Die Wiener Austria hat auch ihr zweites Pflichtspiel im neuen Jahr gewonnen und nähert sich dank des zweiten Bundesliga-Sieges in Folge der oberen Tabellenhälfte an. Die Veilchen feierten in der Südstadt gegen die Admira einen klaren 4:0-Erfolg. Benedikt Pichler (60.), Georg Teigl (70.) und Johannes Handl (78., 83.) trafen für die Wiener, die auf den siebenten Tabellenplatz vorstoßen. Die Admira bleibt mit acht Punkten Letzter.

Keine Tore im Schneegestöber in der ersten Halbzeit

Die Austria fand in einer durchaus ausgeglichenen Anfangsphase die erste Top-Möglichkeit in dieser Partie vor. Georg Teigl, der heute anstelle von Aleksandar Jukic in der Startelf gestanden war, konnte sich zu leicht in den Strafraum tanken und flankte ins Zentrum auf den völlig blanken Fitz, der sich das Leder mit der Brust annahm und aus elf Metern knapp über das Tor von Leitner schoss (10.). Zwei Minuten später zog Teigl aus halbrechter Position im Strafraum selbst ab, verzog aber recht deutlich (12.). Die Gäste nahmen langsam an Fahrt auf: Stephan Zwierschitz versuchte sein Glück aus 18 Metern, scheiterte aber an Leitner (15.).

Die Hausherren näherten sich vor allem nach Standardsituationen an, die Neuzugang Matthias Ostrzolek mit Gefühl in die Gefahrenzone brachte. Patrick Pentz blieb aber weitestgehend beschäftigungslos. Gefährlich wurde es für das Tor der Gäste in der 29. Minute: Tomic drang von links in den Strafraum ein und hatte das Auge für Hoffer, der es mit einem Fersler versuchte. Suttner konnte den Ball gerade noch von der Linie kratzen. Unmittelbar darauf scheiterte Tomic völlig freistehend mit einem Hammer an Pentz, ehe der Austria-Keeper bei einem Auer-Weitschuss zur Stelle war. Es war die beste Phase der Admira in dieser ersten Halbzeit.

Aufgrund des starken Schneefalls in der Südstadt mussten mitten während der Halbzeit die Bälle getauscht werden und neonorangene Spielgeräte eingesetzt werden. Am Spielgeschehen selbst änderten die widrigen Wetterverhältnisse allerdings nichts. Torchancen waren in der Südstadt eher Mangelware, sodass die erste Halbzeit mit einem torlosen Remis zu Ende ging.

Austria schenkt der Admira ordentlich ein

In den zweiten 45 Minuten kam die Austria in den Genuss des Rückenwindes. Den ersten Abschluss nach Wiederbeginn gaben aber die Hausherren ab: Ostrzolek prüfte Austria-Keeper Pentz mit einem direkten Freistoß (54.). Auf der anderen Seite musste Leitner bei einem Versuch von Pichler eingreifen, ehe Suttner im Nachschuss etwas zu weit rechts zielte und das lange Eck verfehlte.

Wenig später gingen die Gäste aus Wien-Favoriten in Führung. Sarkaria spielte raus auf Suttner, der das Spielgerät sofort ins Strafraumzentrum spielte. Dort lauerte Benedikt Pichler, dessen Schuss von Aiwu unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht wurde - 0:1 (60.). Und die Austria wollte sofort nachlegen: Teigl übernahm eine Sarkaria-Hereingabe direkt, traf aber nur die Stange (65.).

Wenig später führte die Kombination Sarkaria-Teigl zum zweiten Treffer für die Veilchen: Sarkaria setzte sich auf der linken Seite entschlossen durch, ehe er das Leder in den Rückraum spielte. Georg Teigl rauschte heran und schlenzte den Ball überlegt ins lange Eck - 0:2 (70.). Der eingewechselte Innenverteidiger Johannes Handl erhöhte in der 78. Minute per Traumtor aus 23 Metern auf 0:3. Und für Handl kam es noch besser, denn der 22-Jährige nickte nach einer Ecke zum 0:4 ein (83.).

Tipico Bundesliga, 14. Runde

FC Flyeralarm Admira - FK Austria Wien 0:4 (0:0)

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; 0 Zuschauer; SR Lechner

Live-Ticker Admira gegen Austria Wien

Tore: Pichler (60.), Teigl (70.), Handl (78., 83)

Admira: Leitner - Maier, Petlach, Aiwu, Ostrzolek - Auer - Hoffer (61./Wooten), Kerschbaum, Tomic (55./Kadlec), Starkl (82./Malicsek) - Breunig (82./Vorsager)

Austria: Pentz - Zwierschitz, Schösswendter (75./Handl), Palmer-Brown, Suttner - Grünwald (75./Madl), Ebner - Teigl, Fitz (87./Braunöder), Sarkaria (87./Huskovic) - Pichler (84./Wimmer)

Gelbe Karten: Tomic (3.) bzw. Suttner (41.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Josef Parak