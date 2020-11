Die WSG Swarovski Tirol hat am Samstagabend den zweiten Sieg in dieser Bundesliga-Saison eingefahren. Die Tiroler feierten in Unterzahl einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen den SKN St. Pölten. Damit verbessert sich die WSG vorübergehend auf den siebenten Tabellenplatz. Der SKN St. Pölten bleibt auf dem vierten Rang.

WSG Tirol geht mit einer nicht unverdienten Führung in die Pause

Die Anfangsphase in der NV-Arena gestaltete sich ruhig ohne wirkliche Höhepunkte. Die erste Abschlusschance gab es nach 10 Minuten: Eine Flanke von links landete über Umwege bei Robert Ljubicic, der aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig traf und somit WSG-Keeper Oswald vor keine größeren Probleme stellte (10.).

Vier Minuten später netzte Zlatko Dedic nach einem entschlossenen Antritt von David Schnegg zum vermeintlichen 0:1 ein, doch der Treffer des Slowenen zählte nicht, da sein Landsmann Rogelj, der im Abseits gestanden war, SKN-Keeper Riegler behindert hatte (14.). Die Tiroler machten in der Offensive einen sehr engagierten Eindruck, wenngleich die großen Torchancen ausblieben. Dafür klingelte es beinahe auf der anderen Seite: Blauensteiner hatte das Auge für den völlig freien Ljubicic, der aus dem Rückraum abzog, doch die Gäste konnten den Einschlag verhindern (24.).

In Führung gingen aber die Wattener: Fabian Koch brachte mit einem herrlichen Außenrist-Pass Florian Rieder in Position, der den herausgeeilten Riegler gekonnt überlupfte - 0:1 (30.). Wenig später war Dedic nach einem Steilpass auf und davon, aber der Slowene agierte im Abschluss zu überhastet, sodass Riegler sicher parieren konnte (35.). St. Pölten konnte in der Schlussphase der ersten Hälfte nicht mehr zulegen, sodass es mit dem 0:1 in die Kabinen ging.

Nach dem Ausschluss spielten nur mehr die Wölfe

Wenige Augenblicke nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste aus Tirol eine Riesenchance auf das 0:2. Nach einem schlechten Abschlag von Riegler kam Dedic zum Abschluss, den der SKN-Goalie aber entschärfen konnte, ehe auch Kelvin Yeboahs Versuch geblockt werden konnte. Und die Chancen der Gäste mehrten sich: Fast schon minütlich tauchte die WSG vor dem Tor der Niederösterreicher auf, doch der Ball wollte nicht ins Tor. So auch bei einem Weitschuss von Thanos Petsos, der hauchzart am Tor vorbei ging (51.).

Ab der 59. Minute mussten die Tiroler aber zu zehnt weiterspielen, nachdem Zan Rogelj mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden war. Thomas Silberberger dürfte sich derart heftig beschwert haben, dass Referee Lechner dem WSG-Coach binnen wenigen Augenblicken zwei Mal Gelb zeigte. Somit musste sich auch der Trainer der Wattener zurückziehen.

Ab diesem Zeitpunkt übernahmen die numerisch überlegenen Niederösterreicher das Kommando, doch die Kristallkicker aus Tirol standen kompakt und verteidigten tief. Doch die Hausherren näherten sich dem Ausgleich immer weiter an: Kofi Schulz kam in der 78. Minute aus spitzem Winkel zum Abschluss, schoss aber knapp am langen Eck vorbei. Es folgten weitere Abschlüsse der St. Pöltner, die aber allesamt nicht zum Erfolg führten.

Tipico Bundesliga, 7. Runde

SKN St. Pölten - WSG Swarovski Tirol 0:1 (0:1)

NV-Arena, St. Pölten; 0 Zuschauer; SR Lechner

Live-Ticker SKN St. Pölten gegen WSG Tirol

Tor: Rieder (30.)

St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Maranda, Drescher (80./Halper), Schulz - Schütz (46./Steinwender), Pokorny, R. Ljubicic - Davies (66./Meister), Grozurek, Hugi

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Rogelj, Petsos, Celic, Rieder (71./Smith) - Yeboah (71./Anselm), Dedic (62./Naschberger)

Gelbe Karten: Riegler (50.), Maranda (85.), Steinwender (86.) bzw. Rogelj (42.), Schnegg (55.), Gugganig (64.)

Gelb-Rot: Rogelj (59.), Silberberger (60./Trainer WSG)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media