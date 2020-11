Der FC Red Bull Salzburg hat am Samstagabend in der 9. Runde der Tipico Bundesliga einen historischen Auswärtssieg gegen den SKN St. Pölten eingefahren. Die Niederösterreicher fertigten die Wölfe mit 8:2 ab. Dominik Szoboszlai glänzte mit einem Dreierpack. Auch der eingewechselte Sekou Koita durfte an seinem Geburtstag gleich dreimal jubeln. Während die Bullen mit dem siebenten Saisonsieg den ersten Tabellenplatz einzementieren, haben die St. Pöltner nun vier Niederlagen auf dem Konto.

Salzburg zündet in der ersten halben Stunde ein Torfeuerwerk

Die St. Pöltner starteten durchaus mutig und ohne Furcht ins Spiel gegen den österreichischen Champions-League-Vertreter, bei dem es heute im Vergleich zum 1:3 gegen die Bayern fünf Umstellungen gegeben hatte. Zwei dieser fünf Neuen hatten beim Führungstreffer in der 7. Minute ihre Beine im Spiel. Luka Sucic spielte einen perfekt getimten Flachpass aus dem Mittelfeld auf Karim Adeyemi, der das Auge für den freien Mergim Berisha hatte. Der Deutsche zog aus 15 Metern ab und versenkte das Leder links im Eck - 0:1 (7.).

Fünf Minuten später gab es nach einem kuriosen Handspiel von Robert Ljubicic, der ein Tor der Salzburger verhindert hatte, Elfmeter für die Bullen und nur Gelb für Ljubicic. Dominik Szoboszlai trat an und verwandelte mit einem halbhohen Schuss ins linke Eck - 0:2 (13.). Die Gäste aus Salzburg hatten nun Lunte gerochen und eröffneten den Torreigen erst so richtig: In der 22. Minute bediente Junuzovic mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte Karim Adeyemi, der sich im Strafraum gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und Riegler überlupfte - 0:3 (22.).

Wenig später verursachte Robert Ljubicic zum zweiten Mal einen Strafstoß für die Gäste, nachdem er Karim Adeyemi umgerissen hatte. Dominik Szoboszlai trat erneut an und schoss, wie schon beim ersten Elfmeter, ins linke Eck. Christoph Riegler war wieder im richtigen Eck, konnte das Gegentor aber nicht verhindern - 0:4 (25.). Ein bislang rabenschwarzer Tag für die Niederösterreicher, die in der Anfangsphase überhaupt nicht in die Zweikämpfe kamen und dem Serienmeister zu viel Platz ließen.

Doch auch an diesem Abend offenbarten die Bullen Probleme in der Defensive. Kofi Schulz hatte auf der linken Seite sehr viel Platz und flankte auf Dor Hugi, der sich gegen Wöber durchsetzte und den Ball an Stankovic vorbei ins lange Eck schoss - 1:4 (34.). Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Kabinen.

Geburtstagskind Koita liefert Tor-Gala ab

Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel konterten sich die Bullen zum fünften Auswärtstor des heutigen Tages: Nach einem Eckball der Hausherren schoss Junuzovic den Ball nach vorne, wo Michael Blauensteiner patzte und den Ball perfekt in den Lauf von Adeyemi spielte. Der Deutsche sah den mitgelaufenen Szoboszlai und legte uneigennützig auf den Ungarn ab. Das Juwel der Bullen drückte den Ball mühelos über die Linie ins verwaiste Tor - 1:5 (52.).

Doch die Anfälligkeit der Salzburger in der Defensive zeigte sich auch in den darauffolgenden Minuten: Zunächst scheiterte Alexander Schmidt aus kurzer Distanz an Stankovic (58.), ehe der Salzburg-Keeper nur wenige Augenblicke später etwas übermotiviert aus seinem Tor geeilt war. Kofi Schulz spielte den Ball durch die Beine von Stankovic ins Zentrum, wo Schmidt nur noch einschieben musste - 2:5 (60.).

Dann schlugen aber wieder die Mozartstädter zu: Der eingewechselte Sekou Koita dribbelte an seinem 21. Geburtstag gleich drei Gegenspieler aus und vollendete herrlich per Außenrist zum 2:6 (70.). Für die St. Pöltner kam es aber noch schlimmer, weil der Torhunger des Maliers noch lange nicht gestillt war. Zunächst überhob Koita Riegler und schob zum 2:7 ein, ehe er nur kurz darauf per Drehschuss den 8:2-Endstand fixierte. Was für ein Abend für die Mozartstädter und für das "Geburtstagskind" Sekou Koita, der sich heute selbst mit einem Hattrick beschenkte.

Tipico Bundesliga, 9. Runde

SKN St. Pölten - Red Bull Salzburg 2:8 (1:4)

NV-Arena, St. Pölten; 0 Zuschauer; SR Schüttengruber

Live-Ticker SKN St. Pölten gegen Red Bull Salzburg

Tore: Hugi (33.), Schmidt (60.) bzw. Berisha (7.), Szoboszlai (13./Elfmeter, 25./Elfmeter, 52.), Adeyemi (22.), Koita (70., 87., 89.)

SKN St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Maranda, Muhamedbegovic, Schulz - Meister (39./Steinwender), Pokorny, R. Ljubicic, Schütz (85./Halper) - Hugi (63./Davies), Schmidt

Red Bull Salzburg: Stankovic - Vallci, Onguene, Wöber (68./Solet), Ulmer (58./Kristensen) - Junuzovic (58./Mwepu), Ashimeru - Sucic, Szoboszlai (75./Camara) - Berisha (58./Koita), Adeyemi

Gelbe Karten: Ljubicic (11.), Muhamedbegovic (31.), Schmidt (43.), Schütz (79.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA pictures