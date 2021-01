Die WSG Swarovski Tirol schwimmt weiter auf der Erfolgswelle und hat auch ihr zweites Pflichtspiel im neuen Jahr gewonnen. Drei Tage nach dem Sieg gegen den LASK bejubelten die Kristallkicker einen 3:1-Heimsieg gegen den SCR Altach. Die Wattener behaupten damit den fünften Tabellenplatz und bleiben auf Kurs Richtung Meistergruppe. Altach ist weiterhin Vorletzter.

WSG Tirol prolongiert Torlust

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase fanden die Tiroler immer besser ins Spiel und bekamen die Partie allmählich völlig unter Kontrolle. In der 25. Minute gingen die Kristallkicker verdient in Führung: Kelvin Yeboah brachte sich mit einem Doppelpass mit Baden Frederiksen in Position und zog aus rund 20 Metern ideal ab. Sein Schuss rauschte ins linke untere Eck - 1:0 (25.).

Die Altacher konnten sich kaum befreien, verteidigten nicht konsequent und schenkten die Partie bereits in der ersten Halbzeit her: In der 37. Minute kombinierten sich die Wattener zum 2:0. Gölles und Yeboah brachten Rieder in Szene, der die Kugel in den Strafraum flankte. Leih-Stürmer Baden Frederiksen nahm volles Risiko und knallte das Leder direkt volley ins Tor - 2:0 (37.).

Und nur zwei Minuten später musste Martin Kobras erneut hinter sich greifen: Yeboah setzte sich stark gegen seinen Gegenspieler durch und legte zurück auf Rieder, der souverän ins lange Eck einschoss - 3:0 (39.). Kurz vor der Pause gelang den Gäste doch noch ein Treffer: Obasi setzte sich durch und steckte durch für Fischer, der völlig freistehend vor Oswald cool blieb und traf - 3:1 (44.).

Altach wird stärker, doch die WSG bringt den Vorsprung über die Zeit

Altach-Trainer Alex Pastoor brachte zur Pause mit Bukta und Oum Gouet gleich zwei frische Kräfte ins Spiel. Und die Vorarlberger waren in der zweiten Halbzeit besser im Spiel als vor der Pause. Manfred Fischer probierte es mit einem Distanzschuss, doch Oswald war auf seinem Posten (51.). Die Tiroler ließen in der zweiten Halbzeit etwas die Ruhe vermissen und spielten etwas mit dem Feuer.

Nach einer Stunde zog Casar von der Strafraumgrenze ab, doch sein Schuss rauschte knapp über das Tor (60.). Doch die Wattener schraubten ihre Konzentration wieder nach oben und erhielten so die Spielkontrolle zurück. Letztlich verteidigten die Tiroler stark und brachten den zweiten Sieg in diesem Frühjahr über die Zeit.

Tipico Bundesliga, 14. Runde

WSG Swarovski Tirol - SCR Altach 3:1 (3:1)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; 0 Zuschauer; SR Gishamer

Tore: Yeboah (25.), Frederiksen (37.), Rieder (39.) bzw. Fischer (44.)

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Gölles (79./Naschberger), Petsos (87./Toplitsch), Celic, Rieder (74./Pranter) - Yeboah (87./Hager), Baden Frederiksen (74./Dedic)

SCR Altach: Kobras - Thurnwald, Netzer (77./Anderson), Bumberger, Karic - Casar, Zwischenbrugger (46./Oum Gouet), Fischer - Meilinger (46./Bukta), Obasi (72./Maderner), Schreiner (72./Stefel)

Gelbe Karten: Obasi (68.), Karic (78.), Fischer (83.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Daniel Schönherr