Der FK Austria Wien ist mit einem hart erkämpften Sieg ins Bundesliga-Frühjahr gestartet. Die Veilchen setzten sich in Unterzahl auswärts gegen die SV Ried mit 1:0 durch. Benedikt Pichler erzielte das Goldtor in der 4. Spielminute. Die Wiener schieben sich mit dem dritten Saisonsieg an Ried vorbei auf Platz neun. Der Aufsteiger liegt nun auf Rang zehn.

Austria jubelt über Blitzstart - Ried tut sich schwer

Die Gäste aus Wien erwischten einen perfekten Start ins erste Pflichtspiel im neuen Jahr und gingen bereits früh in Führung: Sarkaria bekam auf der rechten Seite den Ball und hatte viel Zeit, um zu flanken. Benedikt Pichler setzte sich im Sechzehner gegen Thomas Reifeltshammer durch und platzierte den Ball per Kopf im Tor - 0:1 (4.).

Die Veilchen spielten in der Anfangsphase äußerst ambitioniert, gewannen in den ersten 20 Minuten mehr als 60 Prozent aller Zweikämpfe und schalteten nach Ballgewinn blitzschnell um. Für Neo-Ried-Coach Miron Muslic gestaltete sich sein Trainerdebüt in der Bundesliga bisher nicht gut. Das Bemühen konnte man den Wikingern wahrlich nicht absprechen, doch in der Offensive fehlte es dem Aufsteiger an der nötigen Durchschlagskraft. Zudem hatten die Hausherren Probleme mit dem frühen Ablaufen der Gäste vom Verteilerkreis.

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit fanden die Rieder gute Torchancen vor: In der 40. Minute musste Pentz bei einem Schuss von Bajic eingreifen, ehe Palmer-Brown beinahe ein Eigentor unterlaufen wäre, doch die Stange war nicht auf der Seite der Rieder. Kurz darauf zischte ein Schuss von Gschweidl am langen Eck vorbei.

Austria zittert Sieg in Unterzahl über die Zeit

Sechs Minuten nach Wiederbeginn war das Bundesliga-Debüt von Eric Martel schon wieder beendet. Der Deutsche ging in einen Zweikampf mit Boateng und sah seine zweite gelbe Karte in diesem Spiel (51.). Eine strittige Entscheidung von Referee Christopher Jäger, die auch Peter Stöger ärgerte. Der Wiener sah wegen heftiger Reklamation Gelb.

Die Rieder konnten die numerische Überlegenheit aber nur bedingt nützen. Zwar liefen die Oberösterreicher an und intensivierten die Offensivbemühungen, doch richtig gefährdet war das Tor von Patrick Pentz nicht. Erst in der 72. Minute musste sich Pentz richtig strecken: Der eingewechselte Canadi steckte durch für Bajic, der freistehend an Pentz scheiterte. Beim darauffolgenden Eckball köpfelte Reifeltshammer hauchzart am Tor vorbei. Nach einigen Verletzungspausen starteten die Rieder ihre Schlussoffensive, doch auch in der siebenminütigen Nachspielzeit wollte den Riedern der Ausgleich nicht gelingen.

Tipico Bundesliga, 13. Runde

SV Guntamatic Ried - FK Austria Wien 0:1 (0:1)

josko-Arena, Ried; 0 Zuschauer; SR Jäger

Tor: Pichler (4.)

SV Ried: Sahin-Radlinger - Kerhe (79./Reiner), Reifeltshammer, Boateng, Lercher - Ziegl, Offenbacher (79./Lackner) - Bajic, Wießmeier (60./Nutz), Grüll - Gschweidl (69./Canadi)

Austria Wien: Pentz - Zwierschitz, Schösswendter, Palmer-Brown, Suttner - Jukic (73./Monschein, 79./Handl), Ebner, Martel, Sarkaria (57./Teigl) - Pichler, Fitz (79./Wimmer)

Gelbe Karten: Reiner (83.) bzw. Martel (29.), Stöger (52.)

Gelb-Rot: Martel (51.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media