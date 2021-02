Der SK Rapid Wien hat seinen Erfolgslauf in der Bundesliga fortgesetzt und auch das vierte Pflichtspiel in diesem Jahr gewonnen. Die Hütteldorfer setzten sich am Dienstagabend zu Hause gegen den WAC 1:0 durch. Das Goldtor erzielte Ercan Kara in der 32. Minute. Rapid übernimmt dank des fünften Sieges in Folge zumindest bis morgen Abend die Tabellenführung.

Kaum Höhepunkte in Halbzeit eins - Ercan Kara bringt Rapid in Führung

Rapid begann sehr druckvoll und fand die erste Chance des Spiels vor: Maximilian Ullmann flankte von links in den Strafraum, wo das Leder abgefälscht bei Thorsten Schick landete. Der gebürtige Steirer kam völlig freistehend zum Abschluss, doch seine Direktabnahme konnte von Scherzer geblockt werden (4.). Der WAC agierte aber clever, stand in der Defensive kompakt und lauerte auf Umschaltmomente. Die Partie selbst gestaltete sich intensiv, was die Zweikämpfe anbelangte. Große Torchancen hatte die Partie vorerst keine zu bieten.

Auch in weiterer Folge gestaltete sich das Dienstagabendspiel zerfahren. Im Aufbau unterliefen beiden Mannschaften zu viele Fehler, sodass kein richtiger Spielfluss entstehen konnte. Nach etwas mehr als einer halben Stunde zog Ercan Kara nach einem Missverständnis in der Hintermannschaft des WAC aus gut 23 Metern ab. WAC-Keeper Alexander Kofler machte beim zentralen Schuss des Rapid-Stürmers keine gute Figur und lenkte den Ball mit einer Hand ins eigene Tor - 1:0 (32.). Kurz darauf brachte Baumgartner seinen Tormann mit einem „verhungerten“ Rückpass in Bedrängnis, doch Kofler passte auf und war knapp vor Ritzmaier am Ball (36.).

Zwei Minuten später eröffnete sich für Michael Liendl nach einer Flanke eine gute Schusschance, doch der Volley des Routiniers rauschte klar über das Tor von Strebinger (38.).

Rapid rettet knappen Vorsprung über die Zeit

Ferdinand Feldhofer reagierte zur Pause mit einem Doppelwechsel, brachte Wernitznig und Schöfl für Taferner und Stratznig ins Spiel. Und die Gäste aus dem Lavanttal starteten schwungvoll in die zweite Halbzeit, schnürten Rapid in der Anfangsphase des zweiten Spielabschnittes ein. Nach knapp einer Stunde fanden die Wölfe auch ihre bis dahin beste Torchance vor: Mit etwas Glück landete das Leder vor den Füßen von Dario Vizinger, der völlig freistehend an Strebinger scheiterte (59.).

Drei Minuten später verpassten die Hausherren das 2:0 knapp. Nach einem Fehler von Lochoshvili startete Kitagawa den Turbo und spielte Ritzmaier frei, der aus halblinker Position an Kofler scheiterte. Den Nachschuss setzte Ercan Kara drüber. Pünktlich zum Start der Rapid-Viertelstunde schrammte der WAC haarscharf am Ausgleich vorbei, als ein spektakulärer Fallrückzieher von Joveljic knapp am Tor vorbei ging (76.).

Letztlich brachten die Hütteldorfer den knappen Vorsprung über die Ziellinie. Mit dem fünften Ligasieg in Folge übernehmen die Wiener zumindest bis morgen Abend die Tabellenführung. Der WAC bleibt vorerst Tabellensechster.

Tipico Bundesliga, 16. Runde

SK Rapid Wien - RZ Pellets WAC 1:0 (1:0)

Allianz-Stadion, Wien; 0 Zuschauer; SR Kijas

Tor: Kara (32.)

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Greiml, Barac, Ullmann - Petrovic, Grahovac (88./Schuster) - Schick (66./Arase), Knasmüllner (55./Kitagawa), Ritzmaier - Kara

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer (72./Giorbelidze) - Sprangler - Stratznig (46./Schöfl), Taferner (46./Wernitznig) - Liendl (72./Joveljic) - Vizinger, Dieng (72./Röcher)

Gelbe Karten: Petrovic (75.) bzw. Taferner (35.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA pictures/Wien Energie