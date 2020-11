Der RZ Pellets WAC empfing in der 4. Runde der UEFA Europa League den kroatischen Rekordmeister GNK Dinamo Zagreb. Nach der 0:1 Niederlage im Hinspiel wollten die Kärntner sich bei dieser Begegnung revanchieren und einen Heimsieg einfahren. Kein leichtes Unterfangen für die Wolfsberger, Zagreb hat in der laufenden Europa-League-Gruppenphase noch keine Gegentor bekommen. Allerdings gab die Tatsache Hoffnung, dass die Wölfe bis dato die meisten Treffer in der Gruppe erzielt haben. Gespielt wurde bei eisiger Kälte im Klagenfurter Wörtherseestadion - das Schiedsrichtertrio war diese Temperaturen gewöhnt, Serhiy Boiko und seine Assistenen Semen Shlonchak, Viktor Matyash kamen genauso wie der vierte Offizieller Denys Shurman aus der Ukraine. Am Ende setzte sich der Favorit Dinamo Zagreb mit 0:3 durch und gab sich keine Blöße.

Für den RZ Pellets WAC war heute nichts zu holen - die Feldhofer-Elf ging mit 0:3 unter

Das Spiel startete mit einer Trauminute für die Legende Diego Armando Maradona, der gestern in seinem Haus in Tigres bei Buenos Aires verstorben ist. Descansa en paz Diego! WAC-Coach Ferdinand Feldhofer musste auf den gesperrten Matthäus Taferner verzichten, bei Zagreb musste Coach Zoran Mamić den Ausfall von Stürmer Mario Gavranović kompensieren. Nach anfänglichen Hin und Her mit einigen Halbchancen beider Mannschaft tat sich in der 12. Minute für Mario Leitgeb eine tolle Möglichkeit auf. Sein Nagel aus kurzer Distanz landete aber rechts neben dem Tor. Nur fünf Minuten später war es wieder Leitgeb, der mit einem direkten Schuss von der Strafraumkante sein Gegenüber Dominik Livaković nicht bezwingen konnte. Das Spiel war jetzt von geduldigem und zögerlichen Handlungen beider Teams geprägt. In der 23. Minute hatten die Gäste großes Glück, Bruno Petković bekam eine Flanke von rechts und zog im Strafraum aus kurzer Distanz ab - doch ein Verteidiger der Kärtner konnte den Ball zum Corner abblocken. Die Gäste aus Zagreb waren in dieser Phase dominanter und stärker am Ball und kamen auch zu mehr Chancen. Lovro Majer flankte von links eine Flanke auf den Fuß von Bruno Petković und er und versucht es am Fünfer stehend per Ferse, doch Keeper Manuel Kuttin zeichnete sich aus und wehrte den zentralen Ball mit einem tollen Reflex ab. Kurz vor der Pause musste wiederum Torhüter Kuttin für sein Team die Kastanien aus dem Feuer holen, er parierte einen Ball von Arijan Ademi aus fünf Metern zur Ecke. Unmittelbar danach pfiff der Unparteiische den ersten Durchgang ab und erlöste die Gastgeber vor weiteren Angriffen der Kroaten.

Im zweiten Durchgang schaltete Dinamo Zagreb einen Gang höher und traf dreimal

Nach dem Wiederanpfiff drückten beide Teams voll auf die Tube und wollten schnell zum Abschluß kommen. In der 49. Minute gelangte ein Ball in der Box zu Mislav Oršić, Kai Stratznig war jedoch gedankenschneller und köpfte das Leder knapp am Pfosten vorbei – das wäre fast ein Eigentor gewesen. Zwei Minuten später forderten die Gastgeber Elmeter, Christopher Wernitznig stürmte alleine auf Keeper Dominik Livaković zu und wurde von Sadegh Moharrami zu Fall gebracht - doch der Pfiff des Referees blieb aus – hier hätte ein Videoschiedsrichter Klärung in die strittige Situation bringen können. In der 60 Spielminute war es dann soweit, Lovrjo Majer traf zum 0:1 für Dinamo Zagreb. Eine Flanke landete an der zweiten Stange, Michael Novaks Klärversuch scheiterte und der Zagreber konnte das Runde mit Hilfe des Innenpfostens im Eckigen versenken. Die Gäste übernahmen jetzt das Kommando und wurden immer stärker. 75. Spielminute: Arijan Ademi marschierte über rechts in den Strafraum, der zuvor eingewechselte Nemanja Rnić sah dabei schlecht aus, Ademi spielte den Ball links auf Bruno Petković - und er bedankte sich mit dem Treffer zum 0:2. Die Gäste hatten aber augenscheinlich noch nicht genug, trafen in der 94. Minute nochmal. Arijan Adem bediente Luka Ivanušec und er knallte das Leder aus rund sechszehn Metern flach ins rechte Eck zum 0:3 Endstand. Somit holte der GNK Dinamo Zagreb die nächsten drei Punkte, bleibt weiter ungeschlagen und ohne Gegentor in der Gruppe.

RZ PELLETS WOLFSBERGER AC - GNK DINAMO ZAGREB 0:3 (0:0)

Torfolge: 1:0 (60. Majer), 2:0 (Petković), 3:0 (94. Ivanušec)

Wörtherseearena Klagenfurt; 0; Boiko - Shlonchak - Matyash (Ukraine)

Aufstellung:

RZ Pellets Wolfsberger AC (4-1-3-2): 26 Manuel Kuttin (TW), 27 Michael Novak, 22 Dominik Baumgartner (46. Rnić), 44 Luka Lochoshvili, 04 Jonathan Scherzer (81. Giorbelidze), 16 Mario Leitgeb, 17 Kai Stratznig (72. Sprangler), 10 Michael Liendl (K), 24 Christopher Wernitznig (66. Joveljić), 11 Dario Vizinger (81. Schmerböck), 07 Eliel Peretz

GNK Dinamo Zagreb (4-3-1-2): 40 Dominik Livaković (TW), 32 Joško Gvardiol, 05 Rasmus Lauritsen, 28 Kévin Théophile-Catherine, 02 Sadegh Moharrami, 05 Arijan Ademi (K), 97 Kristijan Jakić (83. Tolić), 10 Lovro Majer, (74. Franjić) 99 Mislav Oršić (73. Ivanušec), 21 Bruno Petković, 20 Lirim Kastrati

Verwarnungen:

Gelbe Karten: Manuel Leitgeb (44.), Franjić (65.), Novak (82.) alle WAC

