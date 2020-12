Der FC Red Bull Salzburg komplettiert das Teilnehmerfeld für das Viertelfinale im ÖFB Cup. Die Bullen feierten zu Hause gegen den SK Rapid Wien einen souveränen 6:2-Heimsieg. Szoboszlai (16.), M. Berisha (19.), Koita (23.), Daka (74.), Camara (83./Elfmeter) und Kristensen (87.) trafen für Salzburg. Fountas (45.+1) und Ullmann (79.) erzielten die beiden Rapid-Treffer. Für die Hütteldorfer war es die vierte Niederlage im Pokal gegen die Bullen in Folge.

15 Minuten hielt Rapid dagegen, doch dann folgte der Salzburger Sturmlauf

Nach einer Schweigeminute für die kürzlich verstorbenen Otto Baric und Gerard Houllier pfiff Referee Walter Altmann der Cup-Schlager an. Und die Hütteldorfer hielten eine Viertelstunde gut mit, agierten forsch und attackierten die Salzburger früh. In der 16. Minute führte der erste gut vorgetragen Angriff der Hausherren aber prompt zum 1:0. Mergim Berisha und Dominik Szoboszlai kombinierten sich fein via Kurzpassspiel in den Strafraum, ehe der Ungar vor Gartler cool blieb und diesen herrlich überlupfte - 1:0 (16.).

Nur drei Minuten später kassierten die Grün-Weißen wieder ein Tor nach einem Standard: Szoboszlai mit der hohen Freistoßflanke in den Strafraum, wo Koita vor Gartler an die Kugel kam und diese quer legte. Mergim Berisha stand goldrichtig und musste nur mehr abstauben - 2:0 (19.). Die Salzburger spielten sich nun in einen regelrechten Torrausch: Kurz darauf hebelte Berisha mit einem Steilpass die komplette Rapid-Defensive aus, sodass Koita Gartler umkurvte. Der Malier ließ noch einen Gegner ins Leere laufen und schoss das Spielgerät ins halbleere Tor - 3:0 (23.). Nur wenig später stellten die Bullen vermeintlich auf 4:0, doch der Treffer von Junuzovic zählte wegen einer Abseitsentscheidung nicht (25.).

Von der anfänglich Aggressivität der Wiener war nun überhaupt nichts mehr zu sehen. Vielmehr kontrollierte der Ligaprimus die Partie in allen Belangen. In der 29. Minute war es Kristensen, dessen Volley von der Strafraumgrenze haarscharf über das Tor zischte. In der Folge schalteten die Salzburger aber etwas zurück, sodass die Wiener wieder zurück ins Spiel faden. Kurz vor dem Pausenpfiff tankte sich Fountas von links in den Strafraum, Kristensen eilte hinterher und konnte den flinken Griechen nur mit einem Foul stoppen. Fountas übernahm die Verantwortung und traf mit einem scharfen Flachschuss zum 1:3 aus Sicht der Wiener.

Am Ende wird es richtig bitter für Rapid

Für den ersten Aufreger nach dem Seitenwechsel sorgte Dominik Szoboszlai, der einen Freistoß aus 17 Metern ans Lattenkreuz knallte (50.). Ansonsten tat sich in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit nicht allzu viel, da sich die Partie aufgrund vieler Fouls und Unterbrechungen zerfahren gestaltete. Den nächsten Abschluss gab es erneut von den Bullen: Mohamed Camara zog aus gut 25 Metern ab, doch Gartler war beim unangenehmen Schuss des Maliers zur Stelle und parierte stark (61.).

Die Gäste aus Wien kamen nur noch äußerst selten zu Gelegenheiten: In der 66. Minute hatte Knasmüllner nach einer Fountas-Flanke die Kopfballchance, doch der 28-Jährige kam nicht mehr an den Ball heran. Alle Zweifel beseitigte der eingewechselte Patson Daka: Der Sambier stellte aus spitzem Winkel mit einem präzisen Schuss auf 4:1 (74.). Fünf Minuten später begeisterte Maximilian Ullmann mit einem herrlichen Weitschuss-Kracher aus 35 Metern, bei dem Stankovic chancenlos war - 4:2 (79.).

In der Schlussphase wurde es aber richtig bitter für Rapid: Zunächst flog Hofmann nach einem Foul an Okafor vom Platz. Den Elfmeter, den es jedoch nicht geben hätte dürfen, da das Foulspiel außerhalb des Strafraums stattgefunden hatte, verwandelte Mohamed Camara - 5:2 (83.). Den 6:2-Endstand besorgte Ramus Kristensen, der aus kurzer Distanz mit viel Wucht einnetzte (87.).

ÖFB-Cup, Achtelfinale

FC Red Bull Salzburg - SK Rapid Wien 6:2 (3:1)

Red Bull Arena, Salzburg; 0 Zuschauer; SR Altmann

Live-Ticker Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien

Tore: Szoboszlai (16.), M. Berisha (19.), Koita (23.), Daka (74.), Camara (83./Elfmeter), Kristensen (87.) bzw. Fountas (45.+1), Ullmann (79.)

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho (86./Adeyemi), Wöber, Vallci - Mwepu, Camara, Junuzovic (70./Onguene), Szoboszlai (79./ - Koita (70./Daka), M. Berisha (79./

Rapid: Gartler - Schick, Greiml, M. Hofmann, Barac, Ullmann - Knasmüllner (75./Demir), Ritzmaier (75./Petrovic), Grahovac (80./Schuster) - Kara (85./Sonnleitner), Fountas (80./Kitagawa)

Gelbe Karten: Wöber (47.), Mwepu (71.) bzw. Kara (37.), Knasmüllner (41.), M. Hofmann (48.)

Gelb-Rot: M. Hofmann (82.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: GEPA pictures/Manfred Binder