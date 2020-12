Der SCR Altach hat sich mit einem 4:1-Auswärtssieg gegen Ried aus der sportlichen Misere geschossen und den ersten Sieg seit Ende Oktober gefeiert. Zuletzt hatten die Vorarlberger drei Niederlagen in Folge kassiert und dadurch die Rote Laterne übernommen. Diese geben sie nun wieder an die Admira ab, die 0:3 gegen Sturm verliert.

Lackner kassiert früh Gelb-Rot, wilde Schlussphase in der ersten Hälfte

Die Anfangsphase im Innviertel gestaltete sich etwas zerfahren, da beiden Mannschaften im Spielaufbau zu viele Fehler unterliefen. Den ersten Abschluss gab Daniel Maderner ab, doch Ried-Goalie Daniliuc, der heute den angeschlagenen Radlinger ersetzt hatte, sicherte den Flachschuss problemlos (5.). Für den ersten Aufreger des Spiels sorgte Markus Lackner, der binnen weniger Sekunden zweimal Gelb sah und frühzeitig unter die Dusche musste. Zunächst klammerte Lackner gegen Schreiner, ehe er erneut ein Foul gegen Schreiner beging und bereits nach zehn Minuten vom Platz musste.

Ein Ausschluss der den Gästen freilich in die Karten spielte, wenngleich die Altacher das Tor des Aufsteigers kaum in Gefahr bringen konnten. In der 30. Minute wurde Altach dann erstmals richtig gefährlich: Zunächst konnte Bajic einen Schuss von Schreiner gerade noch von der Linie kratzen, ehe der Nachschuss von Oum Gouet knapp am Tor vorbei ging. Die Schlussphase der ersten Halbzeit hatte es dann richtig in sich: Nachdem die Gäste dank eines Elfmetertors von Manfred Fischer in Führung gegangen waren, erzielten die Rieder kurz vor dem Pausenpfiff den Ausgleich: Ante Bajic konnte sich auf der rechten Seite viel zu leicht durchsetzen, entwischte Karic und überlupfte Kobras herrlich - 1:1 (45.).

Furiose Schlussphase beschert Altach klaren Auswärtssieg

Die numerisch überlegenen Rieder zogen sich in der zweiten Hälfte keineswegs zurück und konnten sich immer wieder schöne Aktionen herausspielen. Doch auch die Altacher versuchten die Umstände zu nützen und traten offensiv in Erscheinung: Pech hatten die Vorarlberger, als sich der eingewechselte Obasi hochschraubte und an die Stange köpfelte (59.). Kurz darauf kam der Ex-Schalke-Spieler freistehend zum Abschluss, fand seinen Meister jedoch in Daniliuc, der bärenstark parierte.

Doch auch Altach-Keeper Kobras konnte sich auszeichnen, etwa bei einem Schuss von Gschweidl (65.). Umso stärker präsentierte sich aber Ried-Keeper Daniliuc, der ein bereits sicher geglaubtes Tor von Schreiner mit einem starken Reflex verhindern konnte (73.). In der absoluten Schlussphase konnten die Vorarlberger ihre numerische Überlegenheit in Zählbares auf der Anzeigetafel ummünzen: In der 78. Minute wurde ein Weitschuss von Thurnwald unhaltbar zum 1:2 abgefälscht.

Vier Minuten später belohnte sich Emanuel Schreiner für eine starke Partie, umkurvte Daniliuc und schob ins leere Tor ein - 1:3 (82.). Kurz darauf durfte Emanuel Schreiner erneut jubeln, nachdem der 31-Jährige einen Querpass von Thurwald sicher verwandelte - 1:4 (86.). Letztlich schossen sich die Altacher mit einem klaren Auswärtssieg aus der sportlichen Misere und geben die Rote Laterne an die Admira ab.

Tipico Bundesliga, 11. Runde

SV Guntamatic Ried - SCR Altach 1:4 (1:1)

josko-Arena, Ried; 0 Zuschauer; SR Harkam

Live-Ticker SV Ried gegen SCR Altach

Tore: Bajic (45.) bzw. Fischer (42./Elfmeter), Thurnwald (78.), Schreiner (82., 86.)

SV Ried: Daniliuc - Takougnadi, Reifelshammer, Reiner (81./Boateng), Lercher - Ziegl (81./Wießmeier), Lackner - Bajic (81./Canadi), Nutz (41./Offenbacher), Grüll - Gschweidl (76./Paintsil)

SCR Altach: Kobras - Dabanli, Bumberger, Karic (86./Meilinger) - Thurnwald, Oum Gouet, Fischer, Wiss (73./Casar), Schreiner (89./Netzer) - Maderner (46./Obasi), D. Nussbaumer (72./Stefel)

Gelbe Karten: Lackner (9.), Takougnadi (23.), Grüll (61.) bzw. Thurnwald (19.), Schreiner (22.), Dabanli (90.+3)

Gelb-Rot: Lackner (11.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media