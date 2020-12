Der WAC hat am fünften Spieltag der Europa-League-Gruppenphase einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen ZSKA Moskau gefeiert. Den spielentscheidenden Treffer erzielte Dario Vizinger in der 22. Minute. Der WAC schiebt sich damit an Feyenoord vorbei auf Platz zwei. In der kommenden Woche haben die Kärntner ein Finalspiel gegen die Niederländer um den Aufstieg ins Sechzehntelfinale.

Dario Vizinger schießt den WAC mit einem Traumtor zum Sieg

Die Kärntner legten einen guten Beginn im kalten Moskau hin: Die Schützlinge von Ferdinand Feldhofer agierten sehr ballsicher und spielten zielstrebig nach vorne. Der erste gefährliche Angriff des WAC über Scherzer konnte von Diveev zur Ecke geklärt werden (5.). Die erste Topchance fanden aber die Hausherren vor: Maradishvili flankte von rechts in den Strafraum, wo Chalov zum Kopfball kam. Diesen setzte er hauchzart am Tor von Kofler vorbei (11.). Kurz darauf tankte sich Nikola Vlasic nach vorne und bediente Oblyakov, der aus rund 13 Metern an Kofler scheiterte (14.).

Mitten in jener Phase, in der die Russen mehr Spielanteile hatten und auch gefährlicher wurden, schlug Dario Vizinger mit einem herrlichen Tor zu. Der Kroate setzte sich im Zweikampf gegen Schennikov durch, nahm aus 30 Metern Maß und zimmerte das Leder via Unterkante der Latte ins Tor - ein Traumtor zum 0:1 (22.). Fünf Minuten später hatte Dario Vizinger das 2:0 auf dem Fuß, doch der WAC-Stürmer konnte in letzter Sekunde von Magnusson am Abschluss gehindert werden (27.).

In der 40. Minute waren die Gäste aus Kärnten dem zweiten Treffer sehr nahe: Zunächst schoss Peretz nach einer schönen Kombination mit Scherzer an die Stange, ehe Vizinger den Nachschuss über das Tor jagte. So ging der WAC nach einer ansprechenden ersten Halbzeit mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Der WAC war auch nach dem Seitenwechsel bemüht, die Spielkontrolle an sich zu reißen. Eliel Peretz hatte kurz nach Wiederbeginn eine gute Schussposition, doch ZSKA-Keeper Akinfeev kratzte den Ball von der Linie (46.). Zehn Minuten später ging ein Schuss des eingewechselten Gaich knapp daneben (55.).

Mittlerweile hat der Schneefall in der russischen Hauptstadt stark zugenommen. Die Wolfsberger ließen sich davon aber nicht beirren, verteidigten gut und ließen kaum einen gefährlichen Abschluss der Russen zu. In der 75. Minute kamen die Russen wieder zu einem Abschluss, doch der Schuss von Vlasic konnte zur Ecke geblockt werden. Kurz darauf parierte Kofler einen Weitschuss von Bistrovic. Letztlich brachten die Wölfe den wichtigen Auswärtssieg über die Zeit und sind damit neuer Tabellenzweiter in der Gruppe K.

Aufgrund des gleichzeitigen Auswärtssieges von Dinamo Zagreb gegen Feyenoord Rotterdam hat der Wolfsberger AC am Donnerstag in einer Woche ein Endspiel gegen die Holländer vor der Brust.

UEFA Europa League, Gruppenphase, 5. Spieltag

ZSKA Moskau - Wolfsberger AC 0:1 (0:1)

CSKA-Arena, Moskau; SR Dabanović (MNE)

Tor: Vizinger (22.)

ZSKA Moskau: Akinfeev - Zaynutdinov, Diveev, Magnusson, Schennikov (63./Tiknizyan) - Maradishvili, Oblyakov (76./Sigurdsson) - Kuchaev (46./Ejuke), Vlasic, Akhmetov (63./Bistrovic) - Chalov (46./Gaich)

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Leitgeb - Taferner (61./Stratznig), Sprangler (81./Rnic) - Liendl (81./Wernitznig) - Vizinger (70./Joveljic), Peretz

Gelbe Karten: Baumgartner (67.), Peretz (86.), Kofler (90.+1)

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger