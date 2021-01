Der WAC hat im vierten Spiel in diesem Frühjahr den ersten Sieg eingefahren. Die Kärntner feierten auswärts gegen den SKN St. Pölten einen verdienten 2:0-Sieg. Dejan Joveljic brach in der 27. Minute den Torbann und erzielte den ersten Treffer des WAC in diesem Frühjahr. Michael Liendl sorgte in Minute 74 für die Entscheidung.

Joveljic bricht die Torsperre des WAC

Die Gäste aus Kärnten waren zu Beginn die aktivere Mannschaft, hatte deutlich mehr Ballbesitz und fand nach elf Minuten die erste Chance des Spiels vor: Taferner brachte Joveljic in Position, der den Ball aber ganz schlecht traf und Riegler anschoss. Praktisch im Gegenzug verpasste Robert Ljubicic nach einer Davies-Flanke den Führungstreffer haarscharf. Der Kopfball des umworbenen Mittelfeldstrategen ging hauchdünn am Tor vorbei (13.).

In Führung gingen aber die Gäste aus dem Lavanttal: Luan verlor in der eigenen Hälfte den Ball an Joveljic, der diesmal eiskalt blieb und via Innenstange auf 0:1 stellte (27.). Für den WAC war es das erste Tor im laufenden Frühjahr.

St. Pölten hielt aber weiterhin dagegen und fand eine große Möglichkeit auf den Ausgleich vor: Hugi übernahm einen hohen Ball direkt Volley, schoss aber drüber (33.). Letztlich gestaltete sich die erste Hälfte mit vielen Zweikämpfen und recht wenig Spielfluss.

WAC vergibt zahlreiche Torchancen - Joker Liendl besorgt Entscheidung

Auch ohne Kapitän und Spielmacher Michael Liendl, der heute geschont worden war, kontrollierten die Kärntner das Spiel. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck und fanden mehrere Chancen auf eine höhere Führung vor: In der 58. Minute schickte Vizinger Joveljic auf die Reise, doch der Serbe setzte den Schuss knapp vorbei. Eine Minute später zielte Vizinger etwas zu hoch (59.).

Kurz darauf hatten die Kärntner Pech, dass ein Schuss von Vizinger an die Querlatte geprallt war (63.). Wenig später tätigte Feldhofer einen Dreifachwechsel und brachte u.a. Michael Liendl ins Spiel. Und die Gäste blieben weiterhin das dominante Team mit den besseren Chancen: Vizinger hatte nach einer Scherzer-Hereingabe eine tolle Abschlussposition, doch sein Versuch ging knapp am Tor vorbei (69.).

Besser machte es der eingewechselte Michael Liendl: Der Routinier stand bei einem Querpass von Vizinger goldrichtig und netzte zum 0:2 ein (74.). Die Wolfsberger spielten den Vorsprung souverän über die Zeit und bejubelten den ersten Sieg in diesem neuen Jahr.

Tipico Bundesliga, 15. Runde

spusu SKN St. Pölten - RZ Pellets WAC 0:2 (0:1)

NV-Arena, St. Pölten; 0 Zuschauer; SR F. Ouschan

Live-Ticker SKN St. Pölten gegen WAC

Tore: Joveljic (27.), Liendl (74.)

St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Luan, Muhamedbegovic, Schulz - Luxbacher, Pokorny (83./Asadi), R. Ljubicic (83./Schütz) - Davies (83./Tanzmayr), Schmidt, Hugi (60./Tetteh)

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Sprangler - Wernitznig (65./Liendl), Taferner - Vizinger (84./Rnic) - Dieng (66./Stratznig), Joveljic (65./Röcher)

Gelbe Karten: Muhamedbegovic (33.) bzw. Vizinger (37.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Gerhard Pulsinger