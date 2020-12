Der neue Tabellenführer in der Tipico Bundesliga heißt LASK. Die Linzer Athletiker setzen sich mit einem ungefährdeten 3:0-Heimsieg im Oberösterreich-Derby gegen die SV Ried an die Spitze der Tabelle, nachdem Salzburg am Samstag bei der Admira gepatzt hatte. Thomas Goiginger, Johannes Eggestein und Dominik Reiter erzielten heute die Tore für die Schwarz-Weißen.

Einseitiges Derby: LASK dominiert Partie in allen Belangen

Der LASK übernahm im ersten Oberösterreich-Derby in der höchsten Spielklasse seit mehr als neuneinhalb Jahren sofort die Initiative gegen tiefstehende Innviertler. Die Partie gestaltete sich intensiv mit vielen Zweikämpfen, die großen Torchancen blieben vorerst aber aus. Die Wikinger aus Ried hielten gegen die druckvollen Athletiker gut dagegen, agierten kompakt und konnten den einen oder anderen Entlastungsangriff starten.

In der 22. Minute sorgte Thomas Goiginger jedoch mit einem herrlichen Schuss für den verdienten Führungstreffer der Hausherren: Andrade spielte Goiginger an, der an der Strafraumgrenze nicht wirklich attackiert wurde und das Spielgerät herrlich über Radlinger hinweg ins rechte Kreuzeck zirkelte - 1:0 (22.). Kurz darauf kombinierten sich die Gäste gefällig nach vorne: Gschweidl hätte aus einer guten Position abziehen können, doch der Ball versprang im letzten Moment, sodass Schlager erneut nicht eingreifen musste (27.).

Doch die Linzer agierten weiterhin enorm druckvoll, hatten nach mehr als einer halben Stunde rund 82 Prozent Ballbesitz. Die Anzahl an Torschüssen aufs Tor hielt sich aber weiterhin in Grenzen. Das Tor von Goiginger zum 1:0 für den LASK war bis zur 45. Minute der einzige. Kurz vor der Halbzeitpause gelang den Linzern zum optimalen Zeitpunkt der Treffer zum 2:0. Gernot Trauner spielte Johannes Eggestein frei, der, wie Goiginger beim 1:0, nicht entscheidend angegriffen wurde. Der Deutsche nahm Maß und traf per Flachschuss ins lange Eck - 2:0 (45.).

Kaum Höhepunkte in der zweiten Halbzeit - LASK marschiert problemlos zum Derbysieg

Bitter für den LASK: Peter Michorl konnte nach einem Zweikampf mit Thomas Reifeltshammer nicht mehr weitermachen und musste in der Kabine bleiben. An seiner Stelle kam Mads Emil Madsen ins Spiel. Die Linzer hatten aber auch ohne ihren Taktgeber die Partie weiterhin im Griff und traten dominant auf. Zwar schalteten die Hausherren etwas zurück, an der klaren Überlegenheit änderte dies aber nicht viel. Die Rieder waren zwar weiterhin bemüht, doch es fehlte letztlich auch an der Durchschlagskraft, um die Thalhammer-Schützlinge ernsthaft zu gefährden.

Chancentechnisch hatte das Derby allerdings nicht mehr viel zu bieten. Während der LASK bereits Kräfte für die bevorstehenden Aufgaben schonte, konnten die Rieder in der Offensive keine Gefahr ausüben. In der gesamten Spielzeit gaben die Innviertler keinen Torschuss auf das gegnerische Tor ab. Alexander Schlager hatte heute wahrlich einen ruhigen Arbeitstag zu verrichten. In der 86. Minute erhöhten die Linzer gar auf 3:0, nachdem die Rieder im Strafraum erneut zu zaghaft agierten, sodass der eingewechselte Reiter nach Karamoko-Vorlage einschießen konnte (86.).

Auch beachtlich: Referee Walter Altmann zeigte heute keine Karte. Am Ende bejubelten die Linzer Athletiker einen völlig verdienten 3:0-Heimsieg, der sie an die Tabellenspitze der Bundesliga katapultiert. Für Ried hingegen setzte es nach zuletzt drei ungeschlagenen Ligapartien in Folge erstmals wieder eine Niederlage.

Tipico Bundesliga, 10. Runde

LASK - SV Guntamatic Ried 3:0 (2:0)

Linzer Stadion; 0 Zuschauer; SR Altmann

Live-Ticker LASK gegen SV Ried

Tore: Goiginger (22.), Eggestein (45.), Reiter (86.)

LASK: Schlager - Wiesinger (69./Cheberko), Trauner, Andrade - Ranftl (69./Potzmann), Holland, Michorl (46./Madsen), Renner - Gruber, Eggestein (62./Reiter), Goiginger (62./Karamoko)

Ried: Sahin-Radlinger - Reiner, Reifeltshammer, Boateng - Takougnadi (79./Felix Seiwald), Ziegl (76./Paintsil), Lackner (58./Offenbacher), Nutz, Haas (79./Wießmeier) - Grüll, Gschweidl (58./Bajic)

Gelbe Karten: keine

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media