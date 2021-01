Der FC Red Bull Salzburg hat mit einem souveränen Heimsieg gegen die SV Ried die Tabellenführung behauptet. Der Serienmeister ließ dem Aufsteiger keine Chance und gewann 3:0. Kristensen (15.), Koita (29.) und Daka (45.+1) entschieden die Partie bereits in der ersten Halbzeit. Die Bullen sind damit seit sieben Spielen in der Bundesliga gegen die SV Ried ungeschlagen.

Ried probiert's mit Mut, doch Salzburg lässt nichts anbrennen

„Ich messe meine Mannschaft heute nicht nach dem Ergebnis, sondern nach der Leistung“, hatte Miron Muslic vor der Partie gemeint. Der Ried-Coach hat seine Mannschaft mit einer mutigen Spielanlage in die Partie geschickt. Und die Gäste aus dem Innviertel gingen von Beginn an früh drauf, trauten sich gegen den haushohen Favoriten etwas zu. Die erste Torchance fanden dennoch die Hausherren vor: Kristensen trieb den Ball nach vorne und spielte auf Aaronson, der das Spielgerät via Ferse zurück auf den Dänen spielte. Kristensen spielte quer, doch Koita verpasste das Leder knapp (12.).

Kurz darauf waren Aaronson und Kristensen wieder im Blickpunkt der Partie. Der US-Youngster legte ab auf den Rechtsverteidiger, der aus rund 19 Metern mit links abzog und ins lange Eck traf - 1:0 (15.).

Salzburg zog das Tempo an und fand in weiterer Folge große Tormöglichkeiten vor: Zunächst scheiterte Patson Daka aus kürzester Distanz (21.), ehe der Sambier nur wenig später erneut vor dem Tor auftauchte, den Ball aber wieder nicht auf den Kasten von Sahin-Radlinger brachte. Nachdem Boateng einen Schuss von Koita gerade noch vor der Linie klären konnte, fiel der zweite Treffer für Salzburg aus einer Standardsituation: Koita schraubte sich bei einer Junuzovic-Ecke hoch und köpfelte überlegt zum 2:0 ein (29.). Den dritten Treffer erzielte der Serienmeister kurz vor der Pause: Koita spielte den langen Ball auf Daka, der Radlinger keine Chance ließ - 3:0 (45.+1).

Die zweite Halbzeit begann für die Hausherren alles andere als wünschenswert: Neuzugang Bernardo wurde in seinem ersten Spiel nach seiner Rückkehr vom Gschweidl gefoult und verdrehte sich dabei das Knie. Der Brasilianer konnte nicht mehr weitermachen, für ihn kam Andreas Ulmer ins Spiel. Und plötzlich fand Ried-Stürmer Gschweidl die Topchance auf das 1:3 vor, doch er drehte den Ball am langen Eck vorbei (55.).

Die Hausherren hatten in weiterer Folge aber alles im Griff, waren in praktisch allen Belangen das bessere Team. Der eingewechselte Adeyemi hatte in der 76. Minute das 4:0 auf dem Fuß, schoss aber vorbei. Wenig später drehte Sahin-Radlinger einen Kopfball von Wöber über das Tor (81.). Kurz darauf konnte sich der Ried-Goalie bei einem Koita-Schuss auszeichnen. Letztlich bejubelten die Bullen einen klaren 3:0-Heimerfolg.

Tipico Bundesliga, 14. Runde

FC Red Bull Salzburg - SV Guntamatic Ried 3:0 (3:0)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 0 Zuschauer; SR Heiss

Live-Ticker Red Bull Salzburg gegen SV Ried

Tore: Kristensen (15.), Koita (29.), Daka (45.+1)

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Bernardo (56./Ulmer) - Camara (63./Bernede), Junuzovic - Sucic (76./Adeyemi), Aaronson (63./Mwepu) - Daka (63./M. Berisha), Koita

SV Ried: Sahin-Radlinger - Reiner, Reifeltshammer, Boateng - Meisl (46./Kerhe), Ziegl (83./Wießmeier), Offenbacher (56./Lackner), Lercher - Bajic (67./Canadi), Gschweidl (56./Nutz), Grüll

Gelbe Karten: Koita (75.) bzw. Reiner (69.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA pictures