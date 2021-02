Am 17. Spieltag traf in der tipico Bundesliga der RZ Pellets WAC auf den FC Flyeralarm Admira. Und dabei zeigten die Südstädter erneut stark auf. War man doch knapp dran, zumindest einen Zähler gutzuschreiben. Die "Wölfe" hatten lange Zeit schwer zu kämpfen mit den Gästen. Aber schlussendlich saß der Eurofighter doch am längeren Ast. Auch ein vergebener Liendl-Strafstoß brachte die Kärntner nicht aus der Bahn. Kurz später gelang dem Serben Joveljić, mit seinem 8. Saisontreffer, das siegbringende Tor. Jetzt gilt der Wolfsberger Fokus einzig und allein dem Donnerstag-Spiel gegen Tottenham, das in Budapest über die Bühne.

(Perfekter Einstand: In der 17. Minute köpfelt Neuzugang Gustav Henriksson zum 1:1 ein. Matthias Ostrzolek und Lukas Malicsek bleibt nur die Zuseherrolle)

Couragierter Auftritt der Admiraner

In dieser Begegnung ist sehr viel Brisanz gegeben. Geht es für die Wolfsberger, deren Motor im Frühjahr gehörig stottert, doch darum, den Platz in der Meistergruppe nicht zu verlieren. Die Admira kann nach fünf sieglosen Spielen, zuletzt mit dem 3:1-Heimsieg gegen die Altacher, stark aufzeigen. Die Lavanttaler, Spielmacher Liendl scheint diesmal nicht in der Startelf auf, dafür gibt der 23-jährige Henriksson, sein Debüt in der Defensive, sind vom Start weg darum bemüht, das Spiel unter Kontrolle zu bekommen. Aber für das erste Highlight sorgen die Südstädter in der 3. Minute: Nach einer Kerschbaum-Maßflanke ist es Andrew Wooten, der anstandslos mit links volley abzieht. "Marke-Traumtreffer" - die Buric-Truppe führt früh mit 0:1. Jetzt ist der Gastgeber, der dabei ist die Taktzahl zu erhöhen, entsprechend gefordert. Aber es reicht zur nur optischen Überlegenheit. Vor des Gegners Tor lässt man die nötige Gefährlichkeit vorerst vermissen. Bis zur 17. Minute: Sprangler schlenzt das Spielgerät in den Admira-Gefahrenraum. Dort nützt der schwedische Neuzugang Gustav Henriksson die Gunst der Stunde, per Kopf markiert er den 1:1.-Ausgleich. Aber die Gäste bleiben giftig im Spiel nach vorne, in der 21. Minute vergibt Starkl die erneute Chance auf die Führung. Aber die "Wölfe" bleiben spielbestimmend bzw. ist man darauf ausgerichtet, mit einer Führung die Pause anzutreten. Die Admira-Verteidigung rund um Organisator Niko Datković lässt sich in den Grundfesten aber nicht erschüttern. Einzig Novak hat in der 31. Minute die Möglichkeit, die Feldhofer-Mannen erstmals in Führung zu bringen. Aber Gästekeeper Leitner packt fest zu, was dann gleichbedeutend mit dem 1:1-Halbzeitstand ist.

(Dejan Joveljić, der hier Niko Datković und Sebastian Bauer versetzt, markierte in der 76. Minute den Wolfsberger Siegestreffer)

Dem vergebenen Elfer folgt das Siegestor

Nach einer flott geführten ersten Halbzeit, ist die Hoffnung doch groß, dass es auch im zweiten Durchgang, zu einer kurzweiligen Partie kommt. Was vor allem für die Admira spricht, die es als Außenseiter bewerkstelligt, sich formatfüllend ins Bild zu stellen. Den Niederösterreichern gelingt es nach Wiederbeginn, die Begegnung offen zu gestalten. Da hat man sich in der Winterpause individuell hervorragend verstärkt. Denn der Auftritt der Südstädter hat wahrlich nichts mit dem eines Abstiegs-Kanditaten zu tun. So fehlen dem Eurofighter aus Kärnten die nötigen Ideen und Eingebungen, um die Admiraner in Verlegenheit zu bringen. 60. Minute: Wieder ist es Dominik Starkl, der für Unruhe im WAC-Strafraum sorgt. Letztlich verfehlt sein Schuss aber doch deutlich sein Ziel. Damit geben die Gäste zu verstehen, dass man durchaus bereit dafür ist, auch in die Offensive etwas zu investieren. 68. und 72. Minute: David Atanga hat zweimal das 1:2 vor den Beinen, aber der Abschluss des Ex-Salzburgers fällt jeweils zu schwach aus. Im Gegenstoß zeigt der Unparteiische nach einer ungestümen Malicsek-Attacke am eingewechselten Dieng, zurecht auf den Elfmeterpunkt. Michi Liendl, gerade erst vier Minuten im Spiel, scheitert aber am blendend disponierten Andreas Leitner im Admira-Kasten. Aber die Wolfsberger wissen das wegzustecken. 76. Minute: Cheikhou Dieng bedient Dejan Joveljić, der zieht außerhalb des Strafraums anstandslos ab und trifft zum 2:1. Nur drei Minuten später muss es eigentlich 2:2 stehen, aber WAC-Torhüter Kofler verhindert den zweiten Wooten-Treffer. In der Schlussphase lässt der WAC dann nichts mehr anbrennen. Spielendstand 2:1 - der zweite Saison-Heimerfolg ist unter Dach und Fach. In der nächsten Runde gastieren die Wolfsberger am Sonntag, 21. Feber um 14:30 Uhr bei Sturm Graz. Die Admira besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen den LASK.

WOLFSBERGER AC - FC ADMIRA WACKER 2:1 (1:1)

Lavanttal Arena, keine Zuseher, SR: Rene Eisner (Stmk.)

RZ Pellets WAC: Kofler, Henriksson, Scherzer, Baumgartner, Novak, Lochoshvili, Röcher (63. Dieng), Sprangler, Taferner (83. Stratznig), Joveljić, Vizinger (69. Liendl)

Admira Wacker: Leitner, Auer, Bauer, Malicsek, Aiwu (82. Breunig), Ostrzolek, Datković, Kerschbaum, Atanga, Starkl (61. Kronberger), Wooten

Torfolge: 0:1 (3. Wooten), 1:1 (17. Henriksson), 2:1 (76. Joveljić)

Gelbe Karten: Joveljić, Taferner, Röcher bzw. Kerschbaum

stärkste Spieler: Novak, Sprangler, Joveljić bzw. Datković, Kerschbaum, Wooten

Stimmen zum Spiel:

Ferdinand Feldhofer, Trainer Wolfsberg:

"Respekt an die Jungs, wie sie das 0:1 weggesteckt haben und wie wir dann in der ersten Hälfte Druck erzeugt haben. In der zweiten Hälfte hat sich der Gegner besser eingestellt, wir haben nicht mehr ganz so die Räume vorgefunden."

Thorsten Röcher, Mittelfeld Wolfsberg:

"Trotz des schlechten Starts haben wir uns nicht aufgegeben und voll dagegen gehalten. Auch den vergebenen Elfmeter haben wir weggesteckt. Das Tor zum 1:1 war etwas kurios. Ich wollte schon Strafstoß reklamieren, und habe dann gesehen, dass der Ball im Tor ist. Wenn der Mitspieler das Tor macht, dann darf er das."

Damir Buric, Trainer Admira Wacker:

"Wir haben für ein Auswärtsspiel eine ordentliche Partie gemacht. Bei der Elfersituation dachten wir, dass wir ein Remis holen, was auch verdient gewesen wäre. Heute war nicht unser Tag, obwohl die Leistung gepasst hat. Über weite Strecken hat viel gestimmt, es war einiges gut, auf dem bauen wir auf."

