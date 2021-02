Die SV Ried muss weiter auf den ersten Sieg unter Neo-Coach Miron Muslic warten. Die Innviertler mussten sich zu Hause gegen den SKN St. Pölten mit einem 1:1-Remis begnügen. Lange hatte es danach ausgesehen, als könnten die Rieder den ersten Sieg seit Runde 12 einfahren, doch Samuel Tetteh gelang in der 83. Minute der späte Ausgleich.

Kurz vor der Pause belohnt sich der Aufsteiger für einen guten Auftritt

Der Aufsteiger übernahm in der Anfangsphase sofort das Kommando und machte gegen verunsicherte Gäste den selbstbewussteren Eindruck. In der 10. Minute brachte Marco Grüll, der ab Sommer für Rapid spielen wird, einen Querpass vor das Tor, doch Wießmeier verpasste die Hereingabe hauchzart. Zwei Minuten später kam Luca Meisl zum Kopfball, setzte diesen aber daneben (12.).

Während die Gäste aus Niederösterreich in der Offensive praktisch gar nicht zur Geltung kamen, spielten die Rieder mutig nach vorne. Grüll flankte das Leder ins Zentrum, wo Schmidt selbiges nur knapp verfehlte (17.). Zehn Minuten später wurden auch die St. Pöltner erstmals an diesem Nachmittag gefährlich: Davies flankte von rechts scharf in den Strafraum, wo es Luxbacher im „Ronaldo-Stil“ per Ferse versuchte, doch Sahin-Radlinger war hellwach und verhinderte den Traumtreffer des SKN-Kickers (27.).

Näher am Führungstreffer dran waren aber weiterhin die Oberösterreicher: Zunächst konnte sich Riegler bei einem spektakulären Grüll-Volley aus großer Distanz auszeichnen, ehe ein Kopfball bei der darauffolgenden Ecke knapp am Tor vorbei ging (34.). Die Rieder intensivierten die Angriffsbemühungen und gingen kurz vor der Pause verdient in Führung: Nutz setzte sich energievoll im Zweikampf durch und schickte Ziegl auf die Reise, der für den blanken Schmidt quer legte. Die Leihgabe des FC Barnsley brachte den Ball im leeren Tor unter (44.).

Ried kassiert erneut späten Gegentreffer

St. Pölten-Coach Robert Ibertsberger nahm zur Pause einen Tausch auf der Innenverteidiger-Position vor, brachte Drescher für Muhamedbegovic ins Spiel. Die Gäste fanden nach Wiederbeginn etwas besser ins Spiel. In der 52. Minute spielte US-Boy Booth Dor Hugi frei, der knapp über das Tor schoss. Kurz darauf kam Davies nach einer Flanke zum Kopfball, aber Sahin-Radlinger war zur Stelle und rettete (58.).

Nichtsdestotrotz hatten die Hausherren das Spiel recht sicher im Griff und konnten immer wieder schnell umschalten. So auch Marco Grüll nach gut einer Stunde, dessen Schuss am Außennetz landete (61.). In der 79. Minute schoss der eingewechselte Patrick Möschl knapp drüber.

Dennoch mussten die Rieder, wie schon bei der 1:2-Niederlage in Graz spät einen Gegentreffer hinnehmen. Ein langes Zuspiel von Schulz landete bei Booth, der das Leder Richtung zweite Stange spielte. Dort lauerte der eingewechselte Samuel Tetteh, der aus kurzer Distanz nur mehr einschieben musste - 1:1 (83.). Letztlich ließen die Rieder erneut wichtige Punkte im Abstiegskampf liegen.

Tipico Bundesliga, 17. Runde

SV Guntamatic Ried - SKN St. Pölten 1:1 (1:0)

josko-Arena, Ried; 0 Zuschauer; SR Weinberger

Live-Ticker SV Ried gegen SKN St. Pölten

Tore: Schmidt (44.) bzw. Tetteh (83.)

SV Ried: Sahin-Radlinger - Meisl, Reifeltshammer, Boateng - Bajic, Ziegl, Wießmeier (90./Lackner), Lercher - Nutz (80./Canadi) - Schmidt (72./Möschl), Grüll (90./Sulley)

SKN St. Pölten: Riegler - Blauensteiner (64./Steinwender), Luan, Muhamedbegovic (46./Drescher), Schulz - Luxbacher (82./Metu), Pokorny, Booth - Davies (64./Tetteh), Schmidt (81./Tanzmayr), Hugi

Gelbe Karten: Sulley (90.+1) bzw. Schulz (46.), Pokorny (67.), Booth (70.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media