Gerhard Schweitzer hat auch sein zweites Spiel als Interimscoach der SV Ried in dieser Saison gewonnen. Die Oberösterreicher kämpften sich auswärts gegen die WSG Tirol zurück und gewannen nach 0:1-Rückstand mit 3:1. Während die Wattener die erste Niederlage seit Ende November kassierten, feierte Ried den vierten Saisonsieg.

Zlatko Dedic bringt die Wattener früh in Führung

Nachdem die Gäste aus Ried die erste gefährliche Torchance der Partie vorgefunden hatten (Gschweidl knallte den Ball aus knapp acht Metern an die Querlatte), gingen die Hausherren nach einem Standard in Führung. Florian Rieder traf mit seinem Freistoß aus 20 Metern die Stange, ehe Zlatko Dedic den Abpraller aus kürzester Distanz verwertete - 1:0 (10.). Kurz darauf schloss der Slowene ein weiteres Mal ab, doch Ried-Keeper Daniliuc konnte die Situation bereinigen.

Auf der anderen Seite probierte es Julian Wießmeier mit einem krachenden Weitschuss, der aber knapp über das Tor zog (23.). Der Aufsteiger war durchaus gut im Spiel drinnen, doch die Kristallkicker verteidigten sehr konzentriert und ließen kaum etwas zu. In den Zweikämpfen schenkten sich beide Mannschaften nichts, es ging durchaus robust zur Sache. Chancentechnisch war auch die Schlussphase der ersten Halbzeit nicht wirklich gut bestückt. Den 1:0-Vorsprung brachten die Wattener in die Pause.

Ried stellt die Partie völlig auf den Kopf

Wenige Augenblicke nach dem Seitenwechsel gab es nach einem unnötigen Foul von Schnegg an den flinken Bajic Elfmeter für die Rieder. Marco Grüll trat an und traf bereits zum vierten Mal in dieser Saison vom Punkt - 1:1 (48.). Damit waren die von Interimscoach Gerhard Schweitzer betreuten Innviertler zurück im Spiel.

Und der Aufsteiger legte sofort nach. Celic verlor im Mittelfeld leichtfertig den Ball, sodass Gschweidl nach einem Steilpass viel Platz hatte. Der Rieder Stürmer ließ Behounek ins Leere rutschen und schlenzte das Leder eiskalt ins lange Eck - 1:2 (54.). Nur 71 Sekunden später führte ein schlechter Abschlag von Oswald zum nächsten Treffer der Gäste. Ante Bajic zog von der Strafraumgrenze ab und traf herrlich mit dem Außenrist zum 1:3 (55.).

Die WSG wirkte konsterniert und kassierte nach etwas mehr als einer Stunde beinahe den nächsten Gegentreffer: Stefan Nutz nahm eine Hereingabe direkt mit rechts, doch sein Versuch zischte haarscharf am Tor vorbei (63.). Die Rieder brachten den Vorsprung über die Zeit und bejubelten den zweiten Sieg unter Interimscoach Gerhard Schweitzer.

Tipico Bundesliga, 12. Runde

WSG Swarovski Tirol - SV Guntamatic Ried 1:3 (1:0)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; 0 Zuschauer; SR F. Ouschan

Live-Ticker WSG Tirol gegen SV Ried

Tore: Dedic (10.) bzw. Grüll (48./Elfmeter), Gschweidl (54.), Bajic (55.)

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Soares (46./Hager), Schnegg - Rogelj (79./Pranter), Naschberger (63./Smith), Celic, Rieder (64./Baden-Frederiksen) - Yeboah, Dedic (64./Anselm)

SV Ried: Daniliuc - Wießmeier, Reifeltshammer, Boateng, Lercher (81./Haas) - Ziegl (80./Satin), Offenbacher - Baljic (87./Canadi), Nutz (87./Grubeck), Grüll - Gschweidl (90.+3/Meisl)

Gelbe Karten: Soares (39.), Behounek (41.), Celic (68.) bzw. Bajic (9.), Offenbacher (29.), Schweitzer (70./Trainer), Satin (82.), Gschweidl (87.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Daniel Schönherr