl zu erhöhen. Aber was auch versucht wird, das Runde findet den Weg nicht ins Eckige bzw. zeigt "Geburtstagskind" Samuel Sahin-Radlinger Absichten, nach Möglichkeit die Null zu halten. 63. Minute: U21-Teamspieler Marco Grüll taucht völlig alleinstehend vor dem Hartberger Tor auf - aber Schlussmann Rene Swete hält seine Farben im Spiel. 67. Minute: Constantin Reiner mit der nächsten Rieder Gelegenheit. Jetzt ist der Platzherr dem dritten Treffer näher als die Hartberger ihrem ersten. Obwohl es die Gäste in der Schlussviertelstunde noch einmal versuchen sich entsprechend aufzubäumen. 77. Minute: Thomas Rotter hätte es noch einmal spannend machen können/müssen. Aber er setzt seinen Kopfball aus bester Position tatsächlich neben den Rieder Kasten. 79. Minute: Einen Fallrückzieher des eingewechselten Lukas Ried pariert Sahin-Radlinger sensationell. Auch in der unmittelbaren Schlussphase werfen die Oststeirer noch einmal alles nach vorne. Aber vergeblich, die SV Ried lässt nichts mehr anbrennen und bringt den zweiten Saisondreier unter Dach und Fach. Nach der Länderspielpause besitzen die Rieder am Sonntag, 22. November um 17:00 Uhr das Heimrecht gegen den SK Rapid Wien. Hartberg spielt bereits am Tag davor mit der Startzeit um 17:00 Uhr, zuhause, gegen den LASK.

SV RIED - TSV HARTBERG 2:0 (1:0)

josko Arena, keine Zuseher, SR: Christopher Jäger (Salzburg)

SV Ried (4-2-3-1): Sahin-Radlinger, Lercher, Reiner, Reifeltshammer, Takougnadi, Ziegl, Offenbacher (72. Lackner), Nutz (87. Meisl), Grüll, Sulley (72. Gschweidl), Paintsil (84. Wießmeier)

TSV Hartberg (4-2-3-1): Swete, Klem, Kainz (84. Rakowitz), Rotter, Luckeneder, Gölles, Yoda (54. Ried), Heil, Horvath (73. Ertlthaler), Rep, Tadic

Torfolge: 1:0 (17. Nutz), 2:0 (52. Paintsil)

Gelbe Karten: Offenbacher bzw. Rotter

stärkste Spieler: Reiner, Paintsil, Nutz bzw. Rep, Gölles

Stimmen zum Spiel:

Gerald Baumgartner, Trainer Ried:

"Wir konnten die ganze Woche fast mit dem gesamten Kader arbeiten. Der Sieg war ein Ausdruck dieser Trainingswoche. Es ist ein Befreiungsschlag für uns alle. Wir können auf dieser Leistung aufbauen, wissen aber, dass wir noch einiges zu tun haben."

Markus Schopp, Trainer Hartberg:

"Ried hat es in entscheidenden Momenten besser gemacht als wir. Der Gegner hat aus wenig viel gemacht. Wir waren in der Defensive nicht so, wie man sein muss. Was wir an Tormöglichkeiten herausgespielt haben, ist positiv, war aber letztlich brotlose Kunst."

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo