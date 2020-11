Der FC Red Bull Salzburg hat sich auch im zweiten Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Bayern München nicht für eine couragierte Leistung belohnen können. Die Bullen verloren auswärts beim deutschen Rekordmeister mit 1:3. Während die Bayern mit dem 15.(!) Erfolg in der Königsklasse en suite vorzeitig das Ticket für das Achtelfinale buchten, bleiben die Salzburger mit einem Punkt am Tabellenende der Gruppe A.

Salzburg setzt den großen Favoriten mächtig unter Druck, vernebelt aber zu viele Chancen

Die Salzburger agierten wie schon im Hinspiel furchtlos, begannen sehr aggressiv und setzten die Bayern früh unter Druck. Den ersten Abschluss der Partie gab Mohamed Camara ab, doch der Flachschuss des Maliers war leichte Beute für Manuel Neuer (2.). Auf der anderen Seite spielte Coman Müller frei, dessen Schuss von der Strafraumgrenze geblockt werden konnte (7.). Kurz darauf rauschte eine Direktabnahme von Gnabry hauchzart am rechten Kreuzeck vorbei (10.). Wie schon vor drei Wochen in der Red Bull Arena gestaltete sich auch die heutige Anfangsphase sehr schwungvoll und ausgeglichen.

Und die Schützlinge von Jesse Marsch fanden auch richtig gute Torchancen vor: Zunächst scheiterte Mergim Berisha freistehend an Manuel Neuer, ehe der DFB-Teamgoalie den Nachschuss von Mwepu entschärfen konnte (15.). Wenig später köpfelte Berisha nach einer Szoboszlai-Flanke daneben. Auffällig war, dass sich die Münchner etliche Fehler im Spielaufbau leisteten und dadurch die Salzburger zum schnellen Umschalten einluden.

Während die Bayern in der Offensive wenige Ideen parat hatten, kam der österreichische Meister dem Führungstreffer sehr nahe: Dominik Szoboszlai war nach perfektem Zuspiel von Mergim Berisha auf und davon, hatte „nur“ noch Manuel Neuer vor sich, doch in dieser Situation spielten beim Ungarn die Nerven nicht mit - der 20-Jährige schoss klar drüber (34.). Und dann bewahrheitete sich wieder einmal eine alte Fußballweisheit, denn in Führung gingen die Münchner: Stankovic wehrte einen Flachschuss von Thomas Müller zur Seite ab, wo Torjäger Robert Lewandowski goldrichtig stand und nur noch abstauben musste - 1:0 (43.).

Bayern vor dem Tor eiskalt - Mergim Berisha gelingt Ehrentreffer

Und die zweiten 45 Minuten begannen für die Bullen ähnlich schlecht, wie die ersten aufgehört hatten. In der 52. Minute tankte sich Coman ins Zentrum und schloss von der Strafraumgrenze ab, Maximilian Wöber hielt den Fuß hin und fälschte den eigentlich harmlosen Schuss unglücklich ins eigene Tor ab - 2:0 (52.). Dem Tor vorangegangen war ein Ballverlust von Dominik Szoboszlai.

Mittlerweile hatten die Schützlinge von Hansi Flick das Spiel im Griff, wenngleich Marco Roca bei seinem Champions-League-Debüt in der 65. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. Nur drei Minuten später erhöhten zehn Münchner auf 3:0. Lewandowski spielte raus auf Coman, der eine perfekte Flanke in den Strafraum schlug. Dort stieg der eingewechselte Sane hoch, der überlegt einköpfelte (68.).

Doch Salzburg blieb giftig und verkürzte in der 73. Minute auf 1:3. Nach einem Ballverlust von Sane landete die Kugel bei Kristensen, der sofort per Flachpass Mergim Berisha bediente. Der deutsche Stürmer blieb cool und schob das Spielgerät aus kurzer Distanz ins Tor - 3:1 (73.). In der 84. Minute hatten die Bullen Pech, dass ein Versuch des eingewechselten Luka Sucic knapp am Tor vorbeikullerte. Letztlich blieb es beim 3:1-Erfolg für den großen Favoriten aus München, der damit vorzeitig das Ticket für das Achtelfinale löst.

Champions League, Gruppenphase, 4. Spieltag

FC Bayern München - FC Salzburg 3:1 (1:0)

Allianz-Arena, München; 0 Zuschauer; SR Grinfeld (ISR)

Live-Ticker Bayern München gegen Red Bull Salzburg

Tore: Lewandowski (43.), Wöber (52./Eigentor), Sane (68.) bzw. M. Berisha (73.)

Bayern München: Neuer - Pavard (63./Hernandez), Boateng, Alaba, Richards (79./Martinez) - Roca, Goretzka - Gnabry (63./Sane), Müller, Coman (78./Douglas Costa) - Lewandowski

Red Bull Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu (72./Ashimeru), Camara, Junuzovic (71./Adeyemi), Szoboszlai (72./Sucic) - Koita, M. Berisha

Gelbe Karten: Neuer (24.), Roca (48.) bzw. Koita (58.), Camara (90.+5)

Gelb-Rot: Roca (65.)

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Fotos: GEPA pictures/Jasmin Walter