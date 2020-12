Der SK Sturm Graz hat seine Siegesserie fortgesetzt und den fünften Bundesliga-Sieg in Folge gefeiert. Die Grazer besiegten den SKN St. Pölten zu Hause klar 3:0. Jantscher (29.), Friesenbichler (70.) und Balaj (77.) sorgten mit ihren Treffern dafür, dass Sturm vorübergehend den zweiten Tabellenplatz einnimmt. Für den SKN setzte es heute die fünfte Niederlage in dieser Saison.

Sturm nützt erste große Chance

Die erste gefährliche Chance gehörte den Gästen aus Niederösterreich: Blauensteiner bekam von Ljubicic die Kugel serviert, doch der Außenverteidiger schoss aus guter Position einen Gegenspieler an (6.). Von den zuletzt so starken Grazern war in der Offensive noch nicht allzu viel zu sehen. Doch mit Fortdauer der ersten Halbzeit steigerten sich die Hausherren. In der 20. Minute konnte sich St. Pölten-Goalie Riegler bei einem Weitschuss von Kuen auszeichnen.

Nach einer halben Stunde gelang den Grazern der Führungstreffer: Nach einem Ballverlust von Hugi waren die Gäste unsortiert, sodass Kiteishvili ungestört durchs Mittelfeld laufen konnte und Jantscher mit einem herrliche Steilpass freispielte. Der 31-Jährige blieb im Eins gegen Eins mit Riegler cool und knallte das Leder unter die Latte - 1:0 (29.). Dann kamen aber die Gäste aus St. Pölten etwas auf: Kurz vor der Pause wurde es aber heikel für Sturm, als sich Hugi stark durchsetzte und Davies bediente. Siebenhandl reagierte stark und entschärfte den Ball, ehe Dante vor dem einschussbereiten Schmidt klären konnte.

Sturms Stürmer machen alles klar

Nach dem Seitenwechsel verlief die Partie ausgeglichen, Torchancen waren auf beiden Seiten eher Mangelware. Das Spiel war nun geprägt von vielen Diskussionen und kleinen Streitigkeiten. Vor allem Christian Ilzer beschwerte sich heute lautstark beim Schiedsrichterteam. Kurz nach Wiederbeginn sah der Sturm-Coach auch Gelb. Chancentechnisch tat sich in der Merkur-Arena weiterhin recht wenig.

Bis zur 70. Minute, als die Grazer nach einem Missverständnis bei den Gäste schnell umschalteten. Über Friesenbichler und Jantscher gelangte das Leder zu Andreas Kuen, dessen Schuss von der Strafraumgrenze abgefälscht werden konnte. Das Spielgerät landete anschließend bei Kevin Friesenbichler, der zum 2:0 einschoss (70.). Für die endgültige Entscheidung sorgte der eingewechselte Bekim Balaj, der nach einer Freistoßhereingabe von Jantscher per Kopf zur Stelle war - 3:0 (77.).

Mit dem heutigen Heimsieg katapultieren sich die Grazer zumindest bis morgen Nachmittag auf den zweiten Tabellenplatz. In elf Ligapartien kassierten die Steirer lediglich fünf Gegentore.

Tipico Bundesliga, 12. Runde

SK Sturm Graz - SKN St. Pölten 3:0 (1:0)

Merkur-Arena, Graz; 0 Zuschauer; SR Ebner

Tore: Jantscher (29.), Friesenbichler (70.), Balaj (77.)

Sturm: Siebenhandl - Ingolitsch (84./Gazibegovic), Nemeth, Wüthrich, Dante - Hierländer, Gorenc-Stankovic (83./Jäger), Kuen (72./Ljubic), Kiteishvili - Friesenbichler (72./Balaj), Jantscher (85./Huspek)

St. Pölten: Riegler - Steinwender, Luan, Muhamedbegovic - Blauensteiner (76./Tanzmayr), Luxbacher (79./Asadi), R. Ljubicic, Schulz - Davies, Schmidt, Hugi (76./Schütz)

Gelbe Karten: Ingolitsch (54.), Wüthrich (56.), Ilzer (57./Trainer)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller