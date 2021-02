Der FC Red Bull Salzburg hat auch sein fünftes Pflichtspiel in diesem Frühjahr gewonnen und sich den ersten Tabellenplatz zurückgeholt. Österreichs Serienmeister bejubelte zu Hause einen 3:1-Sieg gegen die Austria. Georg Teigl hatte die Gäste zwar in Führung gebracht, doch Sekou Koita, Brenden Aaronson (1. Pflichtspieltor für die Bullen) und Luka Sucic sorgten für den letztlich verdienten Heimsieg.

Austria agiert mutig und frech - Salzburg vor dem Tor nicht zwingend

Die Gäste aus Wien fanden gleich nach wenigen Augenblicken die erste Topchance des Spiels vor: Sarkaria tankte sich über die linke Seite nach vorne und flankte auf den völlig blanken Teigl, dessen Versuch von Solet auf der Linie geklärt werden konnte. Den Nachschuss von Pichler konnte Ramalho blocken (4.). Danach zogen die Bullen jedoch das Tempo an: Aaronson steckte durch auf Koita, der an Pentz scheiterte, ehe Ebner in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Berisha klären konnte (11.).

Kurz darauf brachte Ulmer Koita in Position, der sich mit einem einfachen Haken eine aussichtsreiche Abschlusschance verschaffte, doch er schoss haarscharf am langen Eck vorbei (16.). Wenig später rauschte ein Schuss von Camara denkbar knapp an der Stange vorbei. Die Austria agierte zwar durchaus bemüht und mutig, doch die Torchancen verbuchte der Serienmeister: In der 36. Minute zischte eine Bernede-Weitschuss knapp am Tor von Pentz vorbei.

Letztlich gingen die Veilchen dank eines mutigen und frechen Auftritts mit einem Remis in die Halbzeitpause.

Veilchen gehen in Führung, doch Salzburg schlägt prompt zurück

Austria-Trainer Peter Stöger musste zur Pause einen Wechsel vornehmen: Schösswendter konnte verletzungsbedingt nicht weitermachen, an seiner Stelle kam Michael Madl ins Spiel. Am Spielgeschehen änderte sich nach dem Seitenwechsel nichts. Salzburg blieb das dominante Team und fand gute Torchancen vor: Okafor tankte sich auf der linken Seite nach vorne und spielte ins Zentrum, wo Berisha am bärenstarken Pentz scheiterte (52.).

In Führung gingen aber die Gäste aus Wien: Sarkaria setzte sich auf der rechten Seite überragend gegen zwei Mann durch und spielte links raus auf Poulsen, der das Leder umgehend in den Strafraum flankte. Georg Teigl rauschte an der zweiten Stange heran und hämmerte das Leder unter die Querlatte - 0:1 (59.). Für die Bullen war es der erste Gegentreffer in einem Pflichtspiel im neuen Jahr.

Lange währte die Führung der Gäste jedoch nicht: Daka hatte das Auge für den freien Koita, der aus kurzer Distanz cool blieb und zum 1:1 einnetzte (65.). Österreichs Serienmeister erhöhte den Druck kontinuierlich und bejubelte in der 72. Minute das 2:1. Berisha bediente Aaronson, der sich im Strafraum in eine gute Abschlussposition brachte und Pentz mit einem herrlichen Schlenzer ins lange Eck keine Chance ließ (72.). Es war das erste Pflichtspieltor des US-Neuzugangs der Bullen.

In der vierten Minute der Nachspielzeit durfte auch Luka Sucic über seinen ersten Bundesliga-Treffer jubeln. Der Kroate verwertete einen Nachschuss zum 3:1-Endstand.

Tipico Bundesliga, 16. Runde

Red Bull Salzburg - FK Austria Wien 3:1 (0:0)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 0 Zuschauer; SR Muckenhammer

Live-Ticker Red Bull Salzburg gegen Austria Wien

Tore: Koita (65.), Aaronson (72.), Sucic (90.+4) bzw. Teigl (59.)

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Solet, Ulmer - Camara, Bernede (61./Junuzovic) - Aaronson (84./Vallci), Okafor (61./Daka) - Berisha (74./Sucic), Koita (84./Adeyemi)

Austria: Pentz - Zwierschitz, Schösswendter (46./Madl), Palmer-Brown, Poulsen (82./Fitz) - Ebner (82./Zeka), Martel - Teigl, Sarkaria, Jukic - Pichler (71./Wimmer)

Gelbe Karten: Okafor (26.), Koita (28.), Camara (70.), Adeyemi (86.), Ulmer (90.+2) bzw. Martel (84.), Teigl (86.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: GEPA pictures/Jasmin Walter