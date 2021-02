Die Meistergruppe rückt für den FK Austria Wien wieder in weitere Ferne. Die Veilchen mussten sich am Sonntag zu Hause dem TSV Hartberg 0:1 geschlagen geben. Florian Flecker erzielte in der 22. Minute das Goldtor für die Oststeirer, die sich auf den achten Tabellenplatz vorschieben. Hartberg hat nun wie die Austria 18 Punkte auf dem Konto. Der Rückstand auf den sechstplatzierten WAC beträgt sechs Zähler.

Rückkehrer Florian Flecker schießt den TSV in Führung

Die absolute Anfangsphase in der Generali-Arena konnte sich durchaus sehen lassen. Beide Mannschaften suchten umgehend den direkten Weg nach vorne. Richtig gefährlich wurde es trotz des rasanten Beginns auf beiden Seiten nicht. Mit Fortdauer der ersten Hälfte flachte die Partie etwas ab. Mittlerweile war die Partie mehr von Zweikämpfen als von spielerischen Höhepunkten geprägt.

Somit kam es auch nicht überraschend, dass die Führung der Gäste aus einem absoluten Zufallsprodukt resultierte. Schösswendter köpfelte nach einem hohen Ball in die eigene Hälfte nicht konsequent genug zurück, Rückkehrer Florian Flecker stürmte in die verunglückte Rückgabe, legte den Ball an Pentz vorbei und schob ins verwaiste Tor ein - 0:1 (22.).

Die Veilchen taten sich auch in weiterer Folge sehr schwer, wirkten in der Offensive ideenlos. Zudem fehlte im Aufbau sowie im letzten Drittel die Genauigkeit, um den TSV ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Kurz vor der Pause brachten sich die Gäste selbst in Bedrängnis, nachdem ein Rückpass von Kainz zu schwach ausgefallen war. Swete passte aber aus und konnte bereinigen. Demnach ging der TSV Hartberg mit einer knappen 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Austria kann Hartberg nur selten gefährden

Den Veilchen fehlte auch nach dem Seitenwechsel der unbedingte Wille, in der Offensive etwas bewirken zu wollen. Im Spiel der Austria fehlte es heute an Bewegung. Peter Stöger reagierte auf das statische Spiele seiner Mannschaft und brachte mit Zeka und Fitz zwei frischen Offensivkräfte. Die Wiener agierten zwar wesentlich bemühter als in den ersten 45 Minuten, doch richtig gefährliche Aktionen konnten sich die Veilchen weiterhin nicht erarbeiten.

In der 69. Minute musste Swete dann doch eingreifen, als Fitz nach einem Zuspiel von Zeka frei vor dem Tor der Hartberger aufgetaucht war. Der Goalie parierte den Versuch des Austria-Youngsters mit dem Gesicht.

Mit Marco Djuricin brachte Peter Stöger eine weitere Offensivkraft für die Schlussphase dieses Spiels. Die Topchance auf den Ausgleich fand aber Benedikt Pichler vor, der aus gut elf Metern an Hartberg-Keeper Swete scheiterte (78.). Die Hartberger verstanden es jedoch, gut und diszipliniert zu verteidigen. Schlussendlich brachten die Steirer den knappen Vorsprung über die Zeit.

Tipico Bundesliga, 17. Runde

FK Austria Wien - TSV Prolactal Hartberg 0:1 (0:1)

Generali-Arena, Wien; 0 Zuschauer; SR Altmann

Live-Ticker Austria Wien gegen TSV Hartberg

Tor: Flecker (22.)

Austria: Pentz - Zwierschitz (68./Wimmer), Schösswendter, Palmer-Brown, Poulsen (57./Fitz) - Martel - Teigl, Jukic (77./Djuricin), Ebner (57./Zeka), Sarkaria - Pichler

Hartberg: Swete - Lienhart, Rotter, Luckeneder, Gollner - Kainz, Nimaga - Horvath (63./Rakowitz), Ried (73./Heil), Flecker - Tadic (89./Chabbi)

Gelbe Karten: Ebner (19.), Martel (37.), Schösswendter (84.) bzw. Gollner (33.), Heil (84.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Josef Parak