Der SCR Altach hat seinen Negativlauf in der Bundesliga beendet und den ersten Sieg nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gefeiert. Die Vorarlberger gewannen zu Hause gegen den SK Sturm Graz 2:1. Kuen brachte die Grazer zwar in Führung, doch Netzer und Fischer drehten die Partie noch vor der Pause. Während Altach den dritten Saisonsieg bejubelte, kassierte Sturm die dritte Niederlage in dieser Spielzeit.

Altach dreht Rückstand und geht mit Führung in die Pause

Den ersten Abschluss fand in der ruhigen Anfangsphase der SK Sturm vor: Otar Kiteishvili zog aus zehn Metern ab, scheiterte aber an Kobras (2.). Die Gäste aus Graz hatten zu Beginn mehr Spielanteile und fanden daher auch die zweite Chance der Partie vor: Jantscher flankte ins Zentrum, wo Friesenbichler hochstieg, jedoch nicht genügend Druck hinter den Ball brachte (8.). Die Steirer übernahmen immer mehr das Kommando, sodass die Hausherren nur mehr mit Defensivarbeit beschäftigt waren. Dennoch fanden die Vorarlberger die größte Chance in der Anfangsviertelstunde vor: Zunächst parierte Siebenhandl einen Schuss von Meilinger, ehe Casar den Nachschuss über das leere Tor rauschte (15.).

In Führung gingen jedoch die Gäste aus der Steiermark: Friesenbichler spielte einen Querpass durch den Strafraum, der - auch dank des tiefen Bodens - genau vor den Füßen von Andreas Kuen landete. Der ehemalige Mattersburg-Kicker schob ohne Mühe ein - 0:1 (21.). Zehn Minuten später fanden die Hausherren eine gute Möglichkeit auf den Ausgleich vor: Obasi köpfelte nach einer Flanke auf das Tor, doch Siebenhandl reagierte stark und sicherte den Ball (31.). Kurz darauf glichen die Altacher nach einer Standardsituation aus: Thurnwald zirkelte einen Freistoß von links in den Strafraum, wo Philipp Netzer wuchtig einköpfelte - 1:1 (35.). Bitter für Sturm: Der Torschütze stand bei der Ballabgabe deutlich im Abseits.

Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Hausherren sogar der Führungstreffer: Thurnwald hatte auf der rechten Seite zu viel Platz, ehe das Leder bei Manfred Fischer landete. Der gebürtige Steirer setzte sich entschlossen gegen Gorenc-Stankovic durch und netzte ins lange Eck ein - 2:1 (45.+1).

Die Grazer hatten nach dem Seitenwechsel zwar leichter Vorteile, doch richtig gefährlich wurden die Gäste zunächst nicht. Altach stand in der Defensive kompakt und ließ wenig zu. Sturm mühte sich weiter und ließ in der Offensive kreative Ideen vermissen. Dafür fanden die Hausherren nach etwas mehr als einer Stunde eine Großchance auf das 3:1 vor, doch Siebenhandl reagierte bei einem Meilinger-Schuss bärenstark (64.).

Mittlerweile begannen sich die Gäste auch über den Schiedsrichter zu echauffieren. Friesenbichler kam gleich zweimal im Strafraum zu Fall, doch in beiden Situationen lag Referee Ebner richtig. Letztlich konnten die Gäste aus der Steiermark nicht mehr zulegen und müssen die lange Heimreise mit null Punkten antreten. Während Altach den dritten Saisonsieg bejubelte, kassierte Sturm die dritte Niederlage in dieser Spielzeit.

Tipico Bundesliga, 15. Runde

SCR Altach - SK Sturm Graz 2:1 (2:1)

Cashpoint-Arena, Altach; 0 Zuschauer; SR Ebner

Live-Ticker SCR Altach gegen Sturm Graz

Tore: Netzer (35.), Fischer (45.+1) bzw. Kuen (21.)

SCR Altach: Kobras - Thurnwald, Bumberger, Netzer (62./Oum Gouet), Karic - Casar, Haudum (75./Zwischenbrugger), Fischer - Meilinger (88./Bukta), Obasi (62./Maderner), Schreiner

Sturm Graz: Siebenhandl - Ingolitsch (66./Gazibegovic), Nemeth (66./Ljubic), Wüthrich, Dante (67./Balaj) - Gorenc-Stankovic - Hierländer, Kuen - Kiteishvili (88./Huspek) - Friesenbichler (76./Shabanhaxhaj), Jantscher

Gelbe Karten: Fischer (17.), Casar (87.) bzw. Gorenc-Stankovic (32.), Kiteishvili (53.), Friesenbichler (69.), Ljubic (74.), Kuen (77.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller