Mit viel Geduld und großer Mühe hat der SK Sturm Graz den Sprung ins Halbfinale des ÖFB-Cups geschafft. Die Steirer setzten sich daheim gegen den First Vienna FC knapp 1:0 durch. Jakob Jantscher erzielte den entscheidenden Treffer zugunsten des Bundesligisten, der ab der 16. Minute mit einem Mann mehr spielen durfte, nachdem Vienna-Kicker Toth vom Platz gestellt worden war.

Vienna ab der 16. Minute nur mehr zu zehnt

Der glasklare Favorit aus der Bundesliga hatte zu Beginn zwar mehr Ballbesitz und konnte sich nach der Anfangsphase zunehmend in der Hälfte der Wiener festsetzen, doch richtig gefährlich wurde es für das Vienna-Tor zunächst nicht. Gefährlich wurde es allerdings für Sturm-Angreifer Bekim Balaj, der auf Höhe der Mittellinie von Marcel Toth im Gesicht getroffen wurde. Schiedsrichter Jäger schickte den Bruder von Ex-Admira-Kapitän vorzeitig unter die Dusche - eine vertretbare Entscheidung (16.).

Vier Minuten nach dem Ausschluss fand Jantscher die erste Topchance vor, doch Vienna-Goalie Kazan machte das kurze Eck zu und verhinderte den Gegentreffer. Der Wiener Stadtligist agierte in weiterer Folge jedoch sehr clever und ließ in der Defensive recht wenig zu. Den Grazern fehlte es in der Offensive an Kreativität, um den Außenseiter richtig zu gefährden.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde legte Jantscher für Balaj quer, der aus schwieriger Position über das halbleere Tor schoss (36.). Gegen Ende der ersten Hälfte zogen die Steirer das Tempo etwas an, ein Tor wollte dem Bundesligisten vor der Pause aber nicht gelingen. Dabei hätte den Grazern beinahe der schlechte Zustand des Rasens in die Karten gespielt, als ein Schuss von Kuen gefährlich über das unruhige Feld rauschte. Kazan parierte den unangenehmen Aufsitzer stark.

Jantscher erlöst die Grazer

Die Grazer hatten die Partie auch nach Wiederbeginn fest im Griff, ohne jedoch zwingend zu werden. Andreas Kuen probierte es in der 51. Minute mit einem direkten Freistoß, doch sein Versuch zischte knapp drüber. Spielerisch konnten die Grazer heute aber nicht überzeugen. In der Offensive agierte der Bundesligist zu statisch, es fehlte klar an Bewegung im Spielaufbau.

Nach etwas mehr als einer Stunde war es dann aber soweit und Sturm konnte den Bann brechen: Kiteishvili tankte sich dank eines herrlichen Doppelpasses mit Ljubic in den Strafraum und legte quer auf Jantscher, der das Leder nur mehr ins leere Tor schieben musste - 1:0 (63.). Wenig später hatte Kiteishvili Glück, dass er nach einem brutalen Foul an Steiner nicht vorzeitig vom Platz gestellt worden war.

Die Vienna gab sich zwar nicht auf und zeigte Willensstärke, doch der Ausgleich wollte dem dezimierten Wiener Stadtligisten nicht gelingen.

ÖFB-Cup, Viertelfinale

SK Sturm Graz - First Vienna FC 1:0 (0:0)

Merkur-Arena, Graz; 0 Zuschauer; SR Jäger

Live-Ticker Sturm Graz gegen Vienna

Tore: Jantscher (63.)

Startelf Sturm: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Wüthrich, Dante - Gorenc-Stankovic - Kuen, Ljubic - Kiteishvili - Balaj, Jantscher

Startelf Vienna: Kazan, Steiner, Luxbacher, Konrad, Baldia, Grabovac, Kreuzhuber, Lenko, Stehlik, Düzgün, Toth

Gelbe Karten: Kiteishvili (75.) bzw. Gorenc-Stankovic (33.), Stehlik (76.), Schneider (82.)

Rot: Toth (16.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller