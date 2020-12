Der LASK plant langfristig mit seinem torgefährlichen Linksaußen. Für Vize-Präsident Jürgen Werner ist Goiginger „ein Kind der LASK-DNA“ und aufgrund seiner Unberechenbarkeit enorm wertvoll.

Heiligabend mag noch drei Nächte entfernt sein, für alle LASK-Fans gibt es schon jetzt eine erste Weihnachts-Überraschung: Thomas Goiginger verlängert seinen Vertrag bei den Schwarz-Weißen vorzeitig bis Sommer 2024. Der 27-jährige Flügelstürmer spielt seine vierte Saison im schwarz-weißen Dress und wirbelt nach überstandener Verletzungs-Pause so manch gegnerische Verteidigung durcheinander.

Für Vize-Präsident Jürgen Werner ist Goiginger ein Paradebeispiel für die Entwicklung der Schwarz-Weißen: „Er ist quasi ein Kind der LASK-DNA: Thomas kam zeitgleich mit dem Bundesliga-Aufstieg zu uns und hat den gesamten Erfolgslauf mitgestaltet. So wie uns als Verein der Sprung von der zweiten Liga in die internationalen Bewerbe gelungen ist, ist ihm der Sprung von der zweiten Liga ins Nationalteam gelungen. Diese großartige Entwicklung wollen wir fortsetzen – die vorzeitige und langfristige Verlängerung war ein logischer Schritt.“

Gegenseitiges Vertrauen

Ein Blick auf die Statistik verrät, wie wichtig Goiginger für das Spiel der Linzer Athletiker ist: 33 Tore und 32 Vorlagen steuerte der gebürtige Salzburger in 127 Einsätzen bei. Sein persönliches Fazit fällt entsprechend positiv aus: „Ich habe bereits dreieinhalb wunderschöne Jahre beim LASK erlebt und merke, dass dieser Weg noch nicht zu Ende ist. Mir wird vom Verein sehr viel Vertrauen entgegengebracht und ich wiederum habe hohes Vertrauen in den Verein und unsere Mannschaft.“

Dass der LASK große Stücke auf Goiginger hält, liegt unter anderem an seinem ungewöhnlichem Ausbildungsweg. Für Jürgen Werner ein Qualitäts-Merkmal: „Goigi hat keine Fußball-Akademie durchlaufen und gerade das macht ihn so unberechenbar: Er hat eine ganz individuelle Spielweise, schlägt auf dem Feld Haken, die man am Fußballplatz nur selten sieht. Diese Einzigartigkeit ist enorm wertvoll.“

Warum sich Goiginger beim LASK so wohl fühlt? „Weil unsere Mannschaft den unbändigen Willen hat, sich immer weiter zu entwickeln, sich nicht auf vergangenen Erfolgen auszuruhen. Das entspricht auch meiner persönlichen Lebenseinstellung“, sagt der 27-Jährige. Goiginger und der LASK – das passt einfach.

„Der Vize-Meistertitel und die mittlerweile zahlreichen Europacup-Spiele werden mir sicherlich ewig in Erinnerung bleiben. Gleichzeitig merke ich, dass wir noch immer Potential haben, uns weiterzuentwickeln – und dabei möchte ich mit voller Kraft mithelfen.“

MediaInfo/Photocredit: LASK

by: Ligaportal/Roo