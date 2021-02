Der LASK hat sich das letzte verbliebene Ticket für das Halbfinale des ÖFB-Cups gesichert. Die Linzer Athletiker setzten sich zu Hause gegen Austria Klagenfurt 5:3 nach Verlängerung durch. Den Klagenfurtern gelang kurz vor Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich zum 2:2, doch in der Verlängerung machte der Bundesligist alles klar. Im Halbfinale bekommt es der LASK auswärts mit dem WAC zu tun.

Klagenfurt geht früh in Führung und macht dem LASK das Leben schwer

Die erste Chance des Spiels fand der Favorit aus der Bundesliga vor: Reinhold Ranftl zog aus der Distanz ab und prüfte Klagenfurt-Goalie Lennart Moser. Die Leihgabe von Union Berlin streckte sich und konnte den unangenehmen Aufsitzer parieren (2.). In Führung gingen aber die Gäste aus Kärnten - und zwar nach einer Standardsituation: Greil zirkelte einen Corner in den Strafraum, wo Markus Rusek am höchsten stieg und ins lange Eck köpfelte - 0:1 (5.). Während der Klagenfurt-Kapitän seinen Treffer mit einem Salto zelebrierte, ärgerte sich der LASK über ein weiteres Gegentor in diesem Stadion.

Der Zweitligist agierte sehr ambitioniert und zeigte einen beherzten Auftritt. Vom LASK war in der Offensive zunächst sehr wenig zu sehen. Madsen, der heute anstelle von Michorl in der Startelf gestanden war, probierte es in der 24. Minute mit einer Direktabnahme von knapp außerhalb des Strafraums, doch sein Versuch ging klar links vorbei. Die Klagenfurter standen hinten extrem kompakt, liefen die Linzer aber auch früh an und stellten sie somit vor Probleme.

Wenn der LASK gefährlich wurde, dann nach Standards: Johannes Eggestein trat einen Freistoß aus großer Distanz direkt auf das Tor, doch Lennart Moser war erneut zur Stelle und konnte zur Ecke abwehren (29.). Kurz darauf musste Alexander Schlager auf der anderen Seite das 0:2 verhindern: Greil war auf der rechten Seite auf und davon und spielte quer in den Strafraum, wo Herbert Paul aus kürzester Distanz an Schlager scheiterte. Der LASK-Keeper rettete mit einer sensationellen Fußabwehr (37.).

LASK dreht die Partie binnen zwei Minuten - Klagenfurt gleicht in der Nachspielzeit aus

LASK-Trainer Thalhammer reagierte zur Pause und brachte Peter Michorl für Mads Emil Madsen ins Spiel. Der LASK kam zwar mit Schwung aus der Pause, doch die großen Torchancen blieben weiterhin aus. Näher am zweiten Treffer waren sogar die Gäste aus Kärnten: Zunächst hatten die Athletiker Glück, dass Schlager hellwach war und ein Eigentor von Filipovic verhinderte (53.).

Kurz darauf war Straudi nach einem Pass in die Tiefe der LASK-Abwehr enteilt, scheiterte jedoch im Eins gegen Eins an Schlager. Den Nachschuss von Pecirep konnte Trauner vor der Linie abfangen (55.). Auf der anderen Seite probierte es Goiginger mit einem strammen Schuss auf das kurze Eck, doch auch Lennart Moser konnte sich mit einer Parade auszeichnen (56.). Mit Fortdauer der zweiten Halbzeit konnten die Linzer den Druck immer weiter erhöhen, ehe daraus in der 68. Minute der Ausgleich resultierte: Michorl verlagerte das Spiel geschickt auf die linke Seite, wo Potzmann per Kopf in den Strafraum verlängerte. Johannes Eggestein brachte sich mit einer Drehung in eine gute Abschlussposition und netzte ins lange Eck ein - 1:1 (68.).

Zwei Minuten später hatten die Linzer das Spiel bereits komplett gedreht: Der eingewechselte Balic kam mit viel Tempo und spielte auf Eggestein, der das Leder herrlich per Ferse zurück zum flinken Balic spielte. Der 24-Jährige blieb eiskalt und vollendete flach ins kurze Eck - 2:1 (70.). In der 78. Minute hätte Gruber per Elfmeter alles klar machen können, doch Lennart Moser parierte den Strafstoß und hielt sein Team noch im Spiel. Kurz darauf verpasste Gruber das 3:1 erneut, nachdem sein Schuss aufs lange Eck hauchzart am Tor vorbei gegangen war.

Und diese vergebenen Großchancen sollten sich rächen, denn nach einem Stangenschuss von Cvetko glichen die Gäste aus Kärnten nach einer Standardsituation tatsächlich aus: Der eingewechselte Saravanja brachte den Ball nach einem Corner in den Fünfer, wo der ebenfalls eingetauschte Hadzic goldrichtig stand und zum 2:2 abstaubte (90.+2).

Torfestival in der Verlängerung

Die erste Torchance in der Verlängerung gehörte den Hausherren: Peter Michorl zog von knapp außerhalb des Strafraums wuchtig ab, doch Moser reagierte einmal mehr stark und klärte zur Ecke (94.). Wenig später ging der Favorit aus der Bundesliga wieder in Führung: Michorl spielte den Ball tief in die gegnerische Hälfte, wo sich Balic stark durchsetzte und das Leder sehenswert ins Tor zirkelte (98.). Kurz darauf besorgte Johannes Eggestein den erneuten Zwei-Tore-Vorsprung: Ranftl setzte sich über rechts durch und spielte in den Rückraum des Strafraums, wo der Deutsche goldrichtig stand und per Drehschuss zum 4:2 traf (101.).

Doch die Partie blieb kurzfristig spannend, denn Joker Florian Jaritz köpfelte nach Hadzic-Flanke aus kürzester Distanz ein - 4:3 (108.). Drei Minuten später stellte Marvin Potzmann den alten Vorsprung wiederher: Der gebürtige Wiener schob das Spielgerät nach Querpass von Balic locker ein - 5:3 (111.). Am Ende jubelten die Oberösterreicher über den Einzug ins Halbfinale, wo eine Auswärtspartie gegen den WAC wartet.

ÖFB-Cup, Viertelfinale

LASK - SK Austria Klagenfurt 5:3 n.V.

Raiffeisen-Arena, Pasching; 0 Zuschauer; SR Eisner

Live-Ticker LASK gegen Austria Klagenfurt

Tore: Eggestein (68., 101.), Balic (70., 98.), Potzmann (111.) bzw. Rusek (5.), Hadzic (90.+2), Jaritz (108.)

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic (91./Andrade) - Ranftl, Holland, Madsen (46./Michorl), Renner (59./Potzmann) - Gruber (103./Plojer), Eggestein, Goiginger (59./Balic)

Klagenfurt: Moser - Paul, Mahrer, Gkezos (75./Saravanja), Moreira - Hütter (64./Markelic), Rusek (76./Hadzic), Cvetko - Greil (83./Jaritz), Straudi (76./Pink) - Pecirep (101./Schulz)

Gelbe Karten: Trauner (36.) bzw. Cvetko (15.), Moser (62.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media