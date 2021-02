Der LASK hat am Mittwochabend den zweiten Ligasieg im neuen Jahr eingefahren. Die Linzer feierten in St. Pölten einen verdienten 3:1-Erfolg. Mann des Spiels war Peter Michorl, der ausgerechnet zweimal per Kopf traf. Die Athletiker wahren damit den Anschluss an das Spitzentrio Salzburg, Rapid und Sturm. St. Pölten wiederum ist seit mittlerweile sechs Ligapartien sieglos.

LASK kontrolliert die erste Halbzeit

Die Gäste aus Linz waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, hatten die Partie unter Kontrolle und fanden auch die erste Chance des Spiels vor: Gernot Trauner zog von der Strafraumgrenze ab, doch St. Pölten-Goalie Riegler konnte den Ball gerade noch über die Latte drehen (9.). Beim darauffolgenden Eckball musste Christoph Riegler jedoch ein Gegentor hinnehmen: Goiginger brachte die Ecke in den Strafraum, wo Trauner per Kopf verlängerte. Peter Michorl stand im Fünfer völlig frei und drückte den Ball per Kopf über die Linie - 0:1 (10.).

Die Linzer hielten das Tempo auch in weiterer Folge hoch und hatten das Spiel nach wie vor im Griff. Nach einem ungestümen Foul von Drescher an Trauner zeigte Referee Grobelnik sofort auf den Punkt: Philipp Wiesinger übernahm die Verantwortung und netzte souverän zum 0:2 ein (33.). In der laufenden Saison haben die Linzer bereits vier Elfmeter vergeben, diesmal gab es keine Probleme vom Punkt. Ebenfalls interessant: Keiner der zuletzt von Thalhammer genannten eingeteilten Elfmeterschützen (Goiginger, Eggestein, Gruber (nicht in der Startelf)) schnappte sich den Ball, sondern eben Philipp Wiesinger.

Kurz darauf wären die Hausherren aber beinahe postwendend zurück ins Spiel gekommen, nachdem Alexander Schmidt nach einem hohen Zuspiel auf und davon war. Der Schuss der LASK-Leihgabe prallte allerdings an die Stange (34.). Demzufolge ging der LASK mit einer angenehmen 2:0-Führung in die Pause.

St. Pölten kämpft sich zurück ins Spiel, doch Michorl beweist Köpfchen

Ohne personelle Veränderungen kehrten beide Teams zurück auf das Spielfeld. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste eine Top-Möglichkeit auf die Vorentscheidung vor, doch Steinwender konnte eine Hereingabe von Ranftl in letzter Sekunde vor zwei einschussbereiten LASK-Akteuren abfangen (47.).

Wenig später hatte Luxbacher Glück, dass er nach einem Foul an Balic, das Referee Grobelnik aber nicht geahndet hatte, weil er Vorteil laufen ließ, nicht mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. In derselben Aktion vertändelte Goiginger eine gute Abschlusschance, weil er sich den Ball zu weit vorgelegt hatte. Die Linzer intensivierten ihre Bemühungen: James Holland zog nach einem Eckball volley ab und verpasste das linke Kreuzeck nur knapp (58.).

Sieben Minuten später machten die Niederösterreicher die Partie allerdings spannend: Muhamedbegovic köpfelte nach einer Ecke Richtung langes Eck, Andrade versuchte zu retten, konnte das Gegentor aber nicht mehr verhindern - 1:2 (65.). Die Gäste wirkten nun verunsichert und kassierten wenige später beinahe den Ausgleich: Wieder ließen die Athletiker nach einem Corner einen Abschluss zu, doch Schmidt vergab knapp (67.).

In der Schlussphase ging es hin und her: Zunächst scheiterte Gruber völlig freistehend an Riegler, der auch den Nachschuss sensationell sichern konnte (75.). Kurz darauf zog Alexander Schmidt ab, doch Schlager konnte mit einem starken Reflex das Leder über die Latte drehen (77.). Für die Entscheidung sorgte Peter Michorl, der zum zweiten Mal in diesem Spiel per Kopf traf. Der 1,76 Meter große Wiener schraubte sich bei einer Goiginger-Ecke hoch und ließ Riegler keine Chance - 1:3 (83.).

Tipico Bundesliga, 16. Runde

SKN St. Pölten - LASK 1:3 (0:2)

NV-Arena, St. Pölten; 0 Zuschauer; SR Grobelnik

Live-Ticker SKN St. Pölten - LASK

Tore: Muhamedbegovic (65.) bzw. Michorl (10., 83.), Wiesinger (33./Elfmeter)

St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Steinwender, Drescher, Muhamedbegovic, Schulz - Davies (82./Tanzmayr), Pokorny, Luxbacher (66./Metu), Tetteh (66./Hugi) - Schmidt

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic (53./Andrade) - Ranftl, Holland, Michorl, Potzmann (77./Renner) - Goiginger, Eggestein (52./Gruber), Balic (86./Plojer)

Gelbe Karten: Luxbacher (41.) bzw. Trauner (76.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media