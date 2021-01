Keinen Sieger brachte das Niederösterreich-Derby zwischen dem SKN St. Pölten und der Admira hervor. Die beiden Rivalen trennten sich in einem flotten und unterhaltsamen Spiel 2:2. Maximilian Breunig brachte die Admira früh in Führung, ehe Alexander Schmidt mit einem Doppelpack vor der Pause auf 2:1 stellte. Den 2:2-Ausgleich besorgte Roman Kerschbaum per Elfmeter.

Admira lässt in Halbzeit eins zu viele Chancen liegen

Die St. Pöltner fanden bereits nach etwas mehr als zwei gespielten Minuten die erste Riesenchance vor: Kofi Schulz war nach einem Steilpass von Muhamedbegovic auf und davon, doch der Deutsche scheiterte an Leitner. Den Nachschuss von Hugi konnte Aiwu blocken. Die Hausherren monierten zwar Handspiel, doch Referee Weinberger ließ weiterlaufen. In Führung gingen die Gäste aus der Südstadt: Starkl spielte das Leder auf Neuzugang Matthias Ostrzolek, der ins Zentrum flankte, wo Maximilian Breunig einlief und sehenswert einnetzte - 0:1 (8.).

Die Admira spielte clever, schaltete schnell um und war die spielbestimmende Mannschaft. Maximilian Breunig fand nach seinem Führungstreffer zwei weitere gute Chancen vor, doch der Deutsche zielte nicht genau genug. Auch Jimmy Hoffer vergab eine aussichtsreiche Torchance. Für diese Nachlässigkeiten wurde die Admira eiskalt bestraft, denn die St. Pöltner schlugen aus dem Nichts zu: Schmidt brachte Davies in Position, der sich den Ball an der Strafraumgrenze zum Schuss herrichtete. Schmidt kam Davies aber zuvor und traf mit einem platzierten Schuss ins lange Eck - 1:1 (25.).

Doch die Admira ließ sich von dem Gegentreffer nicht aus der Fassung bringen und spielt weiter mutig nach vorne. Vor allem Dominik Starkl fasste sich ein Herz und zog gleich zweimal aus der Distanz ab, doch SKN-Keeper Riegler war auf seinem Posten und konnte das Unentschieden festhalten. Auf der anderen Seite zeigte Alexander Schmidt seine Klasse: Die LASK-Leihgabe traf kurz vor der Pause nach einem Ljubicic-Pass zum 2:1 für den SKN (43.).

Kerschbaum sorgt für den Ausgleich

Die erste Torchance nach dem Seitenwechsel gehörte den Hausherren: Robert Ljubicic kam nach einem hohen Freistoß an der zweiten Stange zum Kopfball und spielte diesen quer, sodass Luan an das Leder kam. Der Winkel war jedoch sehr spitz und der Brasilianer traf nur die Stange (47.). Die Gäste aus der Südstadt bekamen jedoch nach einem Foul von Pokorny an Starkl eine Elfmeter zugesprochen. Roman Kerschbaum zeigte sich gewohnt sicher und verwandelte souverän - 2:2 (59.).

Der Spielausgang war nun völlig offen, beide Mannschaften versuchten, in der Offensive Präsenz zu zeigen. In der 76. Minute hatten die Gäste Pech, dass ein Kopfball von Kerschbaum an die Latte prallte. Auf der anderen Seite verhinderte Kerschbaum unmittelbar vor der Linie einen Kopfballtreffer von Luan (83.). Letztlich blieb es in diesem Niederösterreicher-Derby beim 2:2-Remis.

Tipico Bundesliga, 13. Runde

SKN St. Pölten - FC Flyeralarm Admira 2:2 (2:1)

NV-Arena, St. Pölten; 0 Zuschauer; SR Weinberger

Tore: Schmidt (25., 44.) bzw. Breunig (8.), Kerschbaum (59./Elfmeter)

St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Luan, Muhamedbegovic, Schulz - Luxbacher (46./Schütz), Pokorny, R. Ljubicic - Davies (60./Tanzmayer), Schmidt, Hugi

Admira: Leitner - Maier, Petlach, Aiwu, Ostrzolek - Auer - Hoffer (67./Hausjell), Kerschbaum, Tomic (59./Wooten), Starkl (59./Kronberger) - Breunig

Gelbe Karte: Maier (79.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller