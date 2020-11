Der SK Sturm Graz hat seinen Lauf fortgesetzt und feierte am Samstagabend in der neunten Runde der Bundesliga einen knappen 1:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol. Bekim Balaj erzielte in der 76. Minute den spielentscheidenden Treffer, der die Grazer zumindest noch näher an die oberen Tabellenplätze herankommen lässt. Nach acht Spielen (Nachtrag gegen WAC steht noch aus) halten die Steirer bei 15 Punkten.

Ausgeglichene erste Halbzeit in Graz

Die erste Topchance des Spiels fanden die Gäste aus Tirol vor: Die WSG kombinierte sich über mehrere Stationen nach vorne, ehe Petsos mit viel Übersicht Florian Rieder bediente. Der kam halblinks im Strafraum zum Abschluss, scheiterte jedoch an Siebenhandl, der den frühen Rückstand verhindern konnte (4.).

Fünf Minuten später kamen auch die Grazer erstmals gefährlich vor das Tor der Gäste: Ingolitsch flankte auf Frisenbichler, der mit einem Kopfball an Oswald scheiterte, der herausragend reagierte (9.). Kurz darauf schickte Friesenbichler Ljubic auf die Reise, der ebenso an Oswald scheiterte (12.).

Es entwickelte sich eine durchaus ausgeglichene erste Halbzeit, in der die Grazer zwar etwas mehr Ballbesitz hatten, doch die Tiroler verstanden es, in der Offensive Akzente zu setzen. Nach einem Eckball hatten die Grazer Probleme die Situation zu bereinigen, aber letztlich konnte Gorenc-Stankovic den Ball klären und die Großchance verhindern (38.). Kurz vor der Pause musste Siebenhandl bei einem Schuss von Frederiksen eingreifen, um den ersten Gegentreffer zu verhindern.

Bekim Balaj schießt den SK Sturm zum Sieg

Die WSG Tirol kam motiviert aus der Kabine und übernahm in den zweiten 45 Minuten das Kommando. Sturm hingegen wirkte nach der englischen Woche müde und unkonzentriert. Diesen Umstand versuchten die Tiroler auszunützen. In der 66. Minute fanden die Schützlinge von Thomas Silberberger eine absolute Topchance vor: Yeboah spielte Dedic frei, der aus kurzer Distanz an Siebenhandl scheiterte. Florian Rieder konnte den Abpraller nicht verwerten.

Gegen Ende des Spiels schalteten die Grazer aber einen Gang nach oben und gingen in der 76. Minute in Führung: Der eingewechselte Kiteishvili, der heute sein Comeback in der Bundesliga feierte, spielte via Hierländer in den Strafraum, wo Jakob Jantscher überlegt auf Bekim Balaj querlegte. Der Albaner blieb cool und netzte zum 1:0 ein (76.). Sekunden später hatte Kiteishvili die Riesenchance auf die Entscheidung, doch sein Versuch rauschte haarscharf am Tor vorbei (78.).

In der Schlussphase hatten die Tiroler aber noch eine Riesenmöglichkeit auf den Ausgleich, doch Siebenhandl konnte sich erneut auszeichnen und gegen den eingewechselten Dedic parieren.

Tipico Bundesliga, 9. Runde

SK Sturm Graz - WSG Swarovski Tirol 1:0 (0:0)

Merkur-Arena, Graz; 0 Zuschauer; SR Muckenhammer

Live-Ticker Sturm Graz gegen WSG Tirol

Tor: Balaj (76.)

Sturm: Siebenhandl - Ingolitsch (68./Gazibegovic), Nemeth, Wüthrich, Dante - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Kuen (60./Kiteishvili) - Friesenbichler (68./Balaj), Jantscher (89./Huspek)

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Rogelj (82./Pranter), Petsos, Celic (82./Naschberger), Rieder (82./Anselm) - Baden Frederiksen (60./Dedic) - Yeboah

Gelbe Karten: Ingolitsch (50.), Balaj (71.) bzw. Schnegg (33.), Celic (35.), Behounek (36.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller