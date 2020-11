Trotz zahlreicher Torchancen kam der LASK am heutigen Samstag nicht über ein 1:1-Remis gegen den TSV Hartberg hinaus. Zwar hatte Petar Filipovic die Athletiker in der ersten Halbzeit verdient in Führung gebracht, doch ausgerechnet der Ex-LASKler Felix Luckeneder besorgte kurz nach dem Seitenwechsel den Ausgleich. Für den LASK war es der erste Punktverlust in der Liga nach zuletzt drei Siegen in Folge.

Einbahnstraßenfußball in Hartberg: LASK dominiert, Michorl glänzt erneut bei Standards

Die Partie in der Hartberger Profertil-Arena ließ sich gleich gut an. In der 6. Minute spielte Eggestein mit einer Maßflanke Ranftl frei, der jedoch zu hoch zielte. Kurz darauf kamen auch die Hausherren zur ersten Chance, nachdem ein langer Abschlag von Swete vor den Füßen von Rep landete. Der Slowene setzte sich energisch gegen Trauner durch, scheiterte jedoch an Schlager (9.). Kurz darauf kratzten aber wieder die Linzer an der Führung: Startelf-Debütant Madsen hebelte mit einem herrlichen Chip die gesamte Abwehr der Hartberger aus, doch Rene Renner schoss aus kurzer Distanz hauchzart vorbei (10.).

Neben vielen Chancen hatte das Spiel auch so manche Härteeinlage zu bieten. Nach einem heftigen Foul von Rotter an Gruber, der weiterspielen konnte, brachte auch Madsen Kainz regelwidrig zu Boden. Verletzung gab es zum Glück keine zu vermelden. Die Gäste aus Oberösterreich hatten das Spielgeschehen im Griff, agierten höchst intensiv und gingen nach 21 Minuten in Führung: Eine Eckball-Hereingabe von Michorl Richtung erste Stange landete bei Gruber, der per Kopf verlängerte. An der zweiten Stange lauerte Petar Filipovic, der problemlos abstaubte und damit sein erstes Saisontor bejubelte - 0:1 (22.).

Die Linzer machten auch in weiterer Folge Druck und waren die klar bessere Mannschaft: Zunächst musste Swete einen Freistoß von Michorl vor dem Einschlag entschärfen (26.), ehe Trauner nach einer Michorl-Hereingabe an Swete scheiterte (35.). Kurz darauf schoss Ranftl aus vielversprechender Position knapp vorbei (38.). So endete eine sehr einseitige erste Spielhälfte mit einer 1:0-Führung für den LASK.

Ex-LASK-Kicker besorgt den Ausgleich

Markus Schopp reagierte zur Pause und brachte Dario Tadic, der zunächst nur auf der Bank gesessen war, ins Spiel. Doch die erste Chance in Halbzeit zwei fanden die Gäste vor: Gruber schickte Eggestein auf die Reise, der plötzlich völlig freistehend vor Swete auftauchte, doch mit dem Abschluss zu lange zögerte und letztlich auch scheiterte (47.). Sechs Minuten später kamen jedoch die Oststeirer aus dem Nichts zum Ausgleich: Horvath schlenzte einen Corner Richtung erste Stange, wo ausgerechnet der Ex-LASKler Felix Luckenender zum 1:1 einköpfelte (53.).

Nach etwas mehr als einer Stunde fand Leihspieler Johannes Eggestein eine Top-Chance auf die neuerliche LASK-Führung vor, doch der Deutsche traf nach einer Ranftl-Hereingabe den Ball nicht richtig. Doch auch auf der anderen Seite wurde es gefährlich. Luckeneder kam nach einem missglückten Klärungsversuch von Trauner zum Kopfball, der jedoch über das halbleere Tor der Linzer ging (67.).

Und die Oberösterreicher ließen auch in der Schlussphase absolute Top-Möglichkeiten liegen. Nach einem satten Schuss von Michorl, den Swete gerade noch parieren konnte, kam Ranftl freistehend zum Abschluss, aber sein Versuch wurde geblockt (76.). Hartberg warf sich schließlich erfolgreich in die Abwehrschlacht, um das Remis über die Runden zu bringen.

Tipico Bundesliga, 8. Runde

TSV Prolactal Hartberg - LASK 1:1 (0:1)

Profertil-Arena, Hartberg; 0 Zuschauer; SR Kijas

Live-Ticker TSV Hartberg gegen LASK

Tore: Luckeneder (53.) bzw. Filipovic (22.)

Hartberg: Swete - Gölles, Rotter, Luckeneder, Klem - Heil (45./Tadic), Kainz, Tijani - Horvath (81./Ertlthaler), Rep, Ried (83./Gollner)

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Madsen (61./Holland), Michorl, Renner (83./Andrade) - Gruber, Eggestein, Balic (61./Goiginger)

Gelbe Karten: Rotter (7.) bzw. Trauner (48.), Holland (65.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller