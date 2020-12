Der SKN St. Pölten und TSV Hartberg trennten sich am Samstagabend in einer wilden Bundesliga-Partie mit einem 2:2-Remis. Die Niederösterreicher waren durch Schmidt und Ljubicic schnell in Führung gegangen, doch Rep und Rotter sicherten den Hartbergern einen Punkt. Während St. Pölten weiterhin auf Platz fünf liegt, ist Hartberg nun Siebenter.

Hartberg drehte nach dem 2:0 des SKN so richtig auf

Die Hartberger starteten mit viel Dampf ins Spiel und gingen nach nicht einmal vier Minuten beinahe in Führung: Dario Tadic schickte mit einem Steilpass Rajko Rep auf die Reise, dessen Schuss haarscharf am langen Eck vorbeizog (4.). Die Spielkontrolle hatten aber die Hausherren, die sich langsam aber sicher dem ersten Treffer des Spiels annäherten. Zunächst verfehlte Hugi das Tor der Hartberger noch deutlich, ehe Alexander Schmidt nur wenig später zur Führung einnetzte: Schmidt setzte sich nach einem hohen Ball in den Strafraum energisch, aber klar regelkonform gegen den zu passiven Rotter durch und schoss aus kurzer Distanz zum 1:0 ein (17.). Wenig später erhöhten die Wölfe auf 2:0. Pokorny schickte mit einem herrlichen Steilpass Robert Ljubicic auf die Reise, der die freie Schussbahn nützte und Swete keine Abwehrchance ließ (25.). Die Hintermannschaft des TSV sah in dieser Szene sehr schlecht aus.

Die Oststeirer schlugen aber prompt zurück: Rajko Rep nahm sich aus gut 23 Metern ein Herz und zog ab, sein Schuss drehte sich äußerst unangenehm von Riegler weg ins lange Eck - 2:1 (29.). Die Hartberger waren in weiterer Folge die dominante Mannschaft und ganz nahe dran am Ausgleich, doch die Schützlinge von Markus Schopp ließen zahlreiche Topchancen liegen. Wie etwa Dario Tadic, der aus kurzer Distanz an Riegler scheiterte (33.). Kurios wurde es sechs Minuten später, als Tadic erneut en Riegler scheiterte, doch der Ball bei Rajko Rep landete. Der Slowene zog ab, Riegler war bereits geschlagen, doch Steinwender warf sich rettend in den Schuss (39.). Letztlich war die Halbzeitführung des SKN St. Pölten sehr schmeichelhaft.

Wilde Schlussphase in der NV-Arena

Und die Hartberger machten nach dem Seitenwechsel genau dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten: Zunächst konnte Riegler einen Freistoß von Rep spektakulär mit dem Fuß entschärfen, ehe Manfred Gollner den Nachschuss am halbleeren Tor vorbei schoss (48.). Drei Minuten später setzte Tadic einen Kopfball drüber. Auf der anderen Seite war Meister nach einem Zuspiel von Schmidt auf und davon, doch der 21-Jährige scheiterte an Swete (57.). Es folgte eine starke Phase des SKN, die Alexander Schmidt mit seinem zweiten Treffer krönen hätte können, doch Swete war bei einem Schuss der LASK-Leihgabe erneut zur Stelle (62.).

Dann nahmen aber wieder die Gäste aus Hartberg das Zepter in die Hand. Der eingewechselte Seifedin Chabbi hatte den Ausgleich zweimal auf dem Fuß, ehe es in der 84. Minute klingelte: Thomas Rotter schraubte sich bei einer Horvath-Flanke nach oben und köpfelte zum 2:2-Ausgleich ein. In der Schlussphase wurde es richtig wild: Beide Mannschaften hatten absolute Topchancen, den Sieg einzufahren. Doch die beiden Torhüter konnten sich auszeichnen: Swete parierte gegen Luxbacher, Riegler wiederum rettete bei einem Rep-Schuss.

Tipico Bundesliga, 11. Runde

SKN St. Pölten - TSV Prolactal Hartberg 2:2 (2:1)

NV-Arena, St. Pölten; 0 Zuschauer; SR Muckenhammer

Tore: Schmidt (17.), R. Ljubicic (25.) bzw. Rep (29.), Rotter (84.)

SKN St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Steinwender (80./Maranda), Muhamedbegovic, Schulz - Halper (46./Luxbacher), Pokorny (78./Schütz), R. Ljubicic - Meister (63./Davies), Schmidt (78./Grozurek), Hugi

TSV Hartberg: Swete - Lienhart (79./Tijani), Rotter, Luckeneder, Gollner - Kainz, Heil - Ertlthaler (69./Chabbi), Rep, Horvath (90.+3/Igbonekwu) - Tadic

Gelbe Karten: Luxbacher (68.), Pokorny (73.) bzw. Rotter (16.), Heil (82.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media