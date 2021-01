Der FC Red Bull Salzburg hat am Sonntagnachmittag mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen den SCR Altach die Tabellenführung in der Bundesliga zurückerobert. Während sich die Salzburger in der ersten Halbzeit gegen kompakt agierende Altacher schwer taten, hatten die Bullen in der zweiten Halbzeit alles im Griff. Ein Eigentor von Zwischenbrugger (48.) ebnete den Salzburgern den Weg zum Sieg. Patson Daka besorgte den Endstand (62.).

Salzburg findet keine Lösungen gegen tiefstehende Altacher

Die Salzburger starteten mit Antoine Bernede, der nach ausgeheiltem Schienbeinbruch erstmals seit September wieder zum Einsatz gekommen war, gewohnt aggressiv. Zunächst kam das Tor von Altach-Keeper Kobras jedoch nicht in Gefahr. Die Hausherren wiederum attackierten in der 4-3-3-Grundordnung konsequent ab Höhe der Mittellinie. Der Serienmeister fand dagegen vorerst kein Mittel.

In der 12. Minute kamen die Bullen nach einem Stellungsfehler von Bumberger erstmals richtig gefährlich in den Strafraum, doch Daka verpasste die Hereingabe von Berisha knapp. Der erste Abschluss auf das Tor erfolgte sechs Minuten später, doch Kobras hatte bei einem Kopfball von Wöber keine Mühe (18.).

Die Gäste aus der Mozartstadt fanden auch in weiterer Folge kaum Lösungen in der Offensive, um die kompakt stehenden Altacher in Bedrängnis zu bringen. Zudem fehlte es im Spiel der Bullen an Geschwindigkeit und Entschlossenheit. Folgerichtig waren Chancen in den ersten 45 Minuten absolute Mangelware.

Ein Eigentor bringt Salzburg auf Kurs, Altach in Schlussphase zu zehnt

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel durfte der Serienmeister über den Führungstreffer jubeln: Mwepu spielte auf Berisha, der das Leder umgehend quer ins Zentrum spielte. Zwischenbrugger wollte retten, beförderte den Ball aber unglücklich ins eigene Tor - 0:1 (48.). Kurz darauf trafen die Bullen beinahe erneut, als Daka den herausgeeilten Kobras überlupft hatte. Das Spielgerät zischte aber knapp am Tor vorbei (51.).

Altach riskierte nun etwas mehr und Salzburg nützte die sich bietenden Räume eiskalt aus: Kristensen flankte von rechts in den Strafraum auf Daka, der aus kurzer Distanz nur mehr einnicken musste - 0:2 (62.). Der Meister hatte in weiterer Folge alles im Griff und konnte in der Schlussphase gar mit einem Mann mehr spielen, nachdem Altach-Neuzugang Haudum mit Gelb-Rot vom Platz musste (80.).

In der 86. Minute konnte sich Stankovic bei einem Freistoß von Mario Stefel erstmals richtig auszeichnen. Ansonsten blieb der Salzburg-Goalie weitestgehend ungeprüft. Am Spielstand änderte sich nichts mehr. Demnach tritt Salzburg die Reise aus Altach als neuer alter Tabellenführer an.

Tipico Bundesliga, 13. Runde

SCR Altach - Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

Cashpoint-Arena, Altach; 0 Zuschauer; SR Altmann

Live-Ticker Altach gegen Red Bull Salzburg

Tore: Zwischenbrugger (48./Eigentor), Daka (62.)

SCR Altach: Kobras - Thurnwald (84./Anderson), Zwischenbrugger (75./Netzer), Bumberger, Karic - Casar, Haudum, Fischer - Meilinger (61./Bukta), Maderner (61./Obasi), Schreiner (46./Stefel)

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen (82./Vallci), Ramalho, Wöber, Ulmer - Bernede (62./Bernardo), Junuzovic - Mwepu, Sucic (62./Aaronson) - Daka (82./Adeyemi), Berisha (71./Koita)

Gelbe Karten: Bumberger (36.), Maderner (47.), Haudum (64.), Karic (90.+1)

Gelb-Rot: Haudum (80.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: GEPA pictures