Keine Tore gab es im heutigen Bundesliga-Heimspiel zwischen dem SCR Altach und FK Austria Wien. Beide Mannschaften trennten sich nach einem schwachen Spiel 0:0. Während die Austria seit drei Spielen auf einen vollen Erfolg wartet, konnte Altach nach der deutlichen Niederlage gegen Rapid zumindest wieder die Null halten. In der Tabelle liegen die Vorarlberger aber weiterhin auf dem vorletzten Rang.

Keine Tore in schwacher erster Halbzeit

Beide Mannschaften starteten eher gemächlich in die Partie. Die Austria agierte zwar bemüht, fand in der Offensive aber noch keine Lösungen. Altach wiederum versuchte, die Gäste aus Wien früh zu stören, doch nach Balleroberung ließen die Vorarlberger zu viele Fehler folgen. Das Spiel war auch in weiterer Folge extrem zerfahren, keine der beiden Mannschaften konnte sich Vorteile erarbeiten.

In der 25. Minute fanden die Hausherren eine Halbchance vor: Daniel Nussbaumer zog nach einem Haken ab, doch Palmer-Brown konnte seinen Versuch abblocken. Die beste Chance in dieser schwachen ersten Hälfte fanden die Hausherren vor: Johannes Tartarotti zwang Pentz mit einem Drehschuss von der Strafraumgrenze zu einer tollen Parade (40.). Letztlich sollte es der einzig richtig gefährliche Abschluss in dieser trostlosen ersten Halbzeit bleiben...

Edomwonyi verpasst kurz vor Schluss den Lucky Punch

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel musste Peter Stöger verletzungsbedingt wechseln: Für den angeschlagenen Christoph Monschein kam Bright Edomwonyi in die Partie. Die Partie selbst gestaltete sich in der zweiten Halbzeit nicht anders. Torchancen waren weiterhin absolute Mangelware, Offensivaktionen auf beiden Seiten rar.

In der 59. Minute kamen die Vorarlberger dem Führungstreffer nahe: Maderner war nach einem Austria-Fehler auf und davon, scheiterte mit seinem Lupfer jedoch an Patrick Pentz. Vier Minuten später zog Grünwald ab, doch sein Schuss verfehlte das Tor der Hausherren (63.). Mittlerweile war etwas mehr Schwung in der Partie bringen: In der 67. Minute scheiterte Manfred Fischer mit einem Flachschuss an Pentz.

Die Austria schaltete in der Schlussphase einen Ganz hinauf, doch für den Siegtreffer reichte der heutige Auftritt nicht. Der eingewechselte Patrick Wimmer probierte es mit einem wuchtigen Schuss, der aber am Tor vorbei ging (87.). Kurz vor Schlusspfiff wurde es nochmal richtig brenzlig, als ein Schuss von Edomwonyi haarscharf am Tor vorbei rauschte (90.+2).

Tipico Bundesliga, 7. Runde

SCR Altach - FK Austria Wien 0:0

Cashpoint-Arena, Altach; 0 Zuschauer; SR Gishamer

Live-Ticker SCR Altach gegen Austria Wien

Altach: Kobras - Anderson, Zwischenbrugger, Edokpolor - Thurnwald, Stefel (80./Casar), Oum Gouet, Tartarotti (53./Fischer), Schreiner (65./Bumberger) - Maderner (80./Obasi), Nussbaumer

Austria: Pentz - Zwierschitz, Handl, Palmer-Brown, Suttner - Ebner (71./Wimmer) - Teigl (86./Jukic), Sarkaria, Grünwald, Pichler - Monschein (49./Edomwonyi)

Gelbe Karten: Maderner (64.), Anderson (85.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: SCR Altach