Die Siegesserie von Rapid Wien ist heute gerissen. Die Wiener kamen im Auswärtsspiel gegen Altach - trotz Überzahl - nicht über ein torloses Remis hinaus. Der Rückstand auf Tabellenführer Red Bull Salzburg wächst auf drei Punkte an. Der SCR Altach konnte sich mit dem Punkt gegen Rapid den vorletzten Tabellenplatz zurückholen.

Rapid kann Überzahlspiel nicht nützen

Die Vorarlberger starteten durchaus mutig und selbstbewusst ins Spiel. Bereits in den ersten Minuten war gut ersichtlich, dass die Altacher heute keine Mauer-Taktik in petto hatten. Gefährliche Chancen waren in der ersten Halbzeit eher Mangelware.

Den ersten Aufreger gab es nach 22 Minuten: Emanuel Schreiner trat völlig übermotiviert in Richtung des am Boden liegenden Stojkovic ein. Referee Schüttengruber zeigte dem bereits gelbverwarnten Altach-Kicker Gelb-Rot (22.).

Rapid gelang es aber nicht, Kapital aus dem Überzahlspiel zu schlagen. Knasmüllner probierte es mit einem Lupfer, der jedoch am langen Eck vorbei ging. Ansonsten fiel den Wienern in der Offensive recht wenig ein, sodass die erste Halbzeit mit einem torlosen Remis zu Ende ging.

Zehn Altacher verteidigen gegen Rapid stark

Rapid-Coach Kühbauer reagierte zur Pause, brachte Demir für Knasmüllner ins Spiel. Die Gäste taten sich aber auch in den zweiten 45 Minuten schwer, konkrete Torchancen zu kreieren. Kühbauer reagierte erneut und brachte nun Taxiarchis Fountas ins Spiel, der seine Vier-Spiele-Sperre abgesessen hatte. Richtig gefährlich wurde es erst nach 66 Minuten, als Kobras bereits geschlagen war, doch Haudum den Schuss von Grahovac von der Linie kratzen konnte.

Wenig später war Kobras im Eins gegen Eins gegen Schick erfolgreich (71.). Rapid drückte nun auf den Führungstreffer: Barac kam nach einer Freistoßhereingabe zum Kopfball, doch Kobras parierte den Versuch des Kroaten sensationell. Yusuf Demir brachte den Nachschuss auf das halbleere Tor, doch Leo Greiml, der eigene Mann, verhinderte die Rapid-Führung.

Die Hütteldorfer fanden gegen die stark verteidigenden Vorarlberger kein Durchkommen und mussten sich am Ende mit nur einem Punkt zufrieden geben.

Tipico Bundesliga, 17. Runde

SCR Altach - SK Rapid Wien 0:0

Cashpoint-Arena, Altach; 0 Zuschauer; SR Schüttengruber

Live-Ticker SCR Altach gegen Rapid Wien

SCR Altach: Kobras - Oum Gouet, Bumberger, Netzer (26./Anderson), Karic - Casar, Haudum, Fischer - Meilinger (46./Maderner), Schreiner - Obasi (67./Bukta)

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, Greiml, Barac, Ullmann - Petrovic, Grahovac (80./Alar) - Schick, Knasmüllner (46./Demir), Ritzmaier (65./Fountas) - Kara

Gelbe Karten: Schreiner (6.), Obasi (9.), Casar (57.) bzw. Barac (23.)

Gelb-Rot: Schreiner (22.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media