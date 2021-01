Die WSG Swarovski Tirol scheint die starke Herbstform auch in das Bundesliga-Frühjahr mitzunehmen. Die Kristallkicker aus Wattens feierten zum Abschluss der 13. Runde einen überraschenden 4:2-Auswärtssieg gegen den LASK. Die Tiroler zementieren damit ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte ein und liegen mit 20 Punkten auf Rang fünf. Der LASK bleibt Tabellenvierter und gab erstmals in dieser Bundesliga-Saison zu Hause Punkte ab.

Tor-Spektakel in Pasching - Fünf Treffer in Halbzeit eins

Nach einer Trauerminute für den verstorbenen Ehrenpräsidenten der WSG Tirol Gernot Langes pfiff Referee Alan Kijas das Abschlussspiel der 13. Runde an. Und die Tiroler fanden bereits nach etwas mehr als einer gespielten Minute eine Riesenchance auf den ersten Treffer vor: Behounek schraubte sich bei einer Freistoßhereingabe hoch und köpfelte aus elf Metern an die Latte. Der Ball kam erneut zu Behounek, der diesmal aber nicht genügend Druck hinter den Ball brachte und an Schlager scheiterte (2.). Ein wilder Auftakt bei der Rückkehr des LASK nach Pasching.

Die Schützlinge von Dominik Thalhammer schafften es, das Spiel etwas zu beruhigen und hatten auch mehr Ballbesitz. Die Tiroler wiederum verstanden es jedoch, den LASK stets unter Druck zu setzen und lästig zu agieren. Nach der ersten Torchance für die Hausherren (Goiginger schoss aus spitzem Winkel vorbei) wurden wieder die Gäste gefährlich. Zunächst rauschte eine Freistoßflanke von Rieder knapp am langen Eck vorbei, ehe Baden Frederiksen aus kurzer Distanz an Schlager scheiterte (21.).

In Führung gingen aber die Hausherren: Ranftl setzte sich mit Ballglück gegen zwei Gegenspieler durch, ehe das Leder vor den Füßen von Peter Michorl landete. Der LASK-Spielmacher zog aus 14 Metern ab und vollendete souverän ins linke untere Eck - 1:0 (26.). Nur vier Minuten später jubelten die Kristallkicker über den verdienten Ausgleich: Gugganig sprang bei einem Corner von Frederiksen am höchsten und traf via Unterkante der Latte zum 1:1 (30.).

Die Schlussphase der ersten Halbzeit hatte es ordentlich in sich: Zunächst nutzte Baden Frederiksen ein Blackout von Schlager und netzte zur 2:1-Führung der Tiroler ein (37.). Fünf Minuten später griff Kelvin Yeboah, der nach seiner Behandlung im Seitenout just in dieser Situation zurück auf das Feld gelassen wurde, ins Spiel ein und hatte auf der rechten Seite viel Platz. Baden Frederiksen verwandelte den Querpass trocken zum 1:3 (41.). Doch damit nicht genug: James Holland traf nur zwei Minuten später aus 20 Metern flach ins linke untere Eck - 2:3 (43.).

WSG Tirol spielt unbeeindruckt und fährt sechsten Saisonsieg ein

Die Hausherren starteten mit viel Elan in die zweite Spielhälfte. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn musste Oswald einen Schuss von Gruber entschärfen. In der 58. Minute stieg Andrade nach einem Corner von Michorl hoch, doch der Verteidiger aus Panama köpfelte knapp am Tor vorbei. Der LASK hatte die Partie mittlerweile klar im Griff und drängte auf den Ausgleich.

Johannes Eggestein hatte nach Zuspiel von James Holland die Top-Chance auf den Ausgleich, doch Oswald verhinderte den Einschlag mit einem unglaublichen Reflex (65.). Kurz darauf gab es auf der anderen Seite nach einem Foul von Renner an Frederiksen Elfmeter für die Tiroler: Yeboah hatte die große Chance für die Vorentscheidung zu sorgen und verwandelte sicher mit einem Schuss in die Tormitte - 2:4 (71.).

Zwar investierten die Hausherren in der Schlussphase viel in die Offensive, doch eine richtige Drangperiode der Athletiker blieb aus. Schlussendlich jubelten die Tiroler über ihren sechsten Saisonsieg.

Tipico Bundesliga, 13. Runde

LASK - WSG Swarovski Tirol 2:4 (2:3)

Raiffeisen-Arena, Pasching; 0 Zuschauer; SR Kijas

Live-Ticker LASK gegen WSG Tirol

Tore: Michorl (25.), Holland (44.) bzw. Gugganig (29.), Baden Frederiksen (37., 41.), Yeboah (71./Elfmeter)

LASK: Schlager - Andrade, Trauner, Cheberko (66./Filipovic) - Ranftl, Holland, Michorl (66./Madsen), Renner (83./Potzmann) - Gruber (66./Balic), Eggestein, Goiginger (83./Reiter)

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Rogelj (75./Gölles), Petsos (90.+1/Toplitsch), Celic, Rieder (85./Pranter) - Yeboah (90.+1/Hager), Baden Frederiksen (85./Dedic)

Gelbe Karten: Schnegg (51.), Koch (68.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media