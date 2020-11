Der SK Rapid Wien blieb auch im siebenten Heimderby nach der Eröffnung des Allianz-Stadions sieglos. Zum Abschluss der 9. Bundesliga-Runde trennten sich Rapid und Austria im 331. Wiener Derby mit einem 1:1-Unentschieden. Thorsten Schick brachte Rapid in der 7. Minute in Führung, Patrick Wimmer besorgte wenig später den 1:1-Ausgleich.

Rapid findet in einer flotten ersten Hälfte die besseren Chancen vor

Rapid erwischte den deutlich besseren Start in dieses 331. Wiener Derby, welches leider ohne Zuschauer über die Bühne gehen musste. Nachdem Ercan Kara in der 3. Minute eine gute Chance liegen gelassen hatte, gingen die Hausherren nur wenige Minuten später in Führung. Ullmann ließ auf der linken Seite Sarkaria ins Leere laufen und flankte in den Strafraum, wo Suttner viel zu weit von Thorsten Schick entfernt stand. Der Steirer nahm den Ball direkt und traf sehenswert ins lange Eck - 1:0 (7.).

Doch die junge Austria-Elf ließ sich vom frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen, agierte bemüht und kam in der 19. Minute zum Ausgleich: Sarkaria zirkelte einen Freistoß von rechts in den Fünfer, wo Kara das Kopfballduell gegen Wimmer verlor. Der 19-Jährige köpfelte aus kurzer Distanz zum 1:1 ein.

Das Derby gestaltete sich auch in weiterer Folge sehr flott. In der 23. Minute vertändelte die Austria zunächst eine vielversprechende Konterchance, ehe Rapid im Gegenzug zwei Topchancen auf die neuerliche Führung ausließ. Austria-Keeper Pentz war sowohl bei einem Knasmüllner-Versuch, als auch beim Nachschuss von Kara zur Stelle (23.). Die Hütteldorfer waren optisch zwar überlegen, doch die Veilchen hielten weiterhin stark dagegen. In der 34. Minute packte Rapid-Goalie Gartler nach einer Suttner-Ecke einen Top-Reflex aus, mit dem er die Führung der Gäste verhindern konnte. Auf der anderen Seite köpfelte Kara nach einem Freistoß knapp daneben. Es folgte eine Eckball-Serie für die Grün-Weißen, bei der das Austria-Tor gehörig in Gefahr kam. Die größte Rapid-Chance (einen Kopfball von Max Hofmann) konnte Pentz sehenswert entschärfen (41.).

Demir trifft in der Schlussphase die Stange, Austria bleibt im Allianz-Stadion ungeschlagen

Ohne personelle Veränderungen kehrten beide Mannschaften zurück auf das Spielfeld. Und das Wiener Derby nahm gleich wieder Fahrt auf: Zunächst schoss Kara nach einem Eckball drüber (49.), ehe sich Gartler auf der anderen Seite gegen Pichler auszeichnen konnte (51.). Doch auch Austria-Keeper Pentz zeigte eine hervorragende Leistung und kratzte wie schon in der ersten Hälfte einen Kopfball von Max Hofmann von der Linie (53.).

Ercan Kara, der vor dem Spiel gemeint hatte, dass er noch eine offene Rechnung mit der Austria habe, erwischte nicht seinen besten Tag und schoss in der 59. Minute aus kurzer Distanz knapp neben das Tor. Rapid war in der zweiten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft mit mehr Ballbesitz. In der Rapid-Viertelstunde hatte Marcel Ritzmaier den Führungstreffer auf dem Fuß, scheiterte jedoch an Pentz (77.). Fünf Minuten später knallte ein Schuss des eingewechselten Demir an die Stange (82.). Letztlich endete das 331. Derby mit einem 1:1-Remis. Rapid hatte am Ende des Spiels unglaubliche 35 Abschlüsse vorzuweisen.

Tipico Bundesliga, 9. Runde

SK Rapid Wien - FK Austria Wien 1:1 (1:1)

Allianz-Stadion, Wien; 0 Zuschauer; SR Weinberger

Tore: Schick (7.) bzw. Wimmer (19.)

Rapid Wien: Gartler - Stojkovic, M. Hofmann, Barac, Ullmann - Grahovac, Ritzmaier - Schick, Knasmüllner (78./Demir), Arase (69./Fountas) - Kara

Austria Wien: Pentz - Teigl, Handl, Palmer-Brown, Suttner - Jukic (84./Ebner), Zwierschitz, Hahn, Sarkaria (65./Fitz) - Wimmer (55./Monschein), Pichler

Gelbe Karten: Hofmann (30.) bzw. Handl (35.), Hahn (74.), Zwierschitz (88.), Teigl (90.+1)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA pictures/Wien Energie