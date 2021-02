Red Bull Salzburg hat im Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol dank zweier später Treffer von Patson Daka und Sekou Koita einen wichtigen Sieg im Kampf um die Tabellenspitze eingefahren. Mit dem 4:2-Auswärtssieg gegen erneut mutig agierende Tiroler bauen die Bullen den Vorsprung auf Rapid auf drei Punkte aus. Die WSG Tirol bleibt Tabellenfünfter.

Koch bringt WSG mit Traumtor in Führung - Salzburg schlägt zurück

Die Bullen kontrollierten die Partie von der ersten Minute an und brachten die Tiroler sogleich in Bedrängnis. Das erste Tor des Spiels erzielten jedoch die Kristallkicker. Und dieses hatte es in sich: Vallci köpfelte nach einer WSG-Ecke aus dem Gefahrenbereich und servierte Fabian Koch die Kugel, der aus der Distanz per Dropkick abzog und den Ball via Innenstange im Tor versenkte - 1:0 (10.).

Mittlerweile waren die Hausherren gut im Spiel und stellten die Bullen vor Probleme: Frederiksen sah, dass Stankovic zu weit vor seinem Tor stand. Sein frecher Versuch ging haarscharf am Tor vorbei (14.). Mit Fortdauer der ersten Halbzeit zogen die Bullen das Tempo an.

Daraus resultierte der 1:1-Ausgleich durch Patson Daka. Nachdem Adeyemi ein hohes Zuspiel von Vallci verpasst hatte, sprintete der Sambier dazwischen, umkurvte Oswald und netzte ins leere Tor ein - 1:1 (31.). Kurz vor der Pause hatte die Bullen noch die Chance auf das 1:2, doch Sucic vereitelte die gute Möglichkeit.

Österreichs Serienmeister entscheidet die Partie spät

Die zweiten 45 Minuten gestalteten sich durchaus ausgeglichen, weil die Tiroler weiterhin sehr mutig agierten. Die erste Chance in Halbzeit zwei fanden dennoch die Bullen vor: Daka zog nach Sucic-Vorlage ab, doch sein Volley rauschte knapp über die Latte (47.). Auf der anderen Seite verfehlte ein Petsos-Weitschuss das Tor nur knapp (54.).

Nach etwas mehr als einer Stunde wurde es nach einem Vallci-Fehlpass gefährlich, doch Stankovic konnte den Weitschuss von Baden Frederiksen entschärfen (61.). Zehn Minuten später flankte Ulmer ins Zentrum, wo Oswald gleich zweimal den Einschlag verhindern konnte. Beide Mal kam das Leder vom eigenen Mann auf das Tor.

Das Tor fiel aber auf der anderen Seite: Referee Ciochirca gab nach einem Rempler von Ramalho an Baden Fredriksen Elfmeter für die Tiroler. Der Däne trat selbst an und verwandelte mit Biegen und Brechen - 2:1 (78.). Die vielumjubelte Führung der Wattener hielt aber nur wenige Sekunden, denn auf der anderen Seite staubte Berisha nach einem Gewurl im Strafraum aus wenigen Metern ab - 2:2 (79.).

Das Happyend für die Tiroler blieb aus, denn Salzburg machte spät alles klar: Zunächst schnürte Daka aus kurzer Distanz den Doppelpack, ehe der eingewechselte Sekou Koita nach einem Fehlpass von Soares alleine auf Oswald zulaufen konnte, diesen umkurvte und zum 2:4 einschob (90.).

Tipico Bundesliga, 17. Runde

WSG Swarovski Tirol - Red Bull Salzburg 2:4 (1:1)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; 0 Zuschauer; SR Ciochirca

Live-Ticker WSG Tirol - Red Bull Salzburg

Tore: Koch (10.), Frederiksen (78./Elfmeter) bzw. Daka (31., 89.), Berisha (79.), Koita (90.)

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Rogelj (85./Gölles), Petsos, Celic, Rieder (72./Naschberger) - Dedic (28./Anselm), Baden Frederiksen (85./Soares)

Red Bull Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Vallci, Ulmer - Mwepu (69./Aaronson), Junuzovic (90.+2/Affengruber) - M. Berisha, Sucic (59./Camara) - Daka, Adeyemi (58./Koita)

Gelbe Karten: Rieder (52.), Celic (63.) bzw. Camara (85.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Daniel Schönherr