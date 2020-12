Der SK Sturm Graz hat am Samstagabend den dritten Bundesliga-Sieg in Serie bejubelt. Die Grazer feierten auswärts bei der Wiener Austria einen klaren 4:0-Erfolg. Während die Austria in der Tabelle weiter nicht vom Fleck kommt und bei nur zwei Saisonsiegen hält, schieben sich die Steirer vorübergehend an Rapid vorbei auf Tabellenrang drei. Mit nur fünf Gegentoren stellt Sturm nach wie vor die stärkste Defensive der Liga.

David Nemeth bringt die Grazer mit seinem ersten Bundesliga-Tor in Führung

Die Grazer hatten von Beginn an mehr Ballbesitz und gaben auch die ersten Schüsse in dieser Partie ab. Zunächst war Pentz bei einem Friesenbichler-Kopfball zur Stelle (5.), ehe der Ex-Austria-Stürmer in der 9. Minute über das Tor schoss. Kurz darauf waren es aber die Veilchen, die den Jubelschrei bereits auf den Lippen hatte: Pichler setzte sich auf der linken Seite stark durch und flankte in den Strafraum, wo Wimmer zum Kopfball kam. Siebenhandl reagierte jedoch sehr stark und kratzte den Ball von der Linie (12.).

Während die Austria sehr defensiv und verhalten agierte, versuchten die Steirer das Spiel zu diktieren. In der 24. Minute fanden auch die Gäste eine sehr gute Torchance vor: Gorenc-Stankovic köpfelte nach einer Freistoß-Hereingabe knapp vorbei. Nach etwas mehr als einer halben Stunde wagte sich die Austria wieder nach vorne, doch der Schuss von Jukic konnte von den Gästen geblockt werden (33.).

Kurz vor der Pause gelang Sturm der Führungstreffer: Friesenbichler verlängerte eine Ecke per Kopf Richtung zweite Stange, wo David Nemeth völlig freistehend zum Abschluss kam und sein erstes Bundesliga-Tor erzielte - 0:1 (40.). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff prolongierte Pentz seine starke Form, die er bereits im Derby gezeigt hatte, und rettete seine Mannschaft mit einer starken Parade bei einem Schuss von Friesenbichler vor einem höheren Rückstand (45.).

Fitz kassiert Rot - Kiteishvili macht per Doppelpack alles klar

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel kombinierte sich Sturm herrlich über Kiteishvili, Jantscher und letztlich Ljubic zum vermeintlichen 2:0, doch der Treffer zählte wegen einer knappen Abseitsentscheidung gegen Jantscher wohl zu Recht nicht (46.). Die Grazer waren auch nach Wiederbeginn die aktivere Mannschaft mit den besseren Chancen: Friesenbichler steckte durch auf Kiteishvili, der knapp am Tor vorbei schoss (51.). Doch auch die Austria gab wieder ein Lebenszeichen ab: Pichler tankte sich mit einem starken Dribbling von der linken Seite nach innen, ehe er Dominik Fitz bediente. Der Youngster zog aus der Drehung ab, schoss aber daneben (57.).

Dominik Fitz war es auch, der in der 69. Minute für Aufregung sorgte, als er Jantscher mit einer Grätsche von hinten niedergestreckt hatte. Referee Jäger zeigte dem Austrianer ohne zu Zögern Rot (69.). Mit der nächsten Aktion erhöhten die Gäste auf 2:0. Dante schickte Jantscher über links, der in den Strafraum auf Kiteishvili flankte. Der Georgier zog direkt ab und versenkte das Leder sehenwert im langen Eck - 0:2 (70.).

Vier Minuten später machten die Schützlinge von Christian Ilzer alles klar: Mit etwas Ballglück kam Kiteishvili zum Abschluss und verwandelte via Stangenpendler zum 0:3 (74.). Bekim Balaj gelang in der Nachspielzeit der Treffer zum 4:0-Auswärtssieg des SK Sturm, der sich vorübergehend an Rapid vorbei auf Tabellenplatz drei schiebt.

Tipico Bundesliga, 10. Runde

FK Austria Wien - SK Sturm Graz 0:4 (0:1)

Generali-Arena, Salzburg; 0 Zuschauer; SR Jäger

Live-Ticker Austria Wien gegen Sturm Graz

Tore: Nemeth (40.), Kiteishvili (70., 74.), Balaj (90.+3)

Austria: Pentz - Teigl, Handl, Palmer-Brown, Suttner - Wimmer (58./Monschein), Zwierschitz, Hahn (75./Grünwald), Jukic (88./Sax) - Fitz, Pichler

Sturm: Siebenhandl - Ingolitsch, Nemeth, Wüthrich, Dante (79./Gazibegovic) - Hierländer (87./Huspek), Gorenc-Stankovic, Kiteishvili (87./Shabanhaxhaj), Ljubic - Friesenbichler (73./Balaj), Jantscher (73./Kuen)

Gelbe Karten: Hahn (24.) bzw. Gorenc-Stankovic (32.), Wüthrich (65.)

Rot: Fitz (69.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Josef Parak