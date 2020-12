Der SKN St. Pölten hat den SCR Altach in ein Heimdebakel gestürzt. Die Niederösterreicher bejubelten in der Cashpoint-Arena einen klaren 4:0-Erfolg. Für die Altacher war es bereits die dritte Bundesliga-Niederlage in Folge. In den jüngsten vier Partien gelang dem neuen Tabellenschlusslicht der Tipico Bundesliga kein einziger Treffer. St. Pölten wiederum festigt mit dem klaren Erfolg den Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Ein Tor, zwei Verletzungen und ein Ausschluss in der ersten Hälfte in Altach

Die erste Topchance des Spiels fanden die Hausherren vor: Maderner brachte mit einem Pass in die Spitze Daniel Nussbaumer in Position, dessen Schuss aus kurzer Distanz in höchster Not von Kofi Schulz geblockt werden konnte (8.). Altach-Coach Pastoor musste dann früh einen Wechsel vornehmen, nachdem sich Anderson verletzt hatte. An seiner Stelle kam Emanuel Schreiner in die Partie.

Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte schalteten die St. Pöltner blitzschnell um und konterten die Vorarlberger aus: Davies schickte Hugi auf die Reise, der das Auge für den mitgelaufenen Schmidt hatte. Der Stürmer umkurvte Kobras und schob problemlos ins verwaiste Tor ein - 0:1 (16.). Bitter für die Gäste war jedoch, dass George Davies nach einem Zweikampf mit Edokpolor mit der Trage vom Platz gebracht werden musste.

In der 29. Minute, als die St. Pöltner gerade in Unterzahl agierten, fand Maderner eine gute Möglichkeit auf den Ausgleich vor, doch sein Kopfball zischte knapp am Tor vorbei (29.). Für Nosa Edokpolor war die Partie nach 36 Minuten vorbei, nachdem der Altacher den eingewechselten Meister zu Fall gebracht hatte. Kurz darauf scheiterte Thurnwald mit einem Weitschuss an Riegler (38.), ehe Kobras bei einem Schuss von Schulz zur Stelle war (41.).

Altach schlittert in Heimdebakel

Während der Halbzeitpause hatte es in der Cashpoint-Arena zu schneien begonnen. Kurz nach Wiederbeginn gelang es den Niederösterreichern auf 2:0 zu erhöhen. Zunächst landete ein Freistoß von Hugi noch in der Mauer, ehe der Israeli im zweiten Versuch erneut zum Schuss kam und diesen eiskalt im langen Eck versenkte (48.). Auf der anderen Seite musste Michael Blauensteiner in höchster Not retten, nachdem ein Kopfball beinahe im langen Eck eingeschlagen wäre (53.).

St. Pölten hatte das Spiel mit einem Mann mehr aber weiterhin im Griff und machte in der 66. Minute alles klar: Nicolas Meister war nach einem Steilpass von Schulz auf und davon, blickte auf und bezwang Altach-Keeper Kobras mit einem platzierten Schuss ins lange Eck - 0:3 (66.). St. Pölten hat nun Fahrt aufgenommen und gestaltete die Niederlage für den SCR Altach noch deutlicher: Beim 0:4 durch Kofi Schulz sahen gleich einige Altacher richtig schlecht aus, sodass der Deutsche nur mehr einschieben musste (80.).

Tipico Bundesliga, 10. Runde

SCR Altach - SKN St. Pölten 0:4 (0:1)

Cashpoint-Arena, Altach; 0 Zuschauer; SR Heiß

Tore: Schmidt (16.), Hugi (49.), Meister (66.), Schulz (80.)

Altach: Kobras - Anderson (10./Schreiner, 57./Obasi), Dabanli, Bumberger - Thurnwald, Stefel (56./Fischer), Zwischenbrugger, Oum Gouet, Edokpolor - Maderner (72./Netzer), D. Nussbaumer (72./Tartarotti)

St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Steinwender (68./Maranda), Muhamedbegovic (79./Drescher), Schulz - Halper, Pokorny (78./Asadi), Ljubicic - Davies (30./Meister), Schmidt (69./Grozurek), Hugi

Gelbe Karten: Edokpolor (25.), Zwischenbrugger (51.), Dabanli (81.)

Gelb-Rot: Edokpolor (36.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: SCR Altach